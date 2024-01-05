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«Боруссия» спасает игрока, который принёс ей 85 млн евро. Санчо разругался с тен Хагом

вчера, 14:28
Санчо

Попал в тотальную изоляцию.

Союз Джейдона Санчо и МЮ, вероятно, подходит к концу – конфликт с тренером привёл к тотальной отмене. Футболист не играет, не попадает в заявку, даже не тренируется с командой. Само собой, в этих условиях все ждали одного – открытия трансферного окна.

Разругался с тен Хагом, шансов на примирение нет

Начиналось всё с обычной, «бытовой» ссоры – вингер в начале сентября не попал в заявку на матч, тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его работой на тренировках. Обычная критика в публичном поле – не совсем приятный инструмент, но иногда дающий необходимый эффект. Англичанин вместо того, чтобы внять словам тренера и изменить отношение к тренировкам, ответил на критику. Заявил, что не хочет быть «козлом отпущения» и намекнул, что у ситуации могут быть другие причины.

С сентября игрок был отстранён от тренировок с основой и не мог появляться во всех помещениях первой команды, среди них – раздевалка и столовая. Тренируется он индивидуально. В свободное время играет в FC24 – даже ночью.

К отстранению привёл в том числе накопительный эффект – отношением Санчо к работе был недоволен весь тренерский штаб «Юнайтед», вингер также регулярно опаздывал на тренировки, испытывал проблемы с режимом из-за консоли.

Всё это происходило параллельно со спадом «красных дьяволов» и чередой травм. На флангах у МЮ совсем не осталось игроков – несмотря на это, команда единодушно поддержала тренера в образовавшемся конфликте. Вместе с тем тему активно подхватили для обсуждения эксперты, поэтому она была быстро раздута до предела. Всё уладить могли извинения Джейдона, но тот не захотел идти на компромисс. Да и тен Хаг решил придерживаться жёсткой позиции.

На выручку приходит клуб, который дал Джейдону дорогу в большой футбол

Впервые о воспитаннике «Ман Сити» услышали, когда тот играл за дортмундскую «Боруссию». На тот момент 16-17-летний вингер быстро ворвался в стартовую обойму «чёрно-жёлтых» – в первом полном сезоне за дортмундцев Санчо забил 12 голов и отдал 17 ассистов в 34 встречах Бундеслиги. Затем были уже 17+16 по системе «гол+пас» в чемпионате-19/20.

Как раз из «Боруссии» Джейдон перебрался в МЮ – немцы дали ему дорогу в большой футбол, послужили площадкой, чтобы показать свои таланты. И теперь вполне могут стать местом исцеления и нового начала. Ещё осенью сообщалось, что у игрока будет вариант перебраться обратно в Дортмунд – при этом сделку называли маловероятной. Всё-таки у «шмелей» нет ресурсов на топ-трансферы, а манкунианцы хотели выручить от сделки 60 миллионов евро, чтобы хотя бы частично окупить затраты.

Наиболее прибыльным выглядел вариант с «Аль-Иттифаком» – саудовцы щедро платят за европейских топ-исполнителей, даже если те стагнировали в последние годы. Так, шейхи планировали договориться об аренде футболиста, но «красные дьяволы» спугнули их пунктом об обязательном выкупе за 50 миллионов фунтов. В любом случае аравийцы зимой собирались предпринять новую попытку.

Также игроком интересовался «Вест Хэм», но «молотобойцы» наблюдали за ситуацией в отдалении и не торопились с переговорами – всё-таки речь об аренде сомнительного и дорогостоящего актива с высокой зарплатой.

Что касается «Боруссии», в клубе уже были знакомы с пристрастием Санчо к играм и даже сомневались в необходимости аренды – плюс на тот момент в МЮ были настроены только на продажу. Уже в январе стороны вернулись к переговорам и быстро согласовали условия – 3 миллиона евро от дортмундцев в виде платы за аренду и расходов на зарплату игрока, часть оклада возьмёт на себя «Юнайтед».

Тен Хаг так комментировал появившиеся слухи:

Не могу ничего сказать по поводу [Санчо и «Боруссии»]. Мы должны подождать и посмотреть, как идут дела. Когда у нас появятся новости, мы сообщим вам. Не могу ничего сказать на эту тему, потому что нет никаких новостей.

Но по последним данным, все детали сделки согласованы. Джейдон присоединится к команде в Марбелье, где у дортмундцев проходят сборы.

Стагнация в МЮ – вина и самого игрока

Чисто по-человечески жаль, что ситуация дошла до таких масштабов – что попал под тотальное отстранение и никак не контактирует с командой, что тренироваться ему приходится индивидуально, что сами манкунианцы не могут на него рассчитывать в играх.

Сообщалось, что даже игроки начали считать, что тен Хаг подошёл к наказанию слишком жёстко. Но одно сострадание не должно становиться причиной для «амнистии» Санчо. Никаких признаков исправления он не показал. Шлейф неоправданных ожиданий тянулся за вингером с момента перехода. Он не заиграл ни в первый, ни во второй сезон в МЮ. Притом тен Хаг давал ему шанс, часто выпускал на поле. Но исполнитель, за которого заплатили 85 миллионов евро, оставлял лишь спорные впечатления, плюс продолжались проблемы с режимом.

Когда тренерскому штабу это надоело, в ход пошла публичная критика – вместо того, чтобы по-спортивному разозлиться и начать доказывать в тренировках свой класс, Джейдон выбрал жалобы через соцсети. Что за этот период изменилось? Почему стоит ждать, что после возвращения Санчо в обойму всё вдруг изменится к лучшему?

Тен Хаг в этом вопросе пошёл до конца. Научит ли чему-то Джейдона эта история, покажет аренда в «Боруссии». Всё-таки, Дембеле удалось измениться – может и у Санчо есть шанс.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:47, ред.
Может быть, но за Нуньеса заплатили 75 млн + с бонусами выйдет 100 млн.
Просто Ливерпуль возможно не потянул оплату сразу. Все таки МЮ тратит немного больше, чем Ливерпуль. Хотя финансовое положение у Ливерпуля лучше, чем у МЮ.
Вообще Нуньеса хотел взять МЮ, но сработало желание самого игрока перейти в Ливерпуль, а не в МЮ.
Возможно лучше не стоит брать тех кем интересуется МЮ, так как многие трансферы МЮ не срабатывают.
Нуньес тоже не феерит, но нельзя сказать что игрок плохой. Примерно о Санчо можно сказать тоже самое. Вот о чем я. И Клопп находит время для Нуньеса и Гакпо.
Да переплатили, но что-то слепить из игроков можно.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 14:39
Я именено делал акцент, похоронил Англию в серии пенальти и пошел на повышение в такой клуб как МЮ, а потом покупая таких игроков думают, а что это у нас на полке ничего не прибавилось.

Интересоваться и купить это разные вещи, 85 лямов Ливерпуль мог бы спокойно потратить, они уже ван Дейка и Алисона к тому времени купили за те же деньги, мне кажется Клопп так как сам тренировал Боруссию, навел о нем более подробные справки, и понял что Санчо этих денег не стоит.
Федя Голицын
Федя Голицын ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:19
Не фига ты писатель )))))))
lobsterdam
lobsterdam ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:25
согласен, но Хагу корова, боюсь, не по зубам, я бы ограничился кошкой да и то жаль животное...., может, рыбки?
А Фред не сам ушел, его именно Хаг "ушел" за жалкие 8 млн. в Фенербахче, где он любимец публики и доволен жизнью!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:20, ред.
Если не ошибаюсь 105 млн за Погба заплатили. Может путаница из-за цифр в целом по затратам в ТО перед началом того сезона, тогда было около 150 млн, может немного больше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Не знаю, но мне Эланга сразу понравился в МЮ. Был у него хороший рывок в матчах.
Фред тоже зря ушёл. Сейчас половина игроков МЮ либо сдулись либо не нужны были клубам как Маунт в Челси (который показал максимум только один сезон), взяли Эриксена, а ведь Эриксену противопоказаны высокие нагрузки из-за сердца, взяли ветерана Эванса который иногда лучше, чем Линделеф которого продлили, ещё добавить тренера который не видит все это и живёт в другом измерении и который тактически хромает. Тут даже слив не нужен, учитывая все обстоятельства и то что у тренера проблемы с характером и с тактической смекалкой. У Тен Хага целое хозяйство с которым он не справляется. Есть ощущение что даже корову ему сложно доверить (за которой надо приглядывать).
lobsterdam
lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:41
да, это трио сотворило черный день для Англии
lobsterdam
lobsterdam ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:33
нет, 150 не было, около 100 (выше или ниже) в зависимости, в какой валюте платили.
lobsterdam
lobsterdam ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:32
про Антони написал выше, наши точки зрения совпадают, а Эланга теперь в Ноттингеме, вроде, если не ошибаюсь. Это его уровень и он доволен .
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:27
И чего Хаг прессует одного Санчо? Лучше бы обратил внимание на собственного и непомерно дорогостоящего выдвиженца, бесполезного и бездарного - Антони! Более никчемного бразильца не могу припомнить! Непонятно, во что он играет, но на футбол это совсем не похоже! Не забивает, ассисты не раздает, мечется вдоль бровки бестолку, но Хагу это, видимо, нравится! Это его стиль!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
Разницу игры на фланге, скорость продвижения мяча была лучше, чем у Антони. Антони часто путается в собственных ногах, а когда накрывают или не хватает скорости он начинает бить левой на удачу закатить в дальний. В таком режиме сейчас находится правый фланг МЮ. Тен Хагу это нравится, возможно в этом он увидел шедевр.
lobsterdam
lobsterdam ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:20
какую-такую "разницу" делал Эланга? Во-первых, он на это не способен, а во-вторых, его появления на поле были редки и практически незаметны.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:56
Как только заиграет в Дортмунде,снова МЮ готов будет купить,но уже за 100 лямов. Погбу покупали куда дороже,по нынешним меркам где то наверное 150.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 20:53
Санчо промахнулся это не было бы так трагично,как Рэш и Сака. Вина полностью лежит на Рэше,он бил перед ними и не реализовал,потом ноги дрогнули у Джейдона,да видя происходящее и Сака тоже ,как говорится три темнокожих англичанина перечеркнули все труды бледнолицых.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:42, ред.
Во всех провалах был виноват Онана,а козла нашли Санчо. Вообще не понимаю,зачем в инфопространстве обсуждать игрока,причём другого - камерунца во всём оправдывать и поддерживать. Почему Онану не заменили,может быть и результаты были другие и Санчо играл бы куда лучше. Рэшфорд тоже не играет,а где Бруно?Но во всех неудачах виноват Джейдон. Вот взять к примеру неХоланда забил всего лишь 1 мяч за полсезона,вы меня уж простите,неужто это из-за плохих тренировок Санчо? Тот же Антони,ну вот не сказать,что блещет... Но почему то к играм допускают. Потому что сам тренер разделил клуб на два лагеря Аякс и все прочие. Я вот и прикидываю,что все прочие его и хотят слить и будут правы.Задача тренера не гнуть пальцы,а добиваться результатов и поставленных задач. иметь влияние на раздевалку,держать нити в своих руках,как во времена подъёма,так и спада. А в МЮ разброд и шатание умов,да и самой игры. Захотмим - сделаем камбэк,захотим проиграем безвольно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Я сам скептически относился к трансферу Санчо в МЮ, но многие болельщики МЮ сами хотели его видеть в команде. Не сказать что игрок плохой, он точно не хуже Антони, Гарначо. Санчо даже интересовался Ливерпуль, но заплатить сумасшедшие деньги смог МЮ. А Ливерпуль не интересовался бы Санчо, если бы он был плох. И если МС не заметил Санчо это не означает, что его карьера должна быть в каком-то андердоге. ПСЖ тоже не заметил Нкунку, к примеру, такие случаи бывают.
Суть сказанного такова, если МЮ и его болельщики так хотели Санчо, то он должен был играть. Нужно знать кого берёшь и для чего берёшь, а если взял, то верить в игрока. Иначе такое отношение будет у них во всем, вплоть до пребывания тренера в команде. А вот Тен Хагу в МЮ доверяют, хотя провал на данный момент очевиден. И я не знаю вменяемы его действия были в ТО и есть сомнения по поводу отношений с Санчо. Ведь складывается мысль, что это корона тренера, ведь Тен Хаг также самоуверенно покупал без страха и последствий игроков которые не заиграли.
По поводу Саутгейта, все верно, но брать тренера чтобы реанимировать игроков, где в МЮ будут требовать результат, все таки не самая хорошая идея для Саутгейта. Да, при Саутгейте лучше будут выглядеть Магуайэр, Санчо, Шоу, Рэшфорд, а результата возможно не будет. Игроков как раз таки в МЮ меняют как перчатки для получения результата и если у игрока депрессия это уже второстепенно. Может просто нужен тренер который сделает результат, а остальное возможно приживется.
DXTK
DXTK ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Ответственность за не забитый пенальти всегда лежит на игроке, тренер лишь выбирает игроков для серии пенальти, кто виноват в том что Решфорд попежонски пробил в штангу, после Санчо не забил и в конце похоронил Сака, Да можно Саутгейту предъявить что последний пенальти пробивал молодой игрок, и нужно было выбрать более опытного для решающего 5 удара. Но пенальти пробивают все не в зависимости от возраста, национальности, цвета кожи. Если ты не уверен что можешь забить пенальти, откажись сам, а если ты все же решился значит на тебе ответственность.

Тоже самое на Евро 96 Саутгейт сам пробивал с точки и поражение на его совести, а когда эти три молодчика не забили с точки каждый раз Саутгейт будто сам оказывался снова на их месте, и теперь ему опять предъявляют.

Но к сожалению серия пенальти это лотерея кому то везет а кому то нет Англии не повезло, как и Саутгейту проиграть снова.

PS Сейчас мне конечно скажут, вот ты судишь игрока Санчо, Решфорда или Сака за не забитый пенальти..... а ты сам когда нибудь пробивал с точки,..... я скажу честно да, но я бью слабо, по этому я бы отказался, чтобы не подводить команду........ хотя я сам пробил пенальти достаточно, и только один раз не забил - мяч попал у меня в штангу, но это не был решающий удар, моя команда и так побеждала......и серию пенальти я забивал.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:50
В Санчо ли было дело в плане провала в той серии пенальти? Или может быть в решениях главного тренера?
DXTK
DXTK
вчера в 16:32, ред.
Я вообще не понимаю как МЮ купил игрока за такие бабки, который только что похоронил сборную Англию в серии пенальти в финале Евро. У меня как у здравого человека этот трансфер вызвал тогда вопросы. Тем более в составе сборной он не является игроком основы, хороший ценник за игрока скамейки.

Тем более не забываем Санчо воспитаник академии МС, если родной клуб его сбагрил, в Боррусию, значит он не тянул игру в чемпионате, тем более в нем не был заинтересован Гвардиола, а это о многом говорит. Как скажем ему не нужен оказался Феран Торрес и он его отдал Барселоне.

Так не только тен Хаг его усадил на скамейку и при Сульшере который его купил также сидел на скамейке, потому что он не тянул игру и запарывал моменты. Я даже не знаю, кто его хотел купить сам норвежец тогда или трансфер Санчо как и Роналду решался без мнения тренера, а он лишь ручки им пожимал после подписания контракта.

С другой стороны можно не спешить с продажей или арендой Санчо, я предлагаю летом тан Хага убрать, ну не взлетит его летучий голандец на траффорде, и пригласить из сборной Саутгейта, который его знает и доверял пробивать пенальти за сборную. Будет тренер с которым он работал. Тем более тут есть Решфорд, Магвайер, Шоу сборники, может быть удастя вернуть и Гринвуда из ссылки. Саутгейта многие его высмеивают, за то что он очень любит доверять Магу и Пикфорду, так и здесь будет тренер который ему доверится. Иначе 85 лямов будут пущены по ветру, и тут не тен Хаг виноват он его не покупал, разочаровался и выгнал, а очередная провальная трансферная компания самого МЮ.

Вот тут сказано, что Санчо не был доволен решением тен Хага который его не взял на матч, и просится сейчас на уход из команды, говорят когда он был в академии МС и клуб не взял его на предсезонку, он начал бойкотировать тренировки и захотел свалить из клуба, может по этому его и отпустили, зачем клубу проблемный игрок. И сейчас у него тоже самое в МЮ, его тренер не взял, начал выдвигать свои условия.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:48, ред.
Тен Хага тоже не стоит сильно защищать, даже при условии что возможно Санчо не прав.
Возможно Санчо был готов к матчу, а тренер его не допустил. Возможно у Санчо была веская причина, не бывает дыма без огня. Какие-то минуты на поле для Санчо бы нашлись, если бы Тен Хаг этого захотел. Это как для чиновника не нашлось бы пару минут для простого гражданина, так как он его игнорирует. Для Тен Хага это была лишь футбольная единица, которым можно заменить Гарначо и Антони и не важно, что чувствует Санчо. И Санчо видимо не собирался сидеть на зарплате, если уходит в БД, значит парень хочет играть. Многие тренерам свойственно игнорировать чувства игроков, такое бывает в футболе, это часть футбола. Вопрос кто лучше Гарначо, Антони, Санчо? Кажется Антони заметно уступает Санчо, но так как Тен Хаг знаком с Антони, место для Санчо не нашлось. О чем это говорит, о том что для тренера не на первом месте результаты команды, главное быть хорошим для своих.
И если Санчо заиграет в БД, то Тен Хагу не простят болельщики МЮ за провальный сезон и за то что не использовал Санчо. Кстати Тен Хаг также загнобил Элангу и Фреда которые делали разницу в прошлом сезоне. А зачем Тен Хагу ценить тех кто ему помогает, главное освоить бюджет для других игроков и надеть корону.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:43
Одной из причин является неудачное завершение календарного года для Дортмунда. В декабре им не удалось выиграть ни одну из шести игр во всех соревнованиях, опустившись на пятое место в таблице, отставая на шесть очков от занявшего четвертое место РБ Лейпциг и на 15 очков от лидера Байера.
На предрождественском саммите ответственных лиц было решено, что находящийся в боевой готовности Эдин Терзич останется, но было сочтено необходимым вернуть бывших игроков Нури Шахина и Свена Бендера в качестве помощников тренера, чтобы предложить свежие идеи (и облегчить клубу уволить Терзича, если результаты и дальше будут неудовлетворительными).

Начальство пришло к выводу, что сначала нужно было что-то другое. Вингеры Дортмунда Дониелл Мален (который может уйти в этом месяце, поскольку клуб готов продать его еще до того, как Санчо стал вариантом), Карим Адейеми и Джейми Байно-Гиттенс в совокупности показали себя ниже ожиданий, забив в общей сложности 10 голов в 25 матчах. Более того, они были особенно неэффективны в игре с медленным владением мячом, где раньше превосходил Санчо. Его возвращение сигнализирует о попытке сделать команду менее зависимой от контратак и создать более доминирующий и контролируемый план игры. Однако для того, чтобы это произошло, Санчо нужно будет играть на уровне, которого он не мог достичь с тех пор, как покинул Дортмунд летом 2021 года. Остается ли у него голод и желание после шести месяцев отсутствия? В Дортмунде надеются, что игрок воспользуется шансом на реабилитацию в знакомой обстановке, даже если его уровень физической подготовки позволит выходить на замену только в первые несколько недель.
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