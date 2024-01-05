«Боруссия» спасает игрока, который принёс ей 85 млн евро. Санчо разругался с тен Хагом

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вчера, 14:28

Попал в тотальную изоляцию.

Союз Джейдона Санчо и МЮ , вероятно, подходит к концу – конфликт с тренером привёл к тотальной отмене. Футболист не играет, не попадает в заявку, даже не тренируется с командой. Само собой, в этих условиях все ждали одного – открытия трансферного окна.

Разругался с тен Хагом, шансов на примирение нет

Начиналось всё с обычной, «бытовой» ссоры – вингер в начале сентября не попал в заявку на матч, тен Хаг объяснил это тем, что Санчо не впечатлил его работой на тренировках. Обычная критика в публичном поле – не совсем приятный инструмент, но иногда дающий необходимый эффект. Англичанин вместо того, чтобы внять словам тренера и изменить отношение к тренировкам, ответил на критику. Заявил, что не хочет быть «козлом отпущения» и намекнул, что у ситуации могут быть другие причины.

С сентября игрок был отстранён от тренировок с основой и не мог появляться во всех помещениях первой команды, среди них – раздевалка и столовая. Тренируется он индивидуально. В свободное время играет в FC24 – даже ночью.

К отстранению привёл в том числе накопительный эффект – отношением Санчо к работе был недоволен весь тренерский штаб «Юнайтед», вингер также регулярно опаздывал на тренировки, испытывал проблемы с режимом из-за консоли.

Всё это происходило параллельно со спадом «красных дьяволов» и чередой травм. На флангах у МЮ совсем не осталось игроков – несмотря на это, команда единодушно поддержала тренера в образовавшемся конфликте. Вместе с тем тему активно подхватили для обсуждения эксперты, поэтому она была быстро раздута до предела. Всё уладить могли извинения Джейдона, но тот не захотел идти на компромисс. Да и тен Хаг решил придерживаться жёсткой позиции.

На выручку приходит клуб, который дал Джейдону дорогу в большой футбол

Впервые о воспитаннике «Ман Сити» услышали, когда тот играл за дортмундскую «Боруссию». На тот момент 16-17-летний вингер быстро ворвался в стартовую обойму «чёрно-жёлтых» – в первом полном сезоне за дортмундцев Санчо забил 12 голов и отдал 17 ассистов в 34 встречах Бундеслиги. Затем были уже 17+16 по системе «гол+пас» в чемпионате-19/20.

Как раз из «Боруссии» Джейдон перебрался в МЮ – немцы дали ему дорогу в большой футбол, послужили площадкой, чтобы показать свои таланты. И теперь вполне могут стать местом исцеления и нового начала. Ещё осенью сообщалось, что у игрока будет вариант перебраться обратно в Дортмунд – при этом сделку называли маловероятной. Всё-таки у «шмелей» нет ресурсов на топ-трансферы, а манкунианцы хотели выручить от сделки 60 миллионов евро, чтобы хотя бы частично окупить затраты.

Наиболее прибыльным выглядел вариант с «Аль-Иттифаком» – саудовцы щедро платят за европейских топ-исполнителей, даже если те стагнировали в последние годы. Так, шейхи планировали договориться об аренде футболиста, но «красные дьяволы» спугнули их пунктом об обязательном выкупе за 50 миллионов фунтов. В любом случае аравийцы зимой собирались предпринять новую попытку.

Также игроком интересовался «Вест Хэм», но «молотобойцы» наблюдали за ситуацией в отдалении и не торопились с переговорами – всё-таки речь об аренде сомнительного и дорогостоящего актива с высокой зарплатой.

Что касается «Боруссии», в клубе уже были знакомы с пристрастием Санчо к играм и даже сомневались в необходимости аренды – плюс на тот момент в МЮ были настроены только на продажу. Уже в январе стороны вернулись к переговорам и быстро согласовали условия – 3 миллиона евро от дортмундцев в виде платы за аренду и расходов на зарплату игрока, часть оклада возьмёт на себя «Юнайтед».

Тен Хаг так комментировал появившиеся слухи:

Не могу ничего сказать по поводу [Санчо и «Боруссии»]. Мы должны подождать и посмотреть, как идут дела. Когда у нас появятся новости, мы сообщим вам. Не могу ничего сказать на эту тему, потому что нет никаких новостей.

Но по последним данным, все детали сделки согласованы. Джейдон присоединится к команде в Марбелье, где у дортмундцев проходят сборы.

Стагнация в МЮ – вина и самого игрока

Чисто по-человечески жаль, что ситуация дошла до таких масштабов – что попал под тотальное отстранение и никак не контактирует с командой, что тренироваться ему приходится индивидуально, что сами манкунианцы не могут на него рассчитывать в играх.

Сообщалось, что даже игроки начали считать, что тен Хаг подошёл к наказанию слишком жёстко. Но одно сострадание не должно становиться причиной для «амнистии» Санчо. Никаких признаков исправления он не показал. Шлейф неоправданных ожиданий тянулся за вингером с момента перехода. Он не заиграл ни в первый, ни во второй сезон в МЮ . Притом тен Хаг давал ему шанс, часто выпускал на поле. Но исполнитель, за которого заплатили 85 миллионов евро, оставлял лишь спорные впечатления, плюс продолжались проблемы с режимом.

Когда тренерскому штабу это надоело, в ход пошла публичная критика – вместо того, чтобы по-спортивному разозлиться и начать доказывать в тренировках свой класс, Джейдон выбрал жалобы через соцсети. Что за этот период изменилось? Почему стоит ждать, что после возвращения Санчо в обойму всё вдруг изменится к лучшему?

Тен Хаг в этом вопросе пошёл до конца. Научит ли чему-то Джейдона эта история, покажет аренда в «Боруссии». Всё-таки, Дембеле удалось измениться – может и у Санчо есть шанс.