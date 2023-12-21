«Данди» – «Абердин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Данди» – «Абердин», который состоится 23 декабря 2023 года

«Данди»

«Тёмно-синие» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают седьмое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием «Данди», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Абердином». В рамках матча 15-го тура чемпионата Шотландии «тёмно-синие» раскатали ничью с «Мотеруэллом» (3:3). «Рейнджерс» выиграл с разницей в пару мячей на своём поле у «Данди» в игре следующего тура.

16 декабря с минимальным счётом «тёмно-синие» в гостях обыграли команду «Росс Каунти».

«Абердин»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Абердина» за последнее время. В рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги конференций «доны» взяли верх над франкфуртскими «орлами» (2:0). С минимальным счётом «красные» проиграли в финале Кубка шотландской лиги «Рейнджерсу».

20 декабря со счётом 2:1 «Абердин» одержал победу над «Ливингстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Данди» – 2.65

Ничья – 3.25

Победит «Абердин» – 2.65

Победит «Данди» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Две победы одержали «тёмно-синие» в пяти последних матчах

За такой же период «Абердин» взял верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.76 на исход: обе забьют – да. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что ни одна из команд не уйдёт с поля без забитых голов.