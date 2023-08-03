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«Борнмут» подпишет «Грилиша из Гернси»

сегодня, 12:28

«Борнмут» проявляет интерес к полузащитнику «Бристоль Сити» Алексу Скотту.

На футболиста также претендуют «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Стоимость возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Прозвище «Грилиш из Гернси» Алекс получил после матча команды с «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (0:3). Коллектив Скотта проиграл в той встрече, но футболист запомнился своими действиями на поле.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Скотт отметился 1 голом и 5 голевыми передачами в 42 матчах.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 14:58
Алекс Скотт родился в Гернси, так же как и Ле Тиссье, а на юнешском уровне этот футболист занимался также в школе Саутгемптона а также Борнмута, но свой путь начал в бристоле, а сейчас шанс поиграть в апл, а статистика еще ничего не значит 5 голевых это значит только 5 его пртнеры реализовали а вот сколько этот парень попыток создает это другое, будут приличные игроки в команде уверен и стату себе набьет, между прочим до 19 лет ЧЕ 22 за сборную Англию.
um6rm56pyyt8
um6rm56pyyt8
сегодня в 12:58
Статистика конечно слабенькая, это уровень Борнмута
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