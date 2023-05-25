Будущий клуб Малкома – угроза для «Челси» и «Ливерпуля». Их сила не только в деньгах шейхов

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вчера, 12:56

Хау, Эшуорт и Стейвли вернули «Ньюкасл» в Лигу чемпионов.

В основе успеха работа менеджеров

Шейхи из «Ньюкасла» учли ошибки коллег, которые заходили в известные европейские клубы и терпели неудачи. Наследный принц не управляет «Ньюкаслом», как Боэли. Саму сделку осуществляла Аманда Стейвли. Спустя полтора года шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить 10 млн фунтов за бельгийский клуб «Остенде». Строят маленькую футбольную империю, как сделали в «Манчестер Сити», влияя на жизни клубов на разных континентах. Или в корпорации «Ред Булл».

Владельцы «Ньюкасла» знали, что для футбольных активов нужны независимые управляющие. Стейвли работает с младшим и более талантливым братом спортивного директора «Спартака» — Дэном Эшуортом. Он имеет отношение к положительным переменам в английском футболе на уровне сборных. А теперь получил власть в «Ньюкасле». Пригласили тренером не Моуриньо или Почеттино, а взяли Эдди Хау, молодого, спокойного и готового поставить крепкий футбол.

Сомнений хватало. Они до сих пор остались. Но видим положительный результат. Фанаты «сорок» натерпелись за годы с Майком Эшли. Теперь Хау среди лучших менеджеров сезона, а «Ньюкасл» в Лиге чемпионов впервые за двадцать лет, со времен сэра Бобби Робсона. Циники скажут, что причина успехов в падении «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси». Отчасти будут правы. Но ошибки конкурентов не отменяют работу менеджеров «Ньюкасла».

«Сороки» грамотно собрали состав

«Ньюкасл» не мог потратить столько, как «Челси». Суперзвезд не приглашали. Лучшим футболистом команды в АПЛ назовут Триппьера, Киран попадет во всевозможные сборные сезона. Хвалят Гимараеса, центрального хавбека нужно убеждать остаться в команде, ведь за Бруно придут покупатели. У «Ньюкасла» уже неплохой состав – Шер, Исаак, Жоэлитон. Разыгрался Альмирон, словно Сантьяго Муньос из реальной жизни, а не из фильма «Гол».

Защитник Ботман заинтересовал грандов. Лучший результат в карьере в АПЛ у Каллума Уилсона. У тридцатиоднолетнего форварда 18 мячей и 5 ассистов в чемпионате. Для сравнения, у Рэшфорда 16 голов и тоже 5 голевых передач. Но Маркуса часто нахваливают, а вот про Каллума редко вспоминают. Такая судьба у добротных футболистов, которые выдают мощные сезоны в клубах, выкупленных миллиардерами.

Сен-Максимен, Триппьер, Поуп и Уилсон понимают, что «Ньюкасл» их главный проект. С мотивацией проблем нет, а в основе команды такие ребята, как Дэн Барн, 198-сантиметровый крайний защитник. Понятно, что он и Лонгстафф не главные люди на поле, но на правильную атмосферу в коллективе точно влияют. «Ньюкасл» не «Брайтон» по красоте и стилю футбола, зато выше в таблице.

Команду может разрушить селекция

Нравится идея подписать Малкома в конкуренты Альмирону. Бразилец выше классом, чем парагваец. Также лучший снайпер РПЛ на несколько лет моложе. Еще один плюс бразильца в том, что имеет право приостановить контракт и оказаться в «Ньюкасле» в аренде. В ФИФА изменили правила одностороннего прощания с клубами РПЛ , но у Малкома старый контракт. Не верьте его агенту. Сегодня будет говорить о верности, а завтра окажется в Ньюкасл-апон-Тайне.

Малком усилит «Ньюкасл», а причиной перехода станет Лига чемпионов, откуда ближе к сборной Бразилии, пусть даже в основу «селесао» пробиться сложно. Но в заявку можно, Гимараеса вызывают. А другой новичок в атаку может навредить. Роналду устал от Саудовской Аравии. Играет он результативно, но защитники дают легенде столько времени на принятия решений, что мастер подобного класса устает от легкости, ему не место в лиге для пенсионеров.

Роналду – реваншист, который хочет играть на Евро-2024, а позже и на ЧМ -2026, если дотянет. Но в Европе ему будет сложно найти клуб. Разве что ПСЖ потеряет Месси и Мбаппе, но решит заключить контракт с Криштиану, чтобы в Лиге 1 появился новый Ибрагимович. Кроме французского варианта, подходит любой другой с клубом из Лиги чемпионов. Хау отрицал, что в контракте Роналду с шейхами есть специальный пункт о «Ньюкасле».

Но португалец точно оставил себе право уйти в команду из Лиги чемпионов. Зачем «Ньюкаслу» Роналду? Сен-Максимен и Уилсон ниже классом. Очевидно, что Исаак может играть в центре и слева, как Роналду. Но Криштиану это не только голы, а и влияние на коллектив. Чехарда на левом фланге атаки указывает на желание Хау заполучить сильных футболистов, ведь глубина скамейки повлияет в сезоне с невероятно высокими нагрузками в АПЛ и ЛЧ .

Определяющим станет следующий сезон

«Ньюкаслу» логично усилить фланги атаки, если Исак докажет стабильность и вытеснит Уилсона на лавку в новом сезоне как центральный нападающий. Также нужны центральные полузащитники. Гимараес может уйти, а его напарники не самые элитные игроки. Даже с учетом, что атакующий хавбек Жоэлитон успешно перешел в центр и с ним смогли вторым номером разнести дома «Брайтон».

Вот только «Ньюкаслу» важно выдержать линию поведения. «Сороки» впервые за двадцать лет в Лиге чемпионов. «Арсенал» вернулся в турнир впервые со времен, когда Артета еще был футболистом. В четверке две команды, которым будет сложно через год не оказаться ниже. Однако вспомните, с чего этот разговор начинался. Пока управляют не шейхи, есть шанс сохранить хрупкий баланс.

Футбольные вопросы решает Эшуорт при поддержке племянника главного тренера. Энди Хау – ему лишь 28 лет, работает в клубе директором скаутского отдела под началом более опытного Стива Никсона. Старого скаута не выгнали из «Ньюкасла», как Боэли поступил со старыми работниками «Челси». В футболе много символичных вещей, которые словно подчеркивают первопричины результатов.

«Ньюкасл» не погнался за звездными ветеранами, команда заслуженно попала в первую четверку на зависть «Ливерпулю», «Челси» и «Тоттенхэму». Но через год могут быть в середине таблицы, даже если выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, как получилось у «Лестер». Чтобы не повторить ошибки «лисов», которые рискуют вылететь, нужно подписать Малкома и отказаться от Роналду.