Президент «Барселоны» отреагировал на обвинения во взяточничестве

Президент «Барселоны» прокомментировал обвинения во взяточничестве.

Взяток не было, потому что Энрикес Негрейра не является государственным должностным лицом, нет никаких преступлений. Я могу задокументировать все выплаты за всё время, которые также были проверены. Партия, которая обвиняет «Барселону» во взяточничестве или коррупции, не может этого доказать. Решение будет в пользу «Барселоны».

Судья не доказал, что «Барселона» получила выгоду… потому что это неправда. Эти отчёты использовались в спортивной составляющей. И мы это доказали.

Это даже противоречит критериям прокуратуры. Нет никаких оснований, нет взяточничества, нет продолжающегося преступления. Зная историю этого судьи, я ожидал, что в конечном итоге попаду под следствие. Я буду достаточно сильным, чтобы защищать интересы «Барсы».

Существует социологический мадридизм, обладающий большой силой, против которого мы боролись и победили. Социологический мадридизм пострадал от президента, вероятно, лучшей «Барселоны» в истории… Борьба со спортивным мастерством — это очень серьёзный вызов. Мы к этому привыкли. Это происходит в средствах массовой информации, в политических секторах, в спортивной власти... и мы должны принять это спокойно. Они боятся победы «Барселоны».