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Министр спорта Татарстана: «Задача „Рубина“ — выход в Премьер-Лигу»

вчера, 11:26

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».

Задача «Рубина» звучит однозначно — выход в РПЛ, поэтому был приглашен более опытный специалист. Уткульбаев является нашим товарищем, но наравне с успешными матчами была и череда ничейных результатов, а нам сейчас нужны только победы.

Первая игра показала, что принято правильное решение: был совсем другой футбол, другие эмоции, которых не хватало. И болельщик вернулся на стадион — мы установили сезонный рекорд посещаемости.

Казанский клуб занимает 2-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:54
Главной задачей фк.Рубин выйти,в финал высшей лиги квн,но т.к главный квнщик был уволен,это задача усложняется,потому что ,у Рахимова с юмором по сложнее!!!
Gahi
Gahi
вчера в 16:45
Правильным путём идёте товарищи. Удачи
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:59
В РПЛ и так автобусов хватает.
adekvat
adekvat
вчера в 15:39
А там уже Бердыев освободился и ждет.
dok66
dok66
вчера в 14:07
Есть все шансы . Очень надеюсь , что Рахимов с его опытом сделает это .
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
Задача поставлена, цель определена, осталось только выполнить всё задуманное. Рубин должен быть в РПЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Для этого надо очень постараться.
sova147
sova147
вчера в 12:09
Другой задачи быть не должно! Ждём Рубин прежний грозой всех команд!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:02
Безусловно в настоящее время Рубин не в своем эшелоне.
Такая инфраструктура, столько внимания спорту и...
Сп62
Сп62
вчера в 11:49
Одна снежинка ещё не снег.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:46
Фк Рубин должен вернуться в РПЛ
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:45
Две команды почти вышли,остальное зависит от них.
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