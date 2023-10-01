«Лас-Пальмас» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примера чемпионата Испании «Лас-Пальмас» – «Сельта», который состоится 2 октября 2023 года

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» после пятилетней паузы вернулись в элитный дивизион Испании. Команде Ф. Пименты каждый забитый гол дается очень сложно. По первым сыгранным турам можно с уверенностью сказать, что команда будет бороться за выживание. В домашних играх «Лас-Пальмас» набрал пять очков — это все набранные баллы команды в этом сезоне.

В последнем туре была обыграна на домашнем поле команда «Гранада» со счетом 1:0.

«Сельта»

«Сельта» последние годы постоянный участник Примеры. В отличие от своего будущего соперника, текущая позиция «кельтов» удивляет всех футбольных аналитиков. Семнадцатое место в текущем чемпионате не соответствует амбициям клуба. Главному тренеру Р. Бенитесу нужно направить команду в нужное русло, а для этого достаточно победить несколько раз подряд, и уверенность придет к его подопечным.

В рамках седьмого тура «Сельта» сыграла вничью с командой «Алавес»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лас-Пальмас» – 2.67

Ничья – 3.20

Победит «Сельта» – 2.91

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 6.40

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

«Лас-Пальмас» не проигрывал на своем поле в рамках текущего сезона Примеры.

«Сельта» забивает во всех выездных встречах сезона 2023/2024.

Последние пять матчей команд на поле «Лас-Пальмас» завершились забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 голов за коэффициент 2.36. Нас ждет матч команд, которые исповедуют разные стили — «Лас-Пальмас», играющий дома исключительно от обороны, и «Сельта», заточенная во всех своих играх на атаку. В этом матче ожидаем завершения серии удачных домашних игр «Лас-Пальмаса».