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«Лас-Пальмас» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:19
«Лас-Пальмас» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примера чемпионата Испании «Лас-Пальмас» – «Сельта», который состоится 2 октября 2023 года

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» после пятилетней паузы вернулись в элитный дивизион Испании. Команде Ф. Пименты каждый забитый гол дается очень сложно. По первым сыгранным турам можно с уверенностью сказать, что команда будет бороться за выживание. В домашних играх «Лас-Пальмас» набрал пять очков — это все набранные баллы команды в этом сезоне.

В последнем туре была обыграна на домашнем поле команда «Гранада» со счетом 1:0.

«Сельта»

«Сельта» последние годы постоянный участник Примеры. В отличие от своего будущего соперника, текущая позиция «кельтов» удивляет всех футбольных аналитиков. Семнадцатое место в текущем чемпионате не соответствует амбициям клуба. Главному тренеру Р. Бенитесу нужно направить команду в нужное русло, а для этого достаточно победить несколько раз подряд, и уверенность придет к его подопечным.

В рамках седьмого тура «Сельта» сыграла вничью с командой «Алавес»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лас-Пальмас» – 2.67
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Сельта» – 2.91
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 – 6.40
  • Обе забьют — нет – 1.81
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.36
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

  • «Лас-Пальмас» не проигрывал на своем поле в рамках текущего сезона Примеры.
  • «Сельта» забивает во всех выездных встречах сезона 2023/2024.
  • Последние пять матчей команд на поле «Лас-Пальмас» завершились забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 голов за коэффициент 2.36. Нас ждет матч команд, которые исповедуют разные стили — «Лас-Пальмас», играющий дома исключительно от обороны, и «Сельта», заточенная во всех своих играх на атаку. В этом матче ожидаем завершения серии удачных домашних игр «Лас-Пальмаса».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:23
"Канарейки" идут в матче небольшим фаворитом. У соперников на двоих всего две виктории. При этом меньше Лас-Пальмаса в Примере пропустил только Атлетико. "Канарейки" дважды на своем поле сыграли на "ноль". Возможно ничья выглядит логичным результатом, но многое зависит от реализации моментов. Хозяева и в поединке против "сливочных" и Севильи владели мячом больше. Сельта пока создает, но не забивает. При этом пропуская достаточно много. Отдал бы небольшое предпочтение хозяевам. Даже при отсутствии очков коллектив Пимьенты смотрится.
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