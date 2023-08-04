Анчелотти раскритиковал игру «Реала». Тренер переживает из-за потери баланса

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вчера, 09:58

Катастрофа в защите и дефицит кадров на флангах обороны.

Остановка трансферов – стратегическая ошибка

Президент «Реала» Перес одержим переходом Мбаппе. Заявил о завершении трансферной кампании, собирает деньги на француза. И отложил другие важные трансферы. Фанаты «Мадрида», которые прекрасно изучили свою команду, не сдерживаются в комментариях после поражений от «Барселоны» и «Ювентуса» на сборах. Но и Анчелотти не молчит, ведь если развалится оборона, то его отправят в отставку по ходу сезона:

Мы не привыкли быть настолько уязвимыми в защите. Оборона нуждается в улучшении, пропустили много голов. Нарушен баланс, пора это исправить. Например, немного опустить игровой блок. Поставил бы предсезонке 6 баллов из 10. Проблемы в обороне пора решать. За атаку я не беспокоюсь, создавали много моментов. Думаю, контролировали ход игры во всех четырех матчах. Но беспокоюсь за оборону. Речь о коллективной проблеме. Когда соперник усиливает давление, у нас возникают трудности.

Болельщики «Реала» начали заочный спор с Анчелотти. Во-первых, команда была уязвимой в защите раньше. Даже в позапрошлом сезоне Лигу чемпионов выиграли благодаря сэйвам Куртуа. Во-вторых, нужно беспокоиться за атаку. Переход на «4-4-2» с «ромбом», схему Зидана, не компенсирует потерю Бензема. Гол Хоселу в ворота МЮ ударом в падении через себя порадовал зрителей, но важнее слабая реализация.

«Ювентус» забил трижды после 6 ударов в створ. У «Мадрида» 34 удара по чужим воротам, но команда Анчелотти скатилась к дальним неопасным выстрелам. Из 8 попыток в створ реализовали лишь одну. В день разгрома от «Барселоны» картина была похожей. Но оборона Хави допустила меньше явных моментов. Из 29 ударов «Реала» лишь 5 были в створ, ни один не завершился голом.

Анчелотти обманывает себя и публику, повторяя мантру о беспроблемной атаке. Карло отказывается говорить о Мбаппе, хотя ему держат место впереди. В схеме «4-3-3» будет перевод Килиана в центр атаки со сменой с Винисиусом местами. А в модели «4-4-2», где Беллингем на позиции «десятки» Озила, Гути или Зидана, француз и бразилец сыграют вместе.

Снова ждут, что сезон спасут для клуба три ветерана

Речь о Куртуа, Модриче и Кроосе. А что будет, если один из них получит травму? Сейчас «Реал» напоминает мужчину, который годами беспечно изменяет жене. Одна любовница устает от пустых обещаний, затем находится другая. Супруга догадывается об изменах, но «сливочные» думают что они ловкие. Часто получали максимум в Лиге чемпионов при средней игре с немалым количеством ошибок. Но нельзя всегда безнаказанно изменять прогрессу с фортуной.

Омоложение «Реала» сказалось на тактическом балансе. Повезло, что Беллингем подходит. Джуд влился в коллектив, может стать лидером команды. Но рядом непонятные сделки. Забрали турка Гюлера, чтобы не достался «Барселоне». Плеймейкеру нет места, когда вернется из лазарета. В опорной зоне новичок вместо Каземиро точно не сыграет. «Мадрид» думал о продаже Тчуамени в «Ливерпуль». Камавинга не хочет играть слева в защите.

Вальверде связывали с переходом в АПЛ . Уругваец может выпасть из основы, если в атаку добавят Мбаппе, а Модрич и Кроос будут в тройке хавбеков с Беллингемом. На сборах, где можно устраивать размен атаками с именитыми соперниками, легко играть «4-4-2». Поставили на вечные вертикальные передачи вразрез, пока чужие защитники не разбежались. По ходу сезона могут вернуться к схеме «4-3-3», теперь нет цербера в центре для того самого баланса.

Кроос на опыте весь прошлый сезон подчищал в опорной зоне. Но разве «Реал» стал чемпионом Испании и защитил титул короля футбольной Европы? «Манчестер Сити» смял «Реал» 4:0. В том поединке у испанцев были проблемы не только в обороне и в центре поля, но также в атаке. Если основная тройка с Бензема не справилась, то откуда святая вера Анчелотти, что можно пройти сезон с Хоселу из «Эспаньола»? Любого героя-любовника ловят в итоге на ошибках.

Команде нужны латерали и новый лидер в центре атаки

Знаем, с кем имеем дело. Если у «Реала» скверный сезон в Ла Лиге, то переключаются на плей-офф Лиги чемпионов. Но два года назад Примеру выиграл «Атлетико», а у «Мадрида» было 13 матчей с потерянными очками. В чемпионском позапрошлом сезоне «Реал» потерял очки в 12 играх, немало для 38 туров. В прошлом сезоне, отпустив молодую неидеальную «Барселону» на десять очков, у Анчелотти было 14 осечек, причем столичный клуб проиграл 8 раз.

Даже в Испании перестали бояться «Реал», хотя все знают об их умении перерождаться. Деградировала оборона «сливочных». «Барселона» пропустила 20 мячей, а «Реал» 36. У Рюдигера, Алабы и Эдера всегда была авантюрная манера игры. Немец недостаточно высокого класса, хотя с невероятными физическими данными. Австриец Давид пришел в оборону с центра поля и левого фланга, ошибался у ворот Нойера с первых дней в основе «Баварии».

Эдер иногда выдает надежные отрезки, но это не Лусио по сумме характеристик, не говоря о Тьяго Силве по классу. Начо стал капитаном «Реала», но Иглесиас подумывал уйти, ведь считал, что Анчелотти его недооценивает. Похожие мысли посещали Менди, ведь вместо француза слева играл Камавинга. Новичок Фран Гарсия точно не второй Марсело. Слева «Реал» этим летом отказался от борьбы за Гвардиола. Йошко мог сыграть слева или в центре.

В Мадрид пока не приехал Дэвис из «Баварии». Справа Карвахаля с нездоровым сердцем и накопленной усталостью тоже некому качественно подменить. Нападающий Васкес играл правого латераля. Получалось не лучше, чем у Асенсио в атаке. Марко ушел в ПСЖ , а из Парижа не вернулся Хакими. Как ни странно, снова можно винить Мбаппе. Если бы Килиан год назад не обманул Переса, то у «Реала» могло быть меньше проблем.

Впрочем, знаем минусы Мбаппе. Он не любит прессинговать и играть «девятку», в отличие от Бензема. Зато с Килианом мог приехать его друг и уроженец Мадрида марокканец Хакими. И Дэвис не прочь поработать с Мбаппе. Потенциал банды с этой тройкой совсем иной. А пока даже Анчелотти, хотя мыслями на бразильском пляже, признает отсутствие баланса. Но Карло ошибается, что проблемы легко решить опусканием игрового блока.

Если Крооса и Модрича вдавить в оборону, то не начнут играть как Родри и Стоунз из «Манчестер Сити». А без Бензема, который поборол в себе мазилу, в атаке может начаться фаза Игуаина, с моментами и промахами. С этим «Реалом» можно работать, но нужны опорник, латерали и центральный форвард. Вместо важных покупок клуб пошел на хитрость, чтобы заполучить левофлангового Мбаппе. Капризы важнее реальных потребностей. Так и гибнут королевства?