«Вест Бромвич» – «Олдершот Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/32 Кубка Англии «Вест Бромвич» – «Олдершот Таун», который состоится 7 января 2024 года

«Вест Бромвич»

«Альбион» в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на пятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «дроздов». На своём поле с минимальным счётом «Вест Бромвич» взял верх над «канарейками» из Норвича в рамках матча 24-го тура Чемпионшипа. С таким же счётом в игре следующего тура «Альбион» обыграл дома «павлинов» из Лидса.

1 января со счётом 1:0 «Суонси» одержал победу над «Вест Бромвичем».

«Олдершот Таун»

«Выстрелы» в турнирной таблице Национальной лиги занимают десятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. С разницей в три гола «красно-синие» проиграли «Честерфилду» в рамках матча 25-го тура чемпионата (1:4). Нулевую ничью раскатали «выстрелы» с командой «Уокинг» в игре следующего тура Национальной лиги.

В прошлом туре «красно-синие» со счётом 3:2 выиграли в гостях у того же клуба «Уокинг».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.27

Ничья – 6.40

Победит «Олдершот Таун» – 9.60

Победит «Вест Бромвич» с форой -1.5 гола – 1.70

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 3.5 – 2.00

Тотал голов меньше 3.5 – 1.81

Статистика

Четыре поражения потерпели «дрозды» в десяти крайних встречах

За аналогичный период «Олдершот Таун» уступил своим соперникам в трёх матчах

Четыре крайних матча с участием «Альбиона» завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу команды «Вест Бромвич» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.70. С разницей в пару мячей, как минимум, «Альбион» выиграет у середнячка Национальной лиги.