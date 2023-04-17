Министр спорта Татарстана: «Задача „Рубина“ — выход в Премьер-Лигу»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Рубина».

Задача «Рубина» звучит однозначно — выход в РПЛ , поэтому был приглашен более опытный специалист. Уткульбаев является нашим товарищем, но наравне с успешными матчами была и череда ничейных результатов, а нам сейчас нужны только победы.

Первая игра показала, что принято правильное решение: был совсем другой футбол, другие эмоции, которых не хватало. И болельщик вернулся на стадион — мы установили сезонный рекорд посещаемости.