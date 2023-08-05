АПЛ откроется матчем мечты. Артета со 100-миллионным Райсом готовится к мести за утерянное чемпионство

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вчера, 10:31

«Арсенал» и «Ман Сити» сойдутся в Суперкубке.

Всем бы такой старт сезона, как в АПЛ – чемпионат открывается матчем за Суперкубок между двумя монстрами: «Манчестер Сити» и «Арсеналом». На протяжении всего предыдущего сезона команды устраивали баталии в Премьер-лиге и подарили самую яркую чемпионскую гонку в Европе. В новой кампании предсказывают продолжение противостояния – а потому, символично, что чемпионат открывает матч именно этих клубов.

Проверка для Ковачича и Райса

На данный момент это два ключевых приобретения для «горожан» и лондонцев. «Небесно-голубые» остались без Илкая Гюндогана – немец решил перебраться в «Барселону», да еще и свободным агентом. А клуб Гвардиолы оперативно нашел замену в лице хорватского опорника.

Ковачич даже посреди трансферного хаоса «Челси» оставался лидером – хорват отлично играет на мяче, видит момент для передачи плюс достаточно опытен, поэтому никто из основной обоймы его вытеснить так и не смог. Но «аристократы» при новых владельцах решили отречься от всего, что напоминало о предшественниках. А Матео в мае исполнилось 29 лет – в этом возрасте футболист выходит на пик, и команда ему нужна соответствующая. Вопрос в том, выдержит ли хавбек требования Пепа Гвардиолы, займет ли пустое пространство, которое оставил Гюндоган – переучиваться уже поздно, это вопрос характера.

У «Арсенала» с Райсом другой сюжет – на Деклане огромный груз ожиданий из-за статуса самого дорогого приобретения в истории «канониров» (и частью масштабной кампании). Лондонцы упорно боролись за опорника «Вест Хэма» с теми же «горожанами» — и чтобы точно оставить конкурентов позади, выкатили предложение на 100+5 млн фунтов. Райс – талантливый английский хавбек, к тому же молодой. Только вот в топ-клубе он еще не играл – в послужном списке только «молотобойцы». А к «пушкарям» уровень внимания принципиально другой – тем более после фееричного второго места. Доказывать Деклану предстоит и другим и себе – что он способен повести за собой европейский гранд, способен подпитывать чемпионские амбиции в борьбе с «горожанами». И что стоит тех денег, которые заплатили «оруженосцы».

Противостояние задаст темп для сезона

Суперкубок между чемпионом и серебряным призером – тем более, когда медали разыгрывались на манер минувшего сезона – это лучший старт сезона. В первую очередь матч позволит оценить готовность команд к сезону. Облик «горожан» изменился, дополнился новыми лидерами – и важно, как Артета вплетет их в структуру игры. В «Сити» важно увидеть, как команда будет справляться без замены Рияду Марезу, какие альтернативы нашла под уход Кайла Уокера (защитник все ближе к «Баварии»).

Да и другие коллективы будут внимательно следить за противостоянием, чтобы оценить уровень конкуренции. Претензии на борьбу за титул прямо сейчас есть минимум у двух клубов. «Манчестер Юнайтед» потихоньку избавляется от внутренних «демонов» — с Давидом Де Хеа продлевать контракт не стали. Зато подписали более подходящего тен Хагу вратаря Андре Онана – камерунец даст необходимое качество при розыгрыше мяча. Осталось избавиться от Харри Магуайра, который уже приводит голкипера в ужас своими ошибками. «Ливерпуль» омолаживает центральную ось – на Ближний Восток уехали Фабиньо и Хендерсон, их заменили Собослаи и МакАллистер. Плюс где-то неподалеку «Ньюкасл» — им может не хватать опыта для борьбы за топ-3, зато организацию Эдди Хау держит на высшем уровне.

Каждый из этих клубов пока остается в тени – и вступит в сезон с пониманием, насколько далеко оторвались МС и «Арсенал».

Артета должен найти противоядие от Пепа

Прошлой осенью-зимой потеря «Арсеналом» лидерства казалась чем-то далеким – но неизбежным. «Горожане» в засаде чувствовали себя идеально, поджидали момент. И воспользовались им, когда подвернулся случай – да так, что лондонцам оставалось только смотреть. «Канониры» стали стремительно терять высоту в преддверии решающего поединка с «Сити» — скорее всего, из-за усталости. К очному матчу в апреле не осталось сомнений – банда Пепа дожмет.

Тогда «пушкари» до чемпионства не дотянули сразу в нескольких аспектах. Прежде всего, за спинами стартовой обоймы не было по-настоящему классных сменщиков – все были очевидно ниже уровнем. Во-вторых, следующая из этого недостаточная гибкость – сложно создать Ламборгини, когда под рукой лишь гвозди. В-третьих, нервозность – «небесно-голубые» выходя на главный бой, знали, что им нет равных. Лондонцы часть поединка провели, борясь со своими же нервами.

Теперь у Микеля Артеты есть больше топ-исполнителей, больше пространства для маневра – и больше уверенности из-за набитых «шишек». Осталось показать это на практике.

С места в карьер

«Сити» на первых этапах сезона будет даже тяжелее, чем «Арсеналу». «Горожане» сыграют в Суперкубке Англии, АПЛ и матче за Суперкубок УЕФА . Поединок с «канонирами» запланирован на 6 августа. Уже через 5 дней – первый тур против «Бернли». И это принципиальная встреча – тренирует команду последователь Пепа Венсан Компани, который какое-то время играл под руководством испанца.