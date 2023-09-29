В Ла Лиге сенсационный лидер. Младший брат «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом»

1695993158

вчера, 16:12

Уже завтра встретятся лидеры Примеры.

У «Жироны» лучший старт в истории

Когда ждёшь матча лидеров испанского чемпионата, если одна команда из Каталонии, а вторая из столицы, то представляешь Эль Классико. В этот раз сыграют «Жирона» и «Реал», они пока выше команды Хави в таблице. Клуб из городка в ста километрах от Барселоны никогда не стартовал в Ла Лиге с 6 победами и 1 ничьей. Каталонцы стали главной сенсацией топ-5, ведь их выход на первое место отличается от успехов «Бреста» и «Ниццы» во Франции.

Лидерство скромных клубов временное явление, но у «Жироны» есть отличия от выскочек. За спиной у клуба арабские деньги. Владельцы «Манчестер Сити» создали международную сеть футбольных клубов «City Football Group». Владеют долями в клубах из двенадцати стран. В позапрошлом году шейхи планировали выкупить долю в «Спартаке», но по понятным причинам сделка не состоялась. А вот «Жироне» повезло. Шейхи вышли на скромный клуб, который до 2016-го не играл в Ла Лиге.

Гвардиола захотел найти работу родному брату Пере. В футбол младший Гвардиола играл плохо, профессиональным футболистом стать не сумел, хотя пытался в Андорре. Но в 2017-м году Пере фигурировал как совладелец «Жироны», а затем стал председателем правления клуба. Лидировать в топ-5 это семейная традиция, брат тренера навёл порядок в скромном клубе. Укрепили за пару лет состав, а затем нашли тренера, который ставит живой футбол – Анхеля Мичела.

Успех каталонцев читался ещё весной

Бывший тренер «Райо Вальекано» и «Уэски» Мичел в прошлом сезоне намекнул с «Жироной» на большой успех, по игре выделялись из числа середняков. У каталонцев была высокая результативность, забили в прошлом сезоне больше, чем «Реал Сосьедад» Захаряна, хотя и не заняли высокое место в Примере. Десятая строчка не отправит в Лигу чемпионов, но в новом сезоне мечтают о еврокубках.

У «Жироны» классный состав даже после ухода в «Лацио» Валентина Кастельяноса, автора 13 голов в прошлом сезоне Ла Лиги. Аргентинец стал знаменитым благодаря покеру в ворота «Реала». Тати оказался первым за десять лет, кто забил четыре мяча за матч в ворота «сливочных». Победа 4:2 будет дополнительной мотивацией для подопечных Анчелотти на выходных в матче против «Жироны».

Но лёгкой добычей для Беллингема каталонцы вряд ли станут. Впрочем, есть одна глобальная проблема. «Жирона» плохо контролирует игру, если их планы поломали. Против «Реал Сосьедада» было очень сложно, хотя и не проиграли. Но если завелись в атаке, то многих разорвут флангами. На краях, помимо Цыганкова и Савио, воспитанники «Реала» и «Барселоны» — Мигель Гутьеррес и Арнау Мартинес. Также очень важен хавбек Алейш Гарсия, диспетчер команды, хорошо перехватывающий мячи.

Подтягивают защиту до уровня атаки

Тяжело добиваться успехов в стиле хрестоматийных команд Гвардиолы. Если ставить на атакующий футбол, как «Краснодар», то надо ждать рационального тренера Ивича, чтобы подход сработал, команда стала современнее и не допускала глупые ошибки в решающий момент. «Жирона» была десятой в Примере весной, ведь пропустили 55 мячей, больше некоторых клубов, которые боролись за выживание.

Бардак в защите пытаются исправить, подписав нового голкипера. Аргентинец Газзанига покинул АПЛ и вернулся в Испанию. Пауло не лидирует в Ла Лиге по проценту отражённых ударов, но у «Жироны» допущенных выстрелов в створ столько же, как у «Реала» и «Барселоны». И если на результаты команды Анчелотти влияет травма Куртуа и проблемы защитников, то у команды Мичела лучшие игроки на поле.

А вот у Хави проблемы. Голкипер тер Штеген бесится, что нет больше идеальной работы защиты «Барселоны» в Ла Лиге. А «Жирона» радуется соседством с грандами по допущенным ударам, это для них прогресс. У Мичела нет обороны уровня «Атлетико», чтобы в шести матчах пропустить всего пять мячей, как ребята Симеоне. Но оборона «Жироны» с ветеранами Блиндом и Давидом Лопесом пытается соответствовать атаке, к которой вопросов обычно меньше.

Выиграют от реформы Лиги чемпионов

У «Жироны» роскошный показатель реализации ударов в створ, 0,49 гола на каждый меткий выстрел, выше только «Реал Сосьедад» и «Атлетико». Такой КПД невозможно поддерживать весь сезон, но впечатляющее соотношение объясняет удачный старт. «Жирона» может быть ещё агрессивнее в атаке, ведь украинцы Цыганков и Довбик прекрасно друг друга понимают, а уругвайский ветеран Стуани в 36 лет идеально подходит на роль джокера, даже если теперь будет реже выходить в основе.

Также в «Жироне» по подсказке «Манчестер Сити» поверили в 19-летнего бразильца Савио, которого недооценили в ПСВ . Парнишка собрал 6 голевых действий в 7 турах Ла Лиги, испанский футбол ему подходит лучше, чем голландский, так тоже иногда бывает. У каталонцев грамотно организован весь клуб. Видели умные недорогие трансферы, профессиональное отношение к сложным для тренера периодам, Мичелу дали спокойно поработать, выдали длительный контракт ещё на три сезона.