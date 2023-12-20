«Худший в истории» и «Бестолковый Санта-Клаус». Тренеры, которые провалились в АПЛ

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вчера, 08:46

Те, кому лучше держаться подальше от скамьи.

Мы часто в эмоциональном порыве говорим: «Да это худший тренер клуба/страны/лиги!» и так далее. Однако если хладнокровно оглянуться назад в историю, то можно всегда найти кого похуже. Именно этим занялся портал FourFourTwo, который собрал самых плохих тренеров в истории Английской Премьер-Лиги. Давайте взглянем, кто расположился в топе.

Франк де Бур

Тут даже есть авторитетное подкрепление мнения. Легендарный Жозе Моуриньо повесил на де Бура ярлык, назвав его «худшим тренером в истории Премьер-Лиги». С этой оценкой сложно не согласиться, хотя португалец часто делал спорные заявления. Легенда «Аякса» и сборной Нидерландов в Англии взялся управлять «Кристал Пэлас» в сезоне-2017/18. Он провел у руля команды четыре матча, все четыре проиграл, и его клуб не забил ни одного гола. Вот уж вошел в историю.

Нэтан Джонс

Совсем свежий пример из прошлого сезона. «Саутгемптон» тогда отчаянно боролся за выживание и сменил трех главных тренеров, чтобы попытаться избежать вылета. Джонс же только приблизил эту катастрофу, став худшим из трех. При нем «святые» выиграли только один матч лиги из восьми, после чего Джонса уволили.

Лес Рид

Данный специалист провел всего 41 день на посту главного тренера «Чарльтона» в конце 2006 года. Это один из самых коротких тренерских опытов за все время АПЛ . За восемь матчей, среди которых оказался проигранный поединок Кубка Лиги с «Уикомбом», Рид успел получить прозвище Бестолковый Санта-Клаус.

Хуанде Рамос

Этого тренера многие в России знают благодаря переходу Романа Павлюченко в «Тоттенхэм». Именно Рамос хотел видеть в клубе россиянина. Испанец возглавил «шпор» в октябре 2007 года, а следующим летом обновил состав, пригласив не только Павлюченко, но и Луку Модрича. Однако «Тоттенхэму» стало хуже, и он оказался в зоне вылета. Так что Рамоса сменили на Харри Реднаппа, при котором Модрич взлетел, а вот Павлюченко боролся за место в составе.

Брайан Лоус

«Бернли» с комфортом располагался в середине турнирной таблицы, когда главный тренер Оуэн Койл перешел в «Болтон» посреди сезона-2009/10. На замену ему прибыл Брайан Лоус, и форма «Бернли» резко ухудшилась. Он проиграл 15 из 18 последних матчей чемпионата и вылетел из лиги.

Билли Дэвис

Этот специалист в свое время вывел «Дерби Каунти» в АПЛ , однако там не смог себя проявить. В сезоне-2007/08 под его руководством команда смогла выиграть лишь один матч – у «Ньюкасла» (1:0). В 14 первых поединках в чемпионате было набрано лишь шесть очков, и шотландец вынужден был покинуть команду.

Пол Джуэлл

А он пришел на смену Дэвису и только усугубил положение «Дерби». С ним в 24 матчах команда набрала всего пять очков, заняв прочно последнее место в турнирной таблице. В том сезоне «Дерби» набрал всего 11 баллов и одержал только одну победу. При этом у Джуэлла был и неплохой опыт в АПЛ . Он становился десятым с «Уиганом» в 2006 году.

Терри Коннор

Он провел 13 матчей в качестве главного тренера «Вулверхэмптона» в конце сезона-2011/12, но не смог победить ни разу. «Вулвз» под руководством экс-нападающего «Лидса» и «Брайтона» лишь четыре раза сыграли вничью и финишировали последними, а летом после окончания сезона Коннор снова занял роль помощника главного тренера.

Стив Уигли

Летом 2004 года Уигли возглавил «Саутгемптон», но это был рискованный опыт. Поскольку предыдущая самостоятельная тренерская работа у специалиста была за семь лет до этого в любительском клубе «Олдершот Таун». Чуда не случилось. Со «святыми» Уигли выиграл только один матч из 14.

Боб Брэдли

Он стал первым американцем, который возглавил команду АПЛ . В октябре 2016 года Брэдли принял «Суонси». Его правление стало одним из самых коротких в истории турнира. За 85 дней работы команда успела провести 11 матчей, в семи из которых проиграла.

Реми Гард

Ныне процветающая «Астон Вилла» находилась в кризисном состоянии, когда Гард занял пост главного тренера в ноябре 2015 года. Но ситуация стала только хуже. Француз безуспешно пытался вернуть дисциплину в команду, например, отстранял Джека Грилиша за вечеринку, которую тот устроил после поражения от «Эвертона» со счетом 0:4. Это был один из 12 проигрышей «Виллы» под руководством Гарда за 20 матчей в Премьер-Лиге.

Ян Зиверт

Зиверт, работавший ранее с резервистами дортмундской «Боруссии», казался подходящим тренером для «Хаддерсфилда», который пригласил его в январе 2019 года. Но команда с ним вылетела из АПЛ за шесть туров до конца сезона, а Зиверта уволили, когда он выиграл один матч из 19.

Эгил Ольсен

Руководство «Уимблдона» отчаянно пыталось избежать вылета из АПЛ в 2000 году. Но когда боссы уволили Ольсена, было уже поздно. Зато он отметился тем, что стал первым норвежцем, который возглавил команду Премьер-Лиги. А кто-то вспоминает его как одного из худших в истории турнира.

Крис Хатчингс

Нередко помощники главных тренеров, беря бразды правления, пользуются шансом и выходят на новый уровень. Но Хатчингс не из их числа. Он дважды сменял Пола Джуэлла в «Брэдфорде» и «Уигане», но оба раза случались провалы. С «Брэдфордом» Хатчингс выиграл один матч из 12, а с «Уиганом» — два из 12.

Стив Кин

Он сменил на посту главного тренера «Блэкберна» кажущегося непотопляемым Сэма Эллардайса в декабре 2010 года. И держался довольно долго, хотя критика вокруг только нарастала и накапливалась. В итоге боссы «Роверс» дотерпели до того, что клуб вылетел из Премьер-Лиги в 2012 году, а Кин подал в отставку в сентябре того же года, находясь под колоссальным давлением.