«Бавария» не остановится на трансфере Кейна. Ищут замену для Нойера и потеряют Дэвиса

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вчера, 15:38

И непонятно, кто будет главным тренером.

В Мюнхене продуманная компания

Планы расписаны на годы, чтобы не быть зависимыми от спадов и ошибок конкретных личностей. Даже если речь о директорах клуба, вроде Кана и Салихамиджича – обоих уволили после чемпионства. Но когда другие руководители клуба из Мюнхена ругают «Боруссию» Д за продажи Холанда и Беллингема иностранным клубам, то выдают с потрохами, что живут в своем вымышленном мире, где вся Бундеслига такая богатая, как «Бавария».

Во-первых, сам многолетний чемпион Германии с радостью бы подписал Эрлинга и Джуда. Игроки отказались, так что подобные разговоры это ревность. Во-вторых, странно рассказывать о проблемах Бундеслиги на пути захвата мирового рынка, если у «Баварии» в заявке всегда были представители других немецких клубов, которых фаворит активно переманивал, как Киммиха и Нойера. Но сейчас в Мюнхене стало больше важных легионеров.

Главный талант – 20-летний атакующий хавбек Мусиала, является воспитанником «Челси», а в школе «Баварии» провел год до появления в первой команде. В Мюнхене рады, что Джамал выбрал сборную Германии, но не уверены в выборе тренера Тухеля. Интересный разговор, даже победа в Лиге чемпионов не гарантирует наставнику многолетний контракт с «Баварией». Флик не задержался после успеха, а Хайнкес наперед сказал, что уйдет в конце сезона, в котором выиграл кубок чемпионов. Тухель хочет подержаться за «ушастого» ещё раз после удачи с «Челси», но не исключено, что сейчас все трансферы в «Баварии» планируют под Хаби Алонсо.

Ищут голкипера и левого латераля

Кадровые проблемы связаны в основном с обороной. Травма Нойера надолго оставила без основного вратаря. Нет гарантий, что ветеран вернется на пик формы, повреждение после катания на лыжах было серьезным, реабилитация растянулась на много месяцев. Капризность Нойера и его возраст тоже подталкивают к поискам замены. Эпоха Кана перетекла в эпоху Мануэля, но возвращение ветерана на поле не значит, что 37-летний голкипер входит в планы следующего наставника «Баварии».

Также всегда можно получить конфликт Тухеля и Нойера, оба немца с характером. Слухи о Меньяне из «Милана» можно назвать «дежурными», голкипера сборной Франции сватали в ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Юнайтед», Мик востребованный на рынке. Зная боссов клуба из Мюнхена, не будем исключать также поиски молодого вратаря, необязательно проверенного, вроде Меньяна, Ливаковича и Буну. Присматривались к вратарю «Валенсии» и сборной Грузии Мамардашвили.

Оценивали голкипера «Бенфики» Трубина, ведь в Лиссабоне хороший вкус на вратарей, Облак и Эдерсон заиграли в «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. С Испанией связано желание руководства «Баварии» найти левого латераля. Дэвис собрался в «Реал». В центр защиты немцы набрали ценных исполнителей – Де Лигт, Упамекано и Ким сражаются за две позиции, а слева надо искать новичка. Скауты просматривают 20-летнего Арнау Мартинеса из сенсационной «Жироны» в пару к новому левому вингеру, а также оценивают игры Раума в «Лейпциге». Вот только Давид не новый Лам, судя по переводу Хаверца в защиту сборной Германии.

В заявке «Баварии» есть проплешины

В Мюнхене были конфликты «чужих» и «своих». Спорили о зарплатах новичков, ревновали к окладу Левандовского, хотя признавали, что гонор Роберта работал на «Баварию». Теперь у немецкого клуба голевая машина с лучшим для окружающих характером. Харри Кейн – примерный профессионал, но остаются слабые места в заявке. Мазрауи и Дэвис время от времени позволяли себе спады. Буна Сарр получил на тренировке разрыв передней крестообразной связки, поэтому зимой «Бавария» активнее начнет искать защитника на подмену.

Геррейру сыграл у Тухеля в Бундеслиге 74 минуты, потому что португалец пропустил 15 матчей из-за повреждений и потери формы. В качестве варианта на подмену слева подходит, но вряд ли это ставка для основы. Также не знают планы Мюллера. В «Баварии» хотят, чтобы Томас остался, но ветеран востребован на рынке. А дополнительно переживают, чтобы никто не увел Мусиалу. Английское прошлое ведет в АПЛ , где Джамала с радостью подпишут многие клубы. Беллингем уехал в Мадрид и счастлив. Холанд отправился в Манчестер и выиграл «требл».

В Бундеслиге тяжело удержать большого таланта, вроде Вирца. Атакующий хавбек «Байера» может оказаться в Мюнхене. У него особый стиль, не у каждого клуба из числа фаворитов Лиги чемпионов найдется позиция для Вирца. В «Баварии» после Мюллера пришел Мусиала, но Гнабри и Сане не всегда послушные, их уход не исключается. Как и смена схемы. Также важными остаются поиски центрального хавбека. «Бавария» интересуется напарником Захаряна, а ещё пыталась выманить у «Реала» Тчуамени в обмен на Дэвиса.

Скамейка «Баварии» тоже нуждается в усилении. Чупо-Мотинг, Ульрайх, немцы из академии и универсал Лаймер вряд ли смогут закрыть все кадровые пробоины, которые неизбежны в сложном и насыщенном сезоне. У «Баварии» не все адаптируются к скорости Кейна. У Де Лигта хватало игровых проблем. Гнабри не такой стабильный джокер, как Коман. Горецка может запросить трансфер, если подпишут конкурента в опорную зону в пару к Киммиху. Могут уехать юные таланты, вроде Мусиалы и голландского форварда Теля.

Даже Сане услышит голос Клоппа в трубке, если Салаха заберут в Саудовскую Аравию, а «Ливерпулю» понадобится опытный правый вингер. «Бавария» играет в Бундеслиге, и хотя статус клуба помогает совершать трансферы, у немцев много отказов на переговорах. Даже Вирц может выбрать один из английских или испанских клубов.