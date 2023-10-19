Адвокаты форварда сборной Италии отвергли обвинения в ставках

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вчера, 10:58

Адвокаты нападающего «Ромы» и сборной Италии сообщили, что игрок никогда не делал ставок.

Он не имеет никакого отношения к каким-либо ставкам. Он никогда не играл в азартные игры и никогда не был в этом заинтересован: он готов подать в суд.

Ранее журналист Фабрицио Корона назвал форварда одним из тех футболистов, кто угодил в скандал со ставками в Италии. Также он сообщил о том, что в деле фигурируют защитники Федерико Гатти из «Ювентуса» и Николо Казале из «Лацио», однако прокурор Турина сообщил, что все трое не находятся под следствием, так как нет доказательств, связывающих их с незаконными азартными играми.