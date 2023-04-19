«Фиорентина» — «Лех» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Фиорентина» — «Лех», который состоится 20 апреля 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции практически не замечает соперников в плей-офф Лиги Конференций и надеется выиграть этот турнир, который проводится лишь второй год подряд. Команда добилась большого преимущества на выезде и ответный домашний поединок, по сути, превратился в формальность. В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает девятое место с 42 баллами и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов.

17 апреля «Фиорентина» поделила очки с «Аталантой» (1:1), а в Лиге Конференций разгромила на выезде «Лех» (4:1).

«Лех»

Польская команда уже добилась хорошего результата в еврокубках и вероятнее всего, не сможет пробиться в полуфинал, ведь «Леху» необходимо отыграть во Флоренции минимум три мяча. Тем не менее, футболисты получат опыт от этого выездного матча, ведь на таком уровне они играют довольно не часто. В чемпионате Польши коллектив идет на третьем месте с 48 очками и лишь на один пункт опережают ближайшего соперника.

16 апреля «Лех» сыграл вничью с «Легией» (2:2) в рамках чемпионата Польши, а 13 числа крупно проиграл на своем поле «Фиорентине» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.3

Ничья – 5.5

Победит «Лех» – 10.5

Статистика

«Фиорентина» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Леха» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фиорентина» выиграла два из трех последних матчей с «Лехом»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. В первом матче был зафиксирован крупны счет, поэтому в этой встрече командам нет смысла играть в закрытый футбол. Прогнозируем результативный футбол в этой встрече.