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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

Адвокаты форварда сборной Италии отвергли обвинения в ставках

вчера, 10:58

Адвокаты нападающего «Ромы» и сборной Италии Стефана Эль-Шаарави сообщили, что игрок никогда не делал ставок.

Он не имеет никакого отношения к каким-либо ставкам. Он никогда не играл в азартные игры и никогда не был в этом заинтересован: он готов подать в суд.

Ранее журналист Фабрицио Корона назвал форварда одним из тех футболистов, кто угодил в скандал со ставками в Италии. Также он сообщил о том, что в деле фигурируют защитники Федерико Гатти из «Ювентуса» и Николо Казале из «Лацио», однако прокурор Турина сообщил, что все трое не находятся под следствием, так как нет доказательств, связывающих их с незаконными азартными играми.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:38
Адвокаты Стефана Эль-Шаарави :- "Он не имеет никакого отношения к каким-либо ставкам ! - Мы даже готовы заключить пари или сделать ставку на это событие"...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:22
Адвокаты форварда сборной Италии отвергли обвинения в ставках

Подробнее: Ставки сделаны, ставок больше нет !)
asraeil
asraeil
вчера в 11:17
На то они и адвокаты чтобы оправдать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:06
Ну нет, так нет ! Мало ли кто что-то сказал.
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