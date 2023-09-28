«Дандолк» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.09.2023)

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вчера, 22:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дроэда», который состоится 29 сентября 2023 года

«Дандолк»

«Бело-чёрные» из Дандолка в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на сегодняшний день шестое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Пропустив четыре гола, в сухую «Дандолк» проиграл в четвертьфинале Кубка Ирландии команде «Голуэй Юнайтед». С разницей в пару мячей «святоши» взяли верх над «бело-чёрными».

25 сентября со счётом 5:0 «Дандолк» выиграл у «горожан» из Корка.

«Дроэда»

На одну строчку ниже «Дандолка» находятся «дроги» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Вспомним несколько матчей «Дроэды» за последнее время. В два гола «Богемианс» выиграл в гостях у «бордово-голубых» в четвертьфинале Кубка Ирландии. «Нулёвку» раскатала «Дроэда Юнайтед» с «цыганами» в позапрошлом туре чемпионата.

Со счётом 2:1 «турки» на выезде взяли верх над командой «Сент-Патрикс Атлетик».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 1.68

Ничья – 4.10

Победит «Дроэда» – 4.80

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной встрече из пяти последних уступила «Дроэда»

Четыре поражения потерпел «Дандолк» за аналогичный период.

Прогноз

В трёх крайних очных встречах «Дандолк» выиграл у «бордово-голубых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Дандолка» в предстоящем матче коэффициент 1.68.