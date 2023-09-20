В «группе смерти» — единоличный лидер. ПСЖ начал новый поход за ЛЧ

Уверенно обыграли дортмундскую «Боруссию».
Не позавидуешь
Одно из главных развлечений футбольных фанатов после жеребьевки основной стадии еврокубков – поиск «группы смерти», в которой все четыре клуба примерно равны по силам. Такой в нынешней Лиге чемпионов была назначена группа F, где оказались ПСЖ, дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл». Последние два клуба в первом же туре сыграли со счетом 0:0, позволив парижанам и дортмундцам побороться за единоличное лидерство.
И статус фаворита ПСЖ не казался очевидным, поскольку в чемпионатах обе команды далеко не в лидерах. Но у «Боруссии» пока не было поражений. А парижане в пяти турах Лиги 1 одержали только две победы, а в последнем поединке уступили «Ницце», пропустив три мяча – 2:3. Так что к Луису Энрике и его команде уже возникают вопросы. При этом надо отметить, что фанаты ПСЖ с воодушевлением приняли новый курс клуба, который больше ориентирован на французских футболистов и меньше – на сбор суперзвезд. Понятно, что смена курса со сменой тренера и солидным обновлением состава потребует времени для притирки и адаптации. Матч с «Боруссией» должен был показать, насколько гладко эти процессы проходят.
«Укатайка»
И первая часть игры, откровенно говоря, не выглядела убедительной. На старте вообще борьба была равной, и первым спасать команду пришлось Джанлуиджи Доннарумме. Впрочем, ПСЖ быстро стабилизировал обстановку, устроив тотальный захват мяча. Вполне в стиле Луиса Энрике. Только чувствовалось волнение самих парижан, которые не видели возможностей для вскрытия плотной и глубокой обороны «Боруссии».
Поэтому все чаще к концу первого тайма игроки ПСЖ просто скатывались к индивидуальным рывкам в стиле «пробросил мяч вперед подальше и побежал за ним мимо двух-трех оппонентов». Понятно, что с более-менее расторопными и внимательными соперниками такие ходы даже у Мбаппе с Дембеле не пройдут. А Коло Муани вообще пропал с радаров, в очередной раз порождая вопросы о том, как за него можно было заплатить 90 миллионов евро.
Промежуточный итог первого тайма вряд ли мог удовлетворять парижан. Да, они провели больше тридцати атак, тогда как у «Боруссии» было всего две. Да, у них было попадание в штангу после удара Витиньи. Да, владение мячом превысило 78 процентов. Да, они нанесли десять ударов против трех. Но у каждого пункта было свое «но». Большинство атак выглядели предсказуемо и читаемо. Попадание в штангу и вообще удары набивались только издали. Из десяти ударов ни одного не пришлось в створ.
Нашли свою стихию
Вполне вероятно, что в таком стиле игра и продолжилась бы. Но «Боруссия» стала заложником своей глубокой обороны, которая подразумевает, что мяч часто бывает в штрафной площади команды. В таких условиях нужно быть крайне внимательными. И этого не хватило. Хотя кто-то может поспорить с назначением пенальти в ворота Кобеля. Судья решился на это после попадания мяча в руку Зюле, когда Мбаппе попытался пробить в касание после прострела Дембеле.
Рука была отставлена и изменила траекторию полета мяча. Но удар наносился с очень близкого расстояния, и Никлас вряд ли смог бы успеть ее отдернуть. С другой стороны, именно поэтому защитники в таких ситуациях часто вообще закладывают руки за спину. Занятно, что в конце первого тайма мяч уже попадал в руку Зюле. Но тогда это случилось после пары рикошетов, в том числе от корпуса самого игрока. И рефери с ВАР решили, что это не пенальти.
В любом случае ПСЖ смог с пенальти открыть счет. И вот после этого у хозяев кое-что стало получаться. Тактика «Боруссии» уже не сработала, и она вынуждена была перестраиваться на более атакующий футбол. А это уже сопровождалось появлением более просторных зон в тылу, куда устремлялись быстрые игроки ПСЖ.
Возможно, если бы дортмундцы сразу обрушили давление на ворота Доннаруммы, они могли бы вернуться в игру. Но после пропущенного мяча гости раскачивались и разгонялись не очень уверенно. Этим парижане воспользовались, забив второй гол в самый подходящий момент. Причем розыгрыш между Витиньей и Хакими с голом последнего получился очень эффектным. С оставлением опытнейшего Хуммельса не у дел.
Уйти со счета 0:2 поздно перестроившейся «Боруссии» было сложно. ПСЖ перешел в удобный режим контратак, что с быстроногими Мбаппе и Дембеле гарантировало создание опасных моментов. К слову, в конце встречи именно парижане были гораздо ближе к третьему забитому мячу, чем «Боруссия» — к первому. Дортмундцы не смогли реализовать запасной план на случай пропущенного мяча. Замены с появлением Фюллькруга, Байно-Гиттенса и Ройса немного оживили ситуацию в атаке, но каких-то разумных и интересных розыгрышей гостям явно не хватало.
Главным образом, у «Боруссии» проседала креативная линия. Вполне вероятно, что причиной такой просадки стала травма новичка клуба Забитцера, который еще в начале игры был заменен на Нмеча. Джан вынужден был подчищать и помогать вовсю обороне, а игроки, на которых можно было бы возложить создание чего-то опасного, растворялись в борьбе с парижанами. Тут как раз можно отметить позитив в средней линии у ПСЖ. 17-летний Зайре-Эмери со своим дриблингом, перехватами и смелой игрой в пас уже выглядит как лидер. Угарте много работает, закрывая большое пространство в средней линии и накрывая оппонентов. А Витинья успевает и подстраховать, и поучаствовать в острых подключениях. Словом, в центре поля у ПСЖ формируется любопытный кулак. Но настоящие проверки его состоятельности еще впереди.
Без мысли в атаке "Дортмунд" соответственно просто не смог проверить, каков ПСЖ в защите, а то, что в атаке с Мбаппе, Дембеле, Коло Муани и Рамушем у них проблем не будет, это и так понятно.
Но по "группе смерти", в которой три из четырёх команд явно не впечатлили, наверное, да, для ПСЖ не будет слишком сложно её выиграть.
Без мысли в атаке "Дортмунд" соответственно просто не смог проверить, каков ПСЖ в защите, а то, что в атаке с Мбаппе, Дембеле, Коло Муани и Рамушем у них проблем не будет, это и так понятно.
Но по "группе смерти", в которой три из четырёх команд явно не впечатлили, наверное, да, для ПСЖ не будет слишком сложно её выиграть.