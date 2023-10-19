Бензема предлагают лишить гражданства и «Золотого мяча». Очередной скандал с участием Карима

1697729215

вчера, 18:26

Футболист хочет подать в суд на французского министра.

Обвинение в связях с террористами

Бензема крутой нападающий и заслужил «Золотой мяч». Но Карим не всегда поступает мудро. Лучшие эксперты по этому конфликту удивлены после жестокой атаки на гражданских людей в Израиле, не ожидали и не видят стратегического смысла. Так что не пытайтесь разобраться в чужом большом и давнем горе. Это не футбол, где можно выбрать сторону. Бензема поступил иначе, опубликовал сообщение, не упомянув убитых израильтян. Бензема раскритиковали, но все заявления – о лишении «Золотого мяча», об отъеме французского паспорта, а также о связях с террористической организацией, которая запрещена в России, делались политиками ради хайпа. Все, от министра внутренних дел до разных депутатов, сделали оговорки, что санкции к Бензема применят, только если докажут связь с радикальными исламистами. Пока видим политический пиар на знаменитом парне с плохой репутацией. Даже адвокат Карима говорит, что не сможет подать в суд о клевете, поскольку политики уже смягчили свои заявления.

Глупый шантаж коллеги по сборной

Бензема признал вину в содействии шантажу бывшего игрока московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Преступники случайно раздобыли домашнее видео с участием хавбека сборной Франции, нашли запись на старом телефоне Матье. Затем через своего знакомого Бензема связались с Вальбуэна и потребовали 150 тысяч евро в обмен на видео. Матье пошел к полицейским, которые быстро вышли на сомнительных дружков Карима. Запись не была опубликована, а суд доказал вину обвиняемых. Полицейские напугали Бензема ночью в тюрьме, рассказал, что помог другу вымогать деньги. Подельники получили от 18 месяцев условно до 2.5 лет заключения. Карима наказали десятью месяцами условного срока и большим штрафом. А самое плохое последствие дела для футболиста – Бензема из-за того скандала не стал чемпионом мира в 2018 году.

Скандал со школьницей по вызову

К сожалению, Рибери и Бензема имели отношения с несовершеннолетней проституткой. Ужасно, что торговцы людьми склоняют детей с неокрепшими умами зарабатывать в такой индустрии. Понятно, что у девушки был сутенер, который таскал её по миру, знакомя с футболистами и другими богачами. Карим и Франк не сели в тюрьму после обвинений в педофилии только потому, что сумели на суде доказать – девушка встала на их сторону, обман со стороны проститутки и её сутенера. Девушка представлялась совершеннолетней. Похоже, имела поддельные документы, что спасло игроков от тюремного заключения. Бензема и Рибери вообще не стоило связываться с проститутками. Оба были в отношениях и изменяли партнершам.

Отказ сыграть в катарском финале

Детям мигрантов непросто. Не всегда идентифицируют себя французами, шведами или немцами, даже если родились и живут в Европе, куда приехали в поисках лучшей жизни или убежали от войны их родители. Бензема не пел гимн Франции, ссылаясь на поведение Зидана, за что его недолюбливала часть публики, но из сборной Дешам выбросил форварда из-за дела Вальбуэна. Потом Карим вернулся, но накануне ЧМ -2022 получил травму. Вот только до финала успел восстановиться. Мог сыграть, но упрямый Дидье обиделся на Бензема, что Карим не упомянул наставника в речи после вручения «Золотого мяча». Возник новый конфликт, форвард не сыграл в финале против Аргентины, а его коллега Муани не реализовал выход один на один. Французы допускают, что в новом конфликте тренера и нападающего скорее виноват Дешам. Но все видели гордую реакцию Бензема. Не спешил спасти Францию в решающий момент. Теперь завершил международную карьеру, ведь Дидье получил новый контракт, Зидана в сборной не будет.

Проверка собственного окружения

Дрогба однажды помог остановить гражданскую войну на родине. А заявление Карима никак не влияет на события в Израиле и секторе Газа. И Бензема стоит пересмотреть круг общения, чтобы избежать новых неприятностей. Хватило «друзей», которые отправили в постель школьницу. А затем других «друзей», которые втянули в криминал с шантажом коллеги по сборной, лишив звания чемпиона мира. «Друзья», которые радуются смертям невинных людей, Бензема тоже не нужны. Кариму лучше прислушаться к адекватным советам. Если среди знакомых затесались люди, связанные с радикальными группами, то таких персон надо оставить позади. Надеемся на советы Зидана, ведь Зинедин крепко дружит с Бензема. Хочется верить, что Карим научился отличать людей, которые ему вредят, от настоящих друзей. Футболисты-мусульмане всегда были целью радикалов, разные группы мечтают завлечь на свою сторону человека с аудиторией, чтобы использовать в будущем. Знаменитостям стоит думать, прежде чем делать двухзначные заявления.

Салах высказался дипломатичнее, его поддержали. Кантона подобрал формулировки, хотя на стороне арабской жены и мирных палестинцев, тоже тяжелее придраться. Но всем футболистам не по пути с теми, кто празднует убийства мирных жителей по любую сторону линии фронта. А политикам во Франции нельзя называть обладателя «Золотого мяча» пособником террористов, не предъявив доказательств. Можно придраться к формулировке Бензема, сознательно не упомянул всех жертв. Но понятно, почему многие французы и не только на стороне Карима. Он выиграет в суде о недостоверном заявлении. На данный момент форвард не сделал ничего незаконного и не заявлял о поддержке террористов.