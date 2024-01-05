«Боруссия» спасает игрока, который принёс ей 85 млн евро. Санчо разругался с тен Хагом

Попал в тотальную изоляцию.
Союз Джейдона Санчо и МЮ, вероятно, подходит к концу – конфликт с тренером привёл к тотальной отмене. Футболист не играет, не попадает в заявку, даже не тренируется с командой. Само собой, в этих условиях все ждали одного – открытия трансферного окна.
Разругался с тен Хагом, шансов на примирение нет
Начиналось всё с обычной, «бытовой» ссоры – вингер в начале сентября не попал в заявку на матч, тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его работой на тренировках. Обычная критика в публичном поле – не совсем приятный инструмент, но иногда дающий необходимый эффект. Англичанин вместо того, чтобы внять словам тренера и изменить отношение к тренировкам, ответил на критику. Заявил, что не хочет быть «козлом отпущения» и намекнул, что у ситуации могут быть другие причины.
С сентября игрок был отстранён от тренировок с основой и не мог появляться во всех помещениях первой команды, среди них – раздевалка и столовая. Тренируется он индивидуально. В свободное время играет в FC24 – даже ночью.
К отстранению привёл в том числе накопительный эффект – отношением Санчо к работе был недоволен весь тренерский штаб «Юнайтед», вингер также регулярно опаздывал на тренировки, испытывал проблемы с режимом из-за консоли.
Всё это происходило параллельно со спадом «красных дьяволов» и чередой травм. На флангах у МЮ совсем не осталось игроков – несмотря на это, команда единодушно поддержала тренера в образовавшемся конфликте. Вместе с тем тему активно подхватили для обсуждения эксперты, поэтому она была быстро раздута до предела. Всё уладить могли извинения Джейдона, но тот не захотел идти на компромисс. Да и тен Хаг решил придерживаться жёсткой позиции.
На выручку приходит клуб, который дал Джейдону дорогу в большой футбол
Впервые о воспитаннике «Ман Сити» услышали, когда тот играл за дортмундскую «Боруссию». На тот момент 16-17-летний вингер быстро ворвался в стартовую обойму «чёрно-жёлтых» – в первом полном сезоне за дортмундцев Санчо забил 12 голов и отдал 17 ассистов в 34 встречах Бундеслиги. Затем были уже 17+16 по системе «гол+пас» в чемпионате-19/20.
Как раз из «Боруссии» Джейдон перебрался в МЮ – немцы дали ему дорогу в большой футбол, послужили площадкой, чтобы показать свои таланты. И теперь вполне могут стать местом исцеления и нового начала. Ещё осенью сообщалось, что у игрока будет вариант перебраться обратно в Дортмунд – при этом сделку называли маловероятной. Всё-таки у «шмелей» нет ресурсов на топ-трансферы, а манкунианцы хотели выручить от сделки 60 миллионов евро, чтобы хотя бы частично окупить затраты.
Наиболее прибыльным выглядел вариант с «Аль-Иттифаком» – саудовцы щедро платят за европейских топ-исполнителей, даже если те стагнировали в последние годы. Так, шейхи планировали договориться об аренде футболиста, но «красные дьяволы» спугнули их пунктом об обязательном выкупе за 50 миллионов фунтов. В любом случае аравийцы зимой собирались предпринять новую попытку.
Также игроком интересовался «Вест Хэм», но «молотобойцы» наблюдали за ситуацией в отдалении и не торопились с переговорами – всё-таки речь об аренде сомнительного и дорогостоящего актива с высокой зарплатой.
Что касается «Боруссии», в клубе уже были знакомы с пристрастием Санчо к играм и даже сомневались в необходимости аренды – плюс на тот момент в МЮ были настроены только на продажу. Уже в январе стороны вернулись к переговорам и быстро согласовали условия – 3 миллиона евро от дортмундцев в виде платы за аренду и расходов на зарплату игрока, часть оклада возьмёт на себя «Юнайтед».
Тен Хаг так комментировал появившиеся слухи:
Не могу ничего сказать по поводу [Санчо и «Боруссии»]. Мы должны подождать и посмотреть, как идут дела. Когда у нас появятся новости, мы сообщим вам. Не могу ничего сказать на эту тему, потому что нет никаких новостей.
Но по последним данным, все детали сделки согласованы. Джейдон присоединится к команде в Марбелье, где у дортмундцев проходят сборы.
Стагнация в МЮ – вина и самого игрока
Чисто по-человечески жаль, что ситуация дошла до таких масштабов – что попал под тотальное отстранение и никак не контактирует с командой, что тренироваться ему приходится индивидуально, что сами манкунианцы не могут на него рассчитывать в играх.
Сообщалось, что даже игроки начали считать, что тен Хаг подошёл к наказанию слишком жёстко. Но одно сострадание не должно становиться причиной для «амнистии» Санчо. Никаких признаков исправления он не показал. Шлейф неоправданных ожиданий тянулся за вингером с момента перехода. Он не заиграл ни в первый, ни во второй сезон в МЮ. Притом тен Хаг давал ему шанс, часто выпускал на поле. Но исполнитель, за которого заплатили 85 миллионов евро, оставлял лишь спорные впечатления, плюс продолжались проблемы с режимом.
Когда тренерскому штабу это надоело, в ход пошла публичная критика – вместо того, чтобы по-спортивному разозлиться и начать доказывать в тренировках свой класс, Джейдон выбрал жалобы через соцсети. Что за этот период изменилось? Почему стоит ждать, что после возвращения Санчо в обойму всё вдруг изменится к лучшему?
Тен Хаг в этом вопросе пошёл до конца. Научит ли чему-то Джейдона эта история, покажет аренда в «Боруссии». Всё-таки, Дембеле удалось измениться – может и у Санчо есть шанс.
Возможно Санчо был готов к матчу, а тренер его не допустил. Возможно у Санчо была веская причина, не бывает дыма без огня. Какие-то минуты на поле для Санчо бы нашлись, если бы Тен Хаг этого захотел. Это как для чиновника не нашлось бы пару минут для простого гражданина, так как он его игнорирует. Для Тен Хага это была лишь футбольная единица, которым можно заменить Гарначо и Антони и не важно, что чувствует Санчо. И Санчо видимо не собирался сидеть на зарплате, если уходит в БД, значит парень хочет играть. Многие тренерам свойственно игнорировать чувства игроков, такое бывает в футболе, это часть футбола. Вопрос кто лучше Гарначо, Антони, Санчо? Кажется Антони заметно уступает Санчо, но так как Тен Хаг знаком с Антони, место для Санчо не нашлось. О чем это говорит, о том что для тренера не на первом месте результаты команды, главное быть хорошим для своих.
И если Санчо заиграет в БД, то Тен Хагу не простят болельщики МЮ за провальный сезон и за то что не использовал Санчо. Кстати Тен Хаг также загнобил Элангу и Фреда которые делали разницу в прошлом сезоне. А зачем Тен Хагу ценить тех кто ему помогает, главное освоить бюджет для других игроков и надеть корону.
Возможно Санчо был готов к матчу, а тренер его не допустил. Возможно у Санчо была веская причина, не бывает дыма без огня. Какие-то минуты на поле для Санчо бы нашлись, если бы Тен Хаг этого захотел. Это как для чиновника не нашлось бы пару минут для простого гражданина, так как он его игнорирует. Для Тен Хага это была лишь футбольная единица, которым можно заменить Гарначо и Антони и не важно, что чувствует Санчо. И Санчо видимо не собирался сидеть на зарплате, если уходит в БД, значит парень хочет играть. Многие тренерам свойственно игнорировать чувства игроков, такое бывает в футболе, это часть футбола. Вопрос кто лучше Гарначо, Антони, Санчо? Кажется Антони заметно уступает Санчо, но так как Тен Хаг знаком с Антони, место для Санчо не нашлось. О чем это говорит, о том что для тренера не на первом месте результаты команды, главное быть хорошим для своих.
И если Санчо заиграет в БД, то Тен Хагу не простят болельщики МЮ за провальный сезон и за то что не использовал Санчо. Кстати Тен Хаг также загнобил Элангу и Фреда которые делали разницу в прошлом сезоне. А зачем Тен Хагу ценить тех кто ему помогает, главное освоить бюджет для других игроков и надеть корону.
Тем более не забываем Санчо воспитаник академии МС, если родной клуб его сбагрил, в Боррусию, значит он не тянул игру в чемпионате, тем более в нем не был заинтересован Гвардиола, а это о многом говорит. Как скажем ему не нужен оказался Феран Торрес и он его отдал Барселоне.
Так не только тен Хаг его усадил на скамейку и при Сульшере который его купил также сидел на скамейке, потому что он не тянул игру и запарывал моменты. Я даже не знаю, кто его хотел купить сам норвежец тогда или трансфер Санчо как и Роналду решался без мнения тренера, а он лишь ручки им пожимал после подписания контракта.
С другой стороны можно не спешить с продажей или арендой Санчо, я предлагаю летом тан Хага убрать, ну не взлетит его летучий голандец на траффорде, и пригласить из сборной Саутгейта, который его знает и доверял пробивать пенальти за сборную. Будет тренер с которым он работал. Тем более тут есть Решфорд, Магвайер, Шоу сборники, может быть удастя вернуть и Гринвуда из ссылки. Саутгейта многие его высмеивают, за то что он очень любит доверять Магу и Пикфорду, так и здесь будет тренер который ему доверится. Иначе 85 лямов будут пущены по ветру, и тут не тен Хаг виноват он его не покупал, разочаровался и выгнал, а очередная провальная трансферная компания самого МЮ.
Вот тут сказано, что Санчо не был доволен решением тен Хага который его не взял на матч, и просится сейчас на уход из команды, говорят когда он был в академии МС и клуб не взял его на предсезонку, он начал бойкотировать тренировки и захотел свалить из клуба, может по этому его и отпустили, зачем клубу проблемный игрок. И сейчас у него тоже самое в МЮ, его тренер не взял, начал выдвигать свои условия.
Тем более не забываем Санчо воспитаник академии МС, если родной клуб его сбагрил, в Боррусию, значит он не тянул игру в чемпионате, тем более в нем не был заинтересован Гвардиола, а это о многом говорит. Как скажем ему не нужен оказался Феран Торрес и он его отдал Барселоне.
Так не только тен Хаг его усадил на скамейку и при Сульшере который его купил также сидел на скамейке, потому что он не тянул игру и запарывал моменты. Я даже не знаю, кто его хотел купить сам норвежец тогда или трансфер Санчо как и Роналду решался без мнения тренера, а он лишь ручки им пожимал после подписания контракта.
С другой стороны можно не спешить с продажей или арендой Санчо, я предлагаю летом тан Хага убрать, ну не взлетит его летучий голандец на траффорде, и пригласить из сборной Саутгейта, который его знает и доверял пробивать пенальти за сборную. Будет тренер с которым он работал. Тем более тут есть Решфорд, Магвайер, Шоу сборники, может быть удастя вернуть и Гринвуда из ссылки. Саутгейта многие его высмеивают, за то что он очень любит доверять Магу и Пикфорду, так и здесь будет тренер который ему доверится. Иначе 85 лямов будут пущены по ветру, и тут не тен Хаг виноват он его не покупал, разочаровался и выгнал, а очередная провальная трансферная компания самого МЮ.
Вот тут сказано, что Санчо не был доволен решением тен Хага который его не взял на матч, и просится сейчас на уход из команды, говорят когда он был в академии МС и клуб не взял его на предсезонку, он начал бойкотировать тренировки и захотел свалить из клуба, может по этому его и отпустили, зачем клубу проблемный игрок. И сейчас у него тоже самое в МЮ, его тренер не взял, начал выдвигать свои условия.
Тоже самое на Евро 96 Саутгейт сам пробивал с точки и поражение на его совести, а когда эти три молодчика не забили с точки каждый раз Саутгейт будто сам оказывался снова на их месте, и теперь ему опять предъявляют.
Но к сожалению серия пенальти это лотерея кому то везет а кому то нет Англии не повезло, как и Саутгейту проиграть снова.
PS Сейчас мне конечно скажут, вот ты судишь игрока Санчо, Решфорда или Сака за не забитый пенальти..... а ты сам когда нибудь пробивал с точки,..... я скажу честно да, но я бью слабо, по этому я бы отказался, чтобы не подводить команду........ хотя я сам пробил пенальти достаточно, и только один раз не забил - мяч попал у меня в штангу, но это не был решающий удар, моя команда и так побеждала......и серию пенальти я забивал.
Тоже самое на Евро 96 Саутгейт сам пробивал с точки и поражение на его совести, а когда эти три молодчика не забили с точки каждый раз Саутгейт будто сам оказывался снова на их месте, и теперь ему опять предъявляют.
Но к сожалению серия пенальти это лотерея кому то везет а кому то нет Англии не повезло, как и Саутгейту проиграть снова.
PS Сейчас мне конечно скажут, вот ты судишь игрока Санчо, Решфорда или Сака за не забитый пенальти..... а ты сам когда нибудь пробивал с точки,..... я скажу честно да, но я бью слабо, по этому я бы отказался, чтобы не подводить команду........ хотя я сам пробил пенальти достаточно, и только один раз не забил - мяч попал у меня в штангу, но это не был решающий удар, моя команда и так побеждала......и серию пенальти я забивал.