Лихой старт сезона для «Рубина». В первых 5 турах 3 топ-матча, первые соперники – Пиняев и Дзюба

1690022558

сегодня, 13:42

«Локомотиву» нужна победа на классе.

«Рубин» со старта окунается в мир Премьер-Лиги – в первых же пяти турах у казанцев будут 3 топ-матча и еще два противостояния, в которых ожидается высокий градус накала. Соперник по первому туру – «Локомотив». Продолжаем формировать представление о командах в новом чемпионате РПЛ .

Вытягивают состав на уровень Премьер-Лиги

Годом ранее «Рубин» вложил все силы и ресурсы в трансферную кампанию, чтобы на уровне Первой лиги быть монстром. Сейчас похожая ситуация – только усиления производится для того, чтобы оказаться конкурентоспособными в элите.

Первым делом коллектив из Татарстана отпустил ряд игроков, которых подписал годом ранее. Так, Али Аднан перебрался в «Мес», Артём Попов в тульский «Арсенал», Александр Беленов сменил Казань на Воронеж, Игорь Горбунов – на «Торпдео», а Камиль Муллин, который ранее катался по арендам, подписал контракт с дублем «Краснодара». Из нежелательных потерь – трансфер латераля Ильи Самошникова в «Локомотив».

Вместе с тем «Рубин» привез новых легионеров. Одной из главных трансферных удач стало подписание опытного центрального защитника Игоря Вуячича, оценочная стоимость которого составляет 4,5 миллиона евро. Осталось выбрать, кто будет выходить с ним в старте – в заявке казанцев 6 игроков в центре обороны. На позицию ушедшего Самошникова все-таки взяли Мацея Рыбуса – польский защитник провалился в «Спартаке», но на уровне выходца из Первой лиги все еще может быть полезен. Еще две сделки — Угучукву Иву в центр поля и Мирлинд Даку на острие.

Практика показывает, что такая объемная ротация перед возвращением в РПЛ – фактор риска. Куда лучше себя проявляют команды, которые усиливаются точечно и сохраняют действующий костяк.

Тяжелый календарь на старте

В то же время абсолютно ясно, что казанцам очень нужна глубина скамейки – притом такая, чтобы в ротации были достаточно качественные исполнители. Уже в первых турах коллектив ожидают серьезные испытания. И речь не только о «Локомотиве» — хотя выезд в Москву быстро напомнит о накале борьбы в Премьер-Лиге.

Дальше будет не легче. В третьем туре подопечные Рашида Рахимова примут на своем поле «Спартак» — и пока объективно оценить масштаб столкновения сложно. Москвичи уже привезли в группу атаки Тео Бонгонду с Хесусом Мединой, которыми усилии правый фланг, плюс добавили в универсализме (парагваец может выйти в центре, может играть левого латераля). При этом в работе остается еще как минимум одна сделка – причем серьезная. К началу августа состав «красно-белых» может пополнить Давинсон Санчес из «Тоттенхэма» — после срыва трансфера Ераковича это основной вариант в центр обороны. И тогда «Рубину» придется крайне сложно.

Дальше – выезд к «Ростову». Южане остались при своем и подписали Алексея Ионова, так что будут бороться за топ-5. К тому же в домашних стенах ростовчане всегда хороши.

Кроме этих матчей – игры с «Оренбургом» во втором туре и «Крыльями» в пятом. Оба коллектива нацелены на атаку и адаптированы к РПЛ . Но цепляться за очки «Рубину» надо.

Разгрузка после зимней закупки

Главные приобретения «железнодорожники» провернули зимой, поэтому в межсезонье облик команды изменился несильно. Для конкуренции с Наиром Тикнизяном и Марио Митаем подписали Илью Самошникова – латераль «Рубина» пару лет назад был лакомым куском на рынке, но со временем шум поутих, а Илья прошлый сезон провел с казанцами в Первой лиге, поэтому в его классе есть сомнения.

В и без того укомплектованный центр нападения взяли Владислава Сарвели, который после яркого сезона-21/22 за «Крылья» не прижился в «Сочи». У такого трансфера есть несколько потенциальных объяснений. Первое – экс-форварда южан хотят задействовать на позиции «десятки» в «4-2-3-1». Но там уже выходит Максим Глушенков, а конкурируют с ним Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук. Второе – левый фланг. Вингером Сарвели периодически выходил за «Крылья» еще в Первой лиге, но редко. Хотя такой вариант более логичен – Камано ушел, а сменщик Пиняеву нужен.

При этом заявку «красно-зеленые» успели разгрузить. Больше нет Ивана Игнатьева, Дмитрия Живоглядова, Яна Кухты, Едвай ушел в аренду. Остается избавиться от Раконьяца и других игроков из списка на выход.

Груз амбиций

После провальной осени и феерического возрождения весной к «Локомотиву» и Михаилу Галактионову будет приковано пристальное внимание. Во-первых, потому, что провала второй год к ряду никто не потерпит. Во-вторых, из-за масштабной трансферной кампании, в ходе которой в «Локо» оказались Пиняев, Глушенков, Дзюба. В-третьих, потому, что Галактионов сам обнадежил фанатов результатами во второй части минувшего чемпионата.

В таких условиях ожидания от москвичей будут даже завышенными, так что права на ошибку нет с самого начала. Плюс – первый тур пройдет в домашних стенах. Минус – в соперниках настолько же мотивированный «Рубин». Только если «Локомотиву» удалось выбраться со дна таблицы, то казанцы прошли полноценное очищение Первой лигой – и точно не хотят туда возвращаться.

На дистанции последних 5 лет противостояния «красно-зеленых» с «Рубином» редко заканчивались при минимальном счете на табло – лишь в трех матчах из девяти. И «Локомотив» за этот период не проиграл ни разу, а дома еще и громил соперника 4:0 и 3:1. Обнадеживающая статистика для хозяев, хотя в футбол не на бумаге играют.