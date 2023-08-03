«Борнмут» подпишет «Грилиша из Гернси»

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сегодня, 12:28

«Борнмут» проявляет интерес к полузащитнику «Бристоль Сити» .

На футболиста также претендуют «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Стоимость возможного трансфера оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Прозвище «Грилиш из Гернси» Алекс получил после матча команды с «Манчестер Сити» в 5-м раунде Кубка Англии (0:3). Коллектив Скотта проиграл в той встрече, но футболист запомнился своими действиями на поле.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Скотт отметился 1 голом и 5 голевыми передачами в 42 матчах.