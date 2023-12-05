«Селтик» – «Хиберниан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Селтик» – «Хиберниан», который состоится 6 декабря 2023 года

«Селтик»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают на текущий момент первое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «кельтов». В позапрошлом туре Премьер-лиги «Селтик» дома разошёлся миром с «Мотеруэллом» (1:1). Команды обменялись голами под конец встречи. В сухую, пропустив пару мячей, «кельты» проиграли «Лацио» в рамках матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Селтик» на выезде обыграл команду «Сент-Джонстон» (3:1).

«Хиберниан»

В четырёх крайних матчах «Капуста» занимает пятое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч «Хиберниана» за последнее время. С минимальным счётом «Капуста» выиграла дома у «Килмарнока» в рамках матча 13-го тура чемпионата Шотландии. Победный гол в матче забил шотландский полузащитник Джошуа Кэмпбелл. С разницей в один гол «Хиберниан» выиграл в гостях у команды «Данди» в игре следующего тура.

3 декабря со счётом 2:0 «Капуста» выиграла дома футбольный клуб «Абердин».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.22

Ничья – 6.60

Победит «Хиберниан» – 12.00

Победит «Селтик» с форой -1.5 – 1.62

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 – 1.47

Тотал голов меньше 2.5 – 2.55

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Две победы одержал «Селтик» в пяти крайних встречах

За аналогичный период в трёх поединках выиграл «Хиберниан» своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.62 на победу «Селтика» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле «зелёные» из Глазго обычно уверенно выигрывают у «Хиберниана».