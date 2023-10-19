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Президент «Барселоны» отреагировал на обвинения во взяточничестве

вчера, 11:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал обвинения во взяточничестве.

Взяток не было, потому что Энрикес Негрейра не является государственным должностным лицом, нет никаких преступлений. Я могу задокументировать все выплаты за всё время, которые также были проверены. Партия, которая обвиняет «Барселону» во взяточничестве или коррупции, не может этого доказать. Решение будет в пользу «Барселоны».

Судья не доказал, что «Барселона» получила выгоду… потому что это неправда. Эти отчёты использовались в спортивной составляющей. И мы это доказали.

Это даже противоречит критериям прокуратуры. Нет никаких оснований, нет взяточничества, нет продолжающегося преступления. Зная историю этого судьи, я ожидал, что в конечном итоге попаду под следствие. Я буду достаточно сильным, чтобы защищать интересы «Барсы».

Существует социологический мадридизм, обладающий большой силой, против которого мы боролись и победили. Социологический мадридизм пострадал от президента, вероятно, лучшей «Барселоны» в истории… Борьба со спортивным мастерством — это очень серьёзный вызов. Мы к этому привыкли. Это происходит в средствах массовой информации, в политических секторах, в спортивной власти... и мы должны принять это спокойно. Они боятся победы «Барселоны».

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:51
А что он еще скажет? Но против фактов не попрешь, Барселона платила судьям и это установлено
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:08
Абсолютно верю в то, что говорю. Против Барселоны может быть только Мадрид. Столица всегда имеет власть над регионом, а в самой системе много сторонников. Почему-то многие пишут, что якобы суд Барселоны возбуждает дела, а не столичные, но кому они подчиняются?
Предельно ясно, что именно спортивные результаты стали поводом копать под них, ведь в любом клубе можно найти финансовые документы и предъявить ложные обвинения.
Дали не дали, нужны доказательства. Какой-то Негрейра повлиял на результаты? Вы серьёзно? Та Барселона была одной из лучших команд в истории, и её победы не вызывают никаких вопросов. Игроки той Барселоны выиграли со сборной два евро и ЧМ.
Реалу может и нужна Барселона, но позади себя.
Я уверен, что Барселону преследуют по спортивному принципу. Лапорта всё выложил про мадридизм.
Они единственные кому это выгодно.
Igo0rek
Igo0rek ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 22:10
Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Реал, прокуратура, Ла Лига, судьи, присяжные, свидетели, массонская ложа, тамплиеры, иллюминаты, инопланетяне, вселенский заговор, все против бедной и святой Барселоны. Танос наверное перчатку бесконечности собрал, чтобы стереть с лица земли Барселону.

Назови хотя бы одну адекватную причину, почему Реалу выгодно уничтожить Барселону? Но такой нет! Реалу нужна Барселона, это самый продаваемый отдельно взятый матч. Если Реал останется в Ла Лиге без Барселоны, ослабнет и лига и сам Реал, потому что Мадрид останется в тепличных условиях без сильного конкурента. Класс лиги моментально упадет, Реал проиграет как в деньгах, так и в силе. Без преувеличения можно сказать, что Ла Лига живет исключительно за счет Эль классико.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:03
"...Судья не доказал, что «Барселона» получила выгоду… потому что это неправда. Эти отчёты использовались в спортивной составляющей. И мы это доказали.
..."
Разве в самой статье "взяточничество" подразумевается получение выгоды? Да и то, что её не нашли не значит, что её не было. Вот выйдет Негрейра на суде и напрямую скажет что получал бабло за предвзятый интерес в итоге матча, что Лапорта тогда скажет? Но, конечно, не скажет, ему репутация дорога.
По мне, так представителям клуба вообще незачем общаться с судьей, какие нафиг консультации? А слова про Мадридизм, скорее крик отчаяния
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:42
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:36
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 18:32
      Это за 2:6 и 5:0. А между ними и несколько других разгромов.
      Agamaga...........
      Agamaga...........
      вчера в 18:30
        Igo0rek
        Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 16:30
        Установлен факт передачи денег лицам, которые потенциально могут злоупотребить своими полномочиями. Как Барселона вообще может оправдать эту статью расходов? По рабочим моментам клуб не может передавать деньги напрямую арбитру, для этого просто не существует причин.
        Rattlehead
        Rattlehead ответ Djebrael (раскрыть)
        вчера в 14:01
        Прокурор Каталонии завербован Мадридом, очевидно же. Бартомеу, загнавший клуб в долги, тоже засланный казачок. Один Лапорта белый и пушистый. А то, что не сдержал обещание удержать и вернуть Месси - так это не его вина, а аргентинца, не захотевшего играть за спасибо.
        Gulomjon Najimov
        Gulomjon Najimov
        вчера в 13:42
        И это говорит чел. Который говорил что типа Месси не куда не уйдет и т.п. И где сейчас Месси? В Барселоне играет?
        Djebrael
        Djebrael
        вчера в 13:41
        Вроде прокурор Каталонии предъявил обвинения Лапорте, или ....
        shlomo
        shlomo
        вчера в 13:35
        Было бы удивительно если бы он признался...:))))
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 13:09
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 12:42
        Лапорта: - " Есть такая партия!"
        Elliada
        Elliada
        вчера в 12:17
        Эта история длится не первый месяц, но доказательств никаких нет. Липовое дело против Барселоны
        Elliada
        Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
        вчера в 12:15
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
          вчера в 12:11
          Я согласен с Лапортой. Совершенно очевидно, что они заплатили 7.5 миллионов евро влиятельному судейскому чиновнику именно за консультационные услуги.

          Эвребе и Бузакка не дадут соврать!
          Гость
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