«Реал» и «Атлетико» дразнят конкурентов, бойня за 7-е место. Рассказываем о ситуации в Ла Лиге

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вчера, 19:06

За 3 тура до конца.

Ла Лига выходит на финишную прямую – вчера был открыт 36-й тур чемпионата, командам осталось сыграть еще по 2-3 матча. «Барса» уже чемпион, но в лиге еще есть что-то интересное. Обозреваем сложившуюся ситуацию в Примере.

Испанские гранды дразнят конкурентов

Концентрация осечек клубов из первой тройки увеличилась довольно сильно. 36-й тур уже открылся поражением «Барселоны» от «Вальядолида». «Бело-фиолетовые» борются за сохранение места в элитном дивизионе – перед поединком с каталонцами они прикоснулись к зоне вылета. Да и вообще были в затруднительном положении – очки на вес золота, в диапазоне 15-19 мест плотность в 5 очков. При этом «Вальядолид» проиграл 5 последних матчей подряд, что лишь нагнетало ситуацию перед труднейшим противостоянием.

К счастью аутсайдеров, «блауграна» продолжает праздновать первое чемпионство без Лионеля Месси. Коллектив Хави оформил титул в 34-м туре, обыграв «Эспаньол», после чего уступил «Реалу Сосьедад». «Барса», можно сказать, дарит очки всем, кому они нужны. «Бело-голубые» борются за топ-3 с такими монстрами, как «Реал» и «Атлетико», так что эта помощь пришлась очень кстати. «Вальядолид», как и говорилось выше, пытается досрочно избавиться от угрозы стыков, при этом «Хетафе» и «Эспаньол» могут снова догнать клуб уже по итогам 36-го тура (отставание – 3-4 очка). В итоге оба коллектива забрали по 3 балла.

А вот следующим соперникам будет на порядок сложнее. Если у «Сосьедада» и «Вальядолида» в очках была острая необходимость, то положение «Сельты» и тем более «Мальорки» куда лучше. Первые могут решить вопрос о сохранении прописки в Ла Лиге до встречи с «Барсой» — она пройдет в последнем туре. Вторые уже его решили – набрали 44 пункта. Мотивации и у тех, и у других немного.

Тур только начался

При этом 36-й тур только начался, из клубов топ-3 сыграла только «Барселона» — а матчи «Атлетико» и «Реала» запланированы на сегодня и тоже могут подарить сенсации.

«Сливочные» уже давно выглядят не так уверенно – если осенью они легко сочетали еврокубковые встречи с играми чемпионата, а зимой заходила речь, что предпочтение отдается ЛЧ (неплохое оправдание для отрыва «Барсы»), то теперь все плохо и там, и там. В полуфинале главного еврокубка подопечные Карло Анчелотти крупно уступили «Ман Сити» и вылетели. Сразу после произошло поражение от «Валенсии» — команды с 13-го места Ла Лиги. А ведь в мае «Реал» успел проиграть и «Сосьедаду». В таких условиях нет никаких гарантий, что противостояние с «Райо Вальекано» завершится иначе.

У «Атлетико» дела чуть лучше – поэтому «матрасники» и обгоняют соседей, занимая второе место. В мае команда Диего Симеоне проиграла только «Эльче» (0:1), при этом ранее успела выдать 2 крайне ярких матча: с «Кадисом» (5:1) и «Вальядолидом» (5:2). До этого случилось поражение от «Барсы» в гостях.

И веры в победу «Атлетико» в 36-м туре чуть больше – мадридцы играют с менее жизнеспособным «Эспаньолом».

«Сосьедад» — один против мадридских монстров

Ранее в борьбе за тройку были четыре команды: помимо «Реала» с «Атлетико» еще «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». К сожалению для «желтой подлодки», они сошли с дистанции раньше – когда дважды проиграли в середине-второй половине апреля. Теперь с гигантами из Мадрида борются только «бело-голубые».

При этом положение «Сосьедада» незавидное. Подопечные Иманоля Альгуасиля отстают от «Реала» на 3 очка, от «Атлетико» — на 4. Тем временем, ни «сливочные», ни «матрасники» еще не сыграли своих матчей 36-го тура, а значит, отрыв может увеличиться. И «бело-голубым», пожалуй, доступен лишь один сценарий, который выведет их на третью строчку, но для этого должно совпасть несколько факторов, не все из которых зависят от самой команды. Прежде всего, целиться стоит на место «Атлетико» — с «матрасниками» «Реалу» предстоит очная встреча в 37-м туре, и это будет матч за 6 очков. Во-вторых, необходимо, чтобы клуб Симеоне уступил «Эспаньолу» сегодня – в таком случае математические шансы еще будут оставаться.

Но все это – из разряда фантастики. «Атлетико» вряд ли проиграет в трех оставшихся встречах с командами ниже классом – на победу может претендовать разве что сам «Сосьедад».

Закрученная интрига на отшибе еврокубковой зоны

Куда интереснее следить за гонкой между 7-10 местами. Замыкает зону еврокубков на данный момент «Атлетик» с 50 очками. «Жирона», у которой на матч больше, идет 8-й и отстает на 1 балл. В списке претендентов на еврокубки также «Севилья», еще недавно пытавшаяся покинуть зону вылета. На расстоянии одной победы от «басков» находится и «Осасуна». «Львам» сохранить свои позиции будет чуть сложнее – предстоит очный поединок с «Осасуной» — уже в ближайшие дни «красные» могут вырваться вперед. В заключительном туре – поединок с мадридским «Реалом». «Осасуна», к слову, также сыграет и с «Жироной», поэтому имеет шанс выбить сразу двоих конкурентов.

В наилучшей форме находится «Севилья» — мингиянцы проиграли в 1 матче из 9, только календарь подводит – в последних турах предстоят встречи со «сливочными» и «Сосьедадом». Как ни крути, предугадать развязку в борьбе за последний вагон в еврокубки невозможно – и оттого следить интереснее.