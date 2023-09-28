Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Дандолк» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.09.2023)

вчера, 22:08
«Дандолк» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.09.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дроэда», который состоится 29 сентября 2023 года

«Дандолк»

«Бело-чёрные» из Дандолка в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на сегодняшний день шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Пропустив четыре гола, в сухую «Дандолк» проиграл в четвертьфинале Кубка Ирландии команде «Голуэй Юнайтед». С разницей в пару мячей «святоши» взяли верх над «бело-чёрными».

25 сентября со счётом 5:0 «Дандолк» выиграл у «горожан» из Корка.

«Дроэда»

На одну строчку ниже «Дандолка» находятся «дроги» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Вспомним несколько матчей «Дроэды» за последнее время. В два гола «Богемианс» выиграл в гостях у «бордово-голубых» в четвертьфинале Кубка Ирландии. «Нулёвку» раскатала «Дроэда Юнайтед» с «цыганами» в позапрошлом туре чемпионата.

Со счётом 2:1 «турки» на выезде взяли верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дандолк» – 1.68
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Дроэда» – 4.80
  • Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.66
  • Обе забьют — нет – 2.11
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В одной встрече из пяти последних уступила «Дроэда»
  • Четыре поражения потерпел «Дандолк» за аналогичный период.

Прогноз

В трёх крайних очных встречах «Дандолк» выиграл у «бордово-голубых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Дандолка» в предстоящем матче коэффициент 1.68.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк дандолк
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 