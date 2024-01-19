Сарри критикует изменённый формат Суперкубка Италии. Шейхи ждут новые топ-матчи после Эль Класико

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вчера, 16:40

В полуфинале – противостояние медалистов Серии А.

Пошли по пути испанцев

Они, своего рода, новаторы. На Суперкубке в привычном формате не заработать – если только речь не об Эль Класико. Но вероятность столкнуть «Барсу» и «Реал» куда выше, если в мини-турнире больше участников – и матчей. Плюс соревнование выводят на внешний рынок – в экзотическую Саудовскую Аравию, где таких рейтинговых игр не видят.

Такой же формулой решили воспользоваться в Италии. А что – есть широкий спектр топов, дерби, принципиальные столкновения. И вот второй раз за месяц Саудовская Аравия принимает игры европейцев. После Эль Класико встретили противостояние «Наполи» и «Фиорентины».

Теперь предстоит ещё один матч – чуть интереснее. Всё-таки и «Интер» — победитель Кубка, недавний чемпион и претендент на новый титул. И «Лацио» начал набирать очки, поднимается в таблице – дела в Риме налаживаются.

Сарри не принимает турнир

- Недавно наставник «Лацио» Маурицио Сарри по поводу нового формата Суперкубка отмечал:

Это что угодно, только не спорт. Хватай деньги и убегай. И мы поступаем недальновидно, когда берем все, что можно взять. Мы ходим и выпрашиваем деньги по всему миру. Несмотря на все проблемы с календарем, вы расширяете Суперкубок до четырех команд. Если такова эволюция современного футбола, то я рад, что стар. Суперкубок – это трофей, который нужен тренеру для того, чтобы показать, что он что-то выиграл, а не клубу для того, чтобы расти. Я бы хотел выиграть то, что пойдет на пользу клубу.

- Может и похоже на бурчание старичка. Но матёрого итальянца вполне можно понять. Италия – всё же не Англия, где помимо чемпионата два кубковых турнира плюс еврокубки. К тому же высочайшая конкуренция. Но и ресурсов для комплектования состава в Серии А куда меньше – а потому и текущие нагрузки переносят с трудом.

- «Лацио» по совокупной стоимости состава в чемпионате – даже не 5-й. Только 8-й. Если учитывать, каких результатов они достигли в последние годы, негодование Сарри абсолютно понятно. С такими ресурсами римляне умудрились в минувшем сезоне забраться в зону ЛЧ , взять серебро. Это уже феномен – поэтому стагнация команды минувшей осенью была ожидаема. 16-е место после семи туров, к середине декабря команда поднялась на 11-ю строчку.

- Только после того, как завершился групповой этап ЛЧ , подопечные Маурицио Сарри вернулись в зону еврокубков – одержали 4 победы кряду, обыграв в том числе «Удинезе».

- В середине февраля «Лацио» предстоит плей-офф Лиги чемпионов. Ещё и с «Баварией». До этого момента – 3 игры чемпионата. Причём 2 – против «Наполи» и «Аталанты». Другими словами, «орлам» необходимо воспользоваться шансом и вернуться в четвёрку, пока не началась евровесна. При такой постановке вопроса длительный перелёт в Саудовскую Аравию ради двух матчей факультативного турнира – очень некстати.

«Интер» сконцентрирован на чемпионате

- В похожей ситуации «нерадзурри» — разве что с другими вводными. Перед миланцами задачи ещё серьёзнее. С потерей абсолютного гегемона («Юве») «Интеру» не удалось занять соответствующее место – на протяжении последних четырёх сезонов команда в медалях. Правда, лишь раз – в золотых. Теперь же появилась новая возможность забрать титул. Селекционеры качественно сработали на рынке, сам коллектив не выдаёт осечек.

- Разрывать продолжает новообразованная связка форвардов Мартинес-Тюрам. Маркус раскрылся в амплуа ассистента – у него 7 голевых и 8 голов в 20 матчах чемпионата. Лаутаро же делает громкую заявку на лучшего бомбардира Серии А – 18 мячей в 18 встречах.

- Поэтому «Интер» без зазрений совести покинул Кубок Италии – лидеров нужно беречь, а «скудетто» клубу важнее. Тем более в гонке остаётся неожиданный конкурент. Нет, «нерадзурри» нечасто теряют очки. В конце декабря – 1:1 с «Дженоа». До этого – только в ноябре ничья с «Юве». Но и туринцы вдруг вспомнили лучшие годы – Влахович набрал форму и раззабивался, Аллегри снова на коне. Его команда с 49 очками после 20 туров – 2-я в Серии А. «Интер» опережает «старую синьору» только на 2 балла.

- Командировка на Ближний Восток в разгар чемпионской гонки может сказаться по-разному. Вдруг смена обстановки пойдёт на пользу – и это окажется необходимой разрядкой? Хотя с той же вероятностью «нерадзурри» потеряют нащупанный ритм.

Для обеих команд вылет – маленькая победа

- Перед обеими сторонами стоят важные задачи, которые никак не соотносятся с Суперкубком. У «Лацио» и так коротка скамейка – осенью это уже помешало. Сейчас нужно сокращать отставание – а из-за турне в Эр-Рияд есть риск, что ситуация повторится.

- Миланцы вообще все на нервах – сразу после Суперкубка предстоит играть с «Фиорентиной», которая тоже идёт в зоне ЛЧ и мотивирована увеличивать отрыв от конкурентов. Дальше – вообще вторая битва с «Ювентусом» за лидерство. Логично предположить, что оба коллектива будут играть не в полную силу.

- На удивление, у «Интера» нет очевидного преимущества по последним встречам с римлянами. За 20 предыдущих игр 8 побед «Лацио» против 10 – у миланцев. За последние 5 лет – по 5 побед у каждой стороны плюс одна ничья.

- Поставим на победу «Интера». При этом матч будет результативным, забьют как минимум дважды. Да и на них против пробившегося в финал «Наполи» будет смотреть интереснее.