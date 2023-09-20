В «группе смерти» — единоличный лидер. ПСЖ начал новый поход за ЛЧ

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вчера, 08:19

Уверенно обыграли дортмундскую «Боруссию».

Не позавидуешь

Одно из главных развлечений футбольных фанатов после жеребьевки основной стадии еврокубков – поиск «группы смерти», в которой все четыре клуба примерно равны по силам. Такой в нынешней Лиге чемпионов была назначена группа F, где оказались ПСЖ , дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл». Последние два клуба в первом же туре сыграли со счетом 0:0, позволив парижанам и дортмундцам побороться за единоличное лидерство.

И статус фаворита ПСЖ не казался очевидным, поскольку в чемпионатах обе команды далеко не в лидерах. Но у «Боруссии» пока не было поражений. А парижане в пяти турах Лиги 1 одержали только две победы, а в последнем поединке уступили «Ницце», пропустив три мяча – 2:3. Так что к Луису Энрике и его команде уже возникают вопросы. При этом надо отметить, что фанаты ПСЖ с воодушевлением приняли новый курс клуба, который больше ориентирован на французских футболистов и меньше – на сбор суперзвезд. Понятно, что смена курса со сменой тренера и солидным обновлением состава потребует времени для притирки и адаптации. Матч с «Боруссией» должен был показать, насколько гладко эти процессы проходят.

«Укатайка»

И первая часть игры, откровенно говоря, не выглядела убедительной. На старте вообще борьба была равной, и первым спасать команду пришлось Джанлуиджи Доннарумме. Впрочем, ПСЖ быстро стабилизировал обстановку, устроив тотальный захват мяча. Вполне в стиле Луиса Энрике. Только чувствовалось волнение самих парижан, которые не видели возможностей для вскрытия плотной и глубокой обороны «Боруссии».

Поэтому все чаще к концу первого тайма игроки ПСЖ просто скатывались к индивидуальным рывкам в стиле «пробросил мяч вперед подальше и побежал за ним мимо двух-трех оппонентов». Понятно, что с более-менее расторопными и внимательными соперниками такие ходы даже у Мбаппе с Дембеле не пройдут. А Коло Муани вообще пропал с радаров, в очередной раз порождая вопросы о том, как за него можно было заплатить 90 миллионов евро.

Промежуточный итог первого тайма вряд ли мог удовлетворять парижан. Да, они провели больше тридцати атак, тогда как у «Боруссии» было всего две. Да, у них было попадание в штангу после удара Витиньи. Да, владение мячом превысило 78 процентов. Да, они нанесли десять ударов против трех. Но у каждого пункта было свое «но». Большинство атак выглядели предсказуемо и читаемо. Попадание в штангу и вообще удары набивались только издали. Из десяти ударов ни одного не пришлось в створ.

Нашли свою стихию

Вполне вероятно, что в таком стиле игра и продолжилась бы. Но «Боруссия» стала заложником своей глубокой обороны, которая подразумевает, что мяч часто бывает в штрафной площади команды. В таких условиях нужно быть крайне внимательными. И этого не хватило. Хотя кто-то может поспорить с назначением пенальти в ворота Кобеля. Судья решился на это после попадания мяча в руку Зюле, когда Мбаппе попытался пробить в касание после прострела Дембеле.

Рука была отставлена и изменила траекторию полета мяча. Но удар наносился с очень близкого расстояния, и Никлас вряд ли смог бы успеть ее отдернуть. С другой стороны, именно поэтому защитники в таких ситуациях часто вообще закладывают руки за спину. Занятно, что в конце первого тайма мяч уже попадал в руку Зюле. Но тогда это случилось после пары рикошетов, в том числе от корпуса самого игрока. И рефери с ВАР решили, что это не пенальти.

В любом случае ПСЖ смог с пенальти открыть счет. И вот после этого у хозяев кое-что стало получаться. Тактика «Боруссии» уже не сработала, и она вынуждена была перестраиваться на более атакующий футбол. А это уже сопровождалось появлением более просторных зон в тылу, куда устремлялись быстрые игроки ПСЖ .

Возможно, если бы дортмундцы сразу обрушили давление на ворота Доннаруммы, они могли бы вернуться в игру. Но после пропущенного мяча гости раскачивались и разгонялись не очень уверенно. Этим парижане воспользовались, забив второй гол в самый подходящий момент. Причем розыгрыш между Витиньей и Хакими с голом последнего получился очень эффектным. С оставлением опытнейшего Хуммельса не у дел.

Уйти со счета 0:2 поздно перестроившейся «Боруссии» было сложно. ПСЖ перешел в удобный режим контратак, что с быстроногими Мбаппе и Дембеле гарантировало создание опасных моментов. К слову, в конце встречи именно парижане были гораздо ближе к третьему забитому мячу, чем «Боруссия» — к первому. Дортмундцы не смогли реализовать запасной план на случай пропущенного мяча. Замены с появлением Фюллькруга, Байно-Гиттенса и Ройса немного оживили ситуацию в атаке, но каких-то разумных и интересных розыгрышей гостям явно не хватало.