Чиновники и клубы покрывают преступления футболистов. Игроки погрязли в незаконных ставках

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вчера, 12:36

Проблема, которую давно игнорируют.

Не наказали тренера, проигравшего 270 тысяч фунтов на ставках

Игроки часто ставят на футбол. Наказывали Таунсенда из «Тоттенхэма», Гослинга из «Ньюкасла», Демикелиса из «Манчестер Сити», Джоуи Бартона – сделал ставок на 205 тысяч фунтов, часто на поражение своей команды. Тоуни ставил пять лет, речь о 232 доказанных нарушениях, а поймали форварда «Брентфорда» недавно, хотя в клубе явно знали о зависимости, но покрывали ценного игрока вместо того, чтобы лечить.

Легендарный голкипер Шилтон лечился. Десятки игроков в Англии обращаются за помощью каждый год, психиатры хранят врачебную тайну. Похоже, клубы АПЛ покрывали ставки на футбол Оуэна, Руни, Мерсона и Хаманна. Это только те, кто сознался. Бывший игрок МЮ Гиллеспи проиграл 7 миллионов фунтов. Ведется расследование ставок, связанных с Пакетой. Похоже, хавбек «Ньюкасла» помог друзьям незаконно заработать.

Футболисты обнаглели настолько, что Триппьера и Старриджа наказывали за ставки на собственные трансферы. Но поскольку чиновники выбрали тактику мелких штрафов и замалчивания масштабов проблемы, то простили тренера, который потерял на ставках 270 тысяч фунтов. Большую часть денег специалист потерял на скачках, но ставил на футбол, как Тонали на матчи «Милана», в которых не играл.

В прошлом году двух бывших игроков – Алана Роджерса и Стивена Дженнингса, обвинили в шантаже этого тренера. Когда правоохранители вышли на наставника, то он пытался дать им взятку. Шантажисты признаны виновными, но судятся с потерпевшим. Роджерс и Дженнингс потратили по 100 тысяч фунтов на адвокатов, хотят компенсации. А тренер просил замять дело шантажистов, боялся лишней шумихи и огласки в прессе.

Почему фамилию скрывают? Также странно, что в Футбольной ассоциации Англии не отстранили тренера после серии серьезных нарушений. Наставник годами делал ставки на футбол в разных командах. Проиграл на этом десятки тысяч фунтов, но спокойно работает дальше, просто его новый клуб уведомили о проблеме. Странный случай с намеком на коррупцию.

Итальянцы пробуют быстро замять скандал с Фаджоли и Тонали

Лудомания, как и другие зависимости, не развиваются у ста процентов людей, которые делают ставки. Но все футболисты, кого поймают на ставках, будут врать, что они заболели. Но таких единицы, остальные просто наглые богачи, которые считали себя неприкасаемой кастой. Полагаем, есть зависимость у Фаджоли из «Ювентуса», с него всё началось – не послушал маму, не пошел лечиться.

Николо заявил прокурорам, что программу от черных букмекеров ему скинул Тонали. Хавбек вывел полицию на людей, которым проиграл деньги. Суммы называют разные, но оказалось, что в деле не только мафия. В Риме за нелегальными букмекерами стоит известный певец. Фаджоли должен ему 70 000 евро. Николо по закону наработал на 3 года дисквалификации, а получил всего 7 месяцев.

В чем причина? В Италии допускают, что ставки делали десятки футболистов. Подозревают Бонуччи, чемпиона Европы, легенду итальянского футбола. Если дисквалифицировать Фаджоли минимум на полтора года, то надо догонять ветерана, который уехал в берлинский «Унион». Теперь выбор Бонуччи объяснить проще. Также понятно желание именно Дзаньоло и Тонали быстро покинуть Италию.

Чиновники отмажут других игроков сборной? Тогда понятно решение выдать Фаджоли всего 7 месяцев дисквалификации и смешной штраф в 12.5 тысяч евро. Мягкое наказание нужно, чтобы скрыть масштабы катастрофы. Допускаем, что если ставили игроки основы сборной, то затянут расследование минимум до конца Евро-2024. Активно спускают дело на тормозах.

Большие проблемы со ставками могут быть у тысяч футболистов

Именно тысяч, не забывайте о латиноамериканцах и азиатах, которые очень азартные люди. Только в Китае оборот одной из пойманных сеток нелегальных букмекеров оценили в 62 миллиарда долларов. Шестьдесят два миллиарда. Китайцы, у которых запрещены азартные игры, покупают документы у африканцев, чтобы пользоваться криптовалютами и делать ставки онлайн. Среди этих людей полно футболистов, ведь у них есть деньги.

На низовом уровне хватает договорных матчей, а это тоже ставки у черных букмекеров. Футболисты виноваты, это не обсуждается. Но также посмотрите в сторону тренеров – у строгого наставника все знают, что ставки на футбол делать нельзя. Также вина юристов и менеджеров клубов. «Ньюкасл» защищает Тонали, но по факту «Милан» обманул шейхов. «Россонери» точно знали о проблемах Сандро, поэтому расстались с игроком.

Мечтали получить деньги до дисквалификации. А «сороки» выступают на стороне игрока, чтобы не подчеркивать ошибку в размере 64 млн евро плюс 10 млн евро в год зарплаты Тонали. Футболисты и зависимости – братья навек. Представители старой школы страшно пили. Ван Нистелрой жаловался Капелло, что в раздевалке «Реала» вечно перегар по утрам. А спустя десяток лет нагрузки в футболе выросли, интенсивность не стала ниже.

Пить алкоголь и играть сложнее, надо быть выносливым парнем, как Грилиш. Теперь моральное давление на игрока выше благодаря социальным сетям, внимание к футболу растет. Аудитория добрый миллиард, а впереди полное завоевание богатых рынков Северной Америки. Но футболисты не боятся дисквалификаций из-за ставок, судя по количеству нарушений.

Игнорирование преступлений увеличит их количество и влияние

Чиновники бесхребетные, только мямлят, но не действуют. Растет ком с горы. Раньше в футболе злоупотребляли алкоголем. Многие спились. Теперь футболисты и тренеры полюбили азартные игры от скуки, количество случаев будет расти. Клубы и федерации покрывают нарушителей, в УЕФА и ФИФА не чешутся. Прозевали момент, когда играть начали не парни из третьей лиги, а футболисты из состава чемпионов Европы.

Не ждём адекватных наказаний и мониторинга. Нарушителей простят и пожалеют, на многие случаи закроют глаза, если попадется человек из элитного списка футболистов. И это стратегическая ошибка чиновников. Покрывают преступников, чтобы не казаться бесполезными? Сейчас у Фаджоли штраф намного меньше, чем был у Коулбэка из «Ньюкасла», который сделал ставку на матч «Баварии» и «Атлетико» в размере 100 фунтов.