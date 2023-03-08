Хави порывается уйти из «Барселоны». Влияют фанаты, боссы и семья

1678299913

вчера, 21:25

Непросто тащить любимый проблемный клуб.

Травля со стороны «кулес»

У известных футболистов часто счастливая жизнь. Они полностью лишены давления, которое убивает морально миллиарды людей. Защищены финансово. Комфорт с первых успехов на поле. Их хвалят, любят, иногда уважают. Футболистом быть круто, ведь ответственность за поражения делится на всех, а каждая победа – навсегда твоя. Тренерам сложнее, Хави понял разницу:

Худшие дни моей жизни были во времена работы тренером «Барселоны». Не раз спрашивал себя, стоит ли игра свеч? Меня постоянно критикуют и судят. Есть моменты, когда лучше не быть тренером «блаугранас». Особенно если ты сам «куле», как я. Тяжело, когда тебе говорят, что ты слабый тренер без характера. Или когда узнаешь от друга, что тебя уничтожают в социальных сетях.

Отдельные фанаты «Барселоны» не большие поклонники тренерских талантов Хави, хотя ему и предложат новый контракт. Самые опытные болельщики помнят Кройфа и Гвардиолу, а Хави не того полета птица. По крайней мере, пока. Понятно, что Эрнандеса огорчает, когда требуют отставки и не готовы терпеливо ждать.

Лицемерность руководства

Лапорта как политик, ему тяжело верить. Особенно после противоречивых заявлений. Жоан разыгрывал карту «возвращение Месси», а потом оказалось, что этот вариант такой же маловероятный, как и вариант, при котором Месси бы остался. Но вспомните, что Лапорта тогда говорил совершенно другие вещи. Делали большие глаза, будто не знали, что Лионель по закону Испании не может сократить оклад до символического минимума, чтобы остаться.

Также сложно сказать, платила ли раньше «Барселона» одному из боссов испанских рефери за лояльность. Точно знаем, что огромные деньги перечисляли за консультации, но в деталях разберутся следователи. История дурно пахнет, но таких в летописи «Барселоны» под руководством людей, вроде Лапорты, Роселя и Бартомеу, было немало. Начиная от покупки ботов для травли собственных легенд. Хави непросто работать с президентом Лапортой.

С одной стороны, получил усиление. Левандовски, Кунде, Рафинья, Кессье, Кристенсен и Алонсо в обойме. А с другой стороны, президент «Барселоны» мчится в Суперлигу, настраивая против себя умных фанатов клуба. Лапорта уже сделал много рискованных шагов. «Барселона» все еще может развалиться финансово. Хави это прекрасно знает и не хочет быть тем, с кем уйдут в Сегунду.

Влияние на семью и детей

Непросто быть тренером клуба, вроде «Барселоны» или МЮ . Тен Хага на руках носили, а после выезда в Ливерпуль пишут гадости, хотя полтора часа футбола не сделали Эрика плохим тренером, который не подходит МЮ . Вылет от англичан не обнулил Хави, но сделал сложнее поход Азии Эрнандес в школу. Младший сын Хави – Дэн, еще мало что понимает, но семилетняя дочь Азия в первом классе. Ее легко могут травить дети, повторяя оценки родителей-фанатов.

Также Хави работает со старшим братом. Оскар Эрнандес не стал большим футболистом, давно завершил карьеру из-за травмы. Брат помогал Хави организовать футбольную академию в Каталонии. Оскар знал, что будет в штабе родственника, готовился, учился. Но ввязался в бизнес, где давление неизбежно. И влияет на близких людей. Например, Оскар не перевез семью в Катар, когда работал там с Хави. Жил с женой на расстоянии, что точно не укрепляет брак.

Но есть и чисто футбольный минус. А вдруг Оскар не такой талантливый, как помощники того же Гвардиолы? Хосеп выбирал ассистентов, исходя из их тренерских качеств. Виланова, Артета, а теперь Мареска, учились у Хосепа. Хави сам без опыта, а в штабе брат, к которому практически нереально относиться, как к подчиненному. А поражения братьев влияют сразу на две их семьи. Например, Хави может быть дома раздраженным, а у него очень маленькие дети.

На них настроение папы всегда влияет. Стоит ли оно того, если на счетах миллионы евро и можно просто отдыхать? Вот этот вопрос Хави слышал от жены, она всегда может в Сети почитать грубые оскорбления в адрес мужа, которого в качестве игрока хвалили и уважали.

Футбольные неудачи в Европе

Хави не жертва, конечно, но столкнулся с реальным для тренеров миром. В Катаре за ним не наблюдали десятки миллионов требовательных глаз, а в Испании все иначе. И это еще повезло, что перестройка не только в «Барселоне», но и в «Реале», что позволяет каталонцам хотя бы в Ла Лиге идти на первом месте, обеспечив себе солидный отрыв. Если бы Анчелотти и его команда были готовы лучше, то сезон без трофеев мог убить «Барселону» финансово.

Лапорта планирует новые трансферы, но не является человеком, который за Хави горой. При первом удобном случае президент сделает из тренера «козла отпущения». В разговоре о продлении с наставником контракта босс бросил пренебрежительную отсылку, что Эрнандеса надо оставить, ведь не требует себе такую зарплату, как наставники первого эшелона, так как понимает финансовую ситуацию в «Барселоне».

А ведь не Хави привел великий клуб к обвинениям в странной работе с мутными начальниками испанских арбитров. Или к безумным неудачным трансферам. Или к плачевной финансовой ситуации. Но после поражения от МЮ нет хештега, где призывают убрать Лапорту. Зато есть хештеги, где предлагают вышвырнуть Хави, заменив более опытным тренером с богатым опытом. Впрочем, есть также критика молодого наставника, основанная на фактах.

«Барселона» два сезона подряд вылетала из Лиги чемпионов на групповом этапе. Два раза не дошла до финала Лиги Европы, будучи в плей-офф фаворитом. Но победы над «Реалом» выделяют Хави. У другого наставника команда могла выпасть из числа значимых по игре, как выпадал надолго «Манчестер Юнайтед» от Мойеса до Рангника. Эрнандес держится, но столкнулся с давлением, которое может заставить его повторить опыт Кройфа.

Йохан рано завершил тренерскую карьеру. Причем уход Хави может случиться как после отрезка, когда наладит дела в «Барселоне» и вернет команду минимум в полуфинал Лиги чемпионов, так и в случае новых болезненных поражений. Эрнандес понял, как непросто тащить бегемота из болота.