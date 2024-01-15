Как «Спартаку» стать чемпионом РПЛ 2023/24. Оценим вероятность сенсации от Абаскаля

1705332905

вчера, 18:35

Нужно отыграть восемь пунктов.

Повторить уникальный опыт ЦСКА

Празднование титула светит «Спартаку» только в счастливом сне фаната? Но сезон после зимней паузы начинают заново, обновляя многие осенние настройки. А это шанс резко подняться в таблице. Например, год назад футболисты «Локомотива» ушли смотреть чемпионат мира, находясь на тринадцатой строчке, набрав 13 жалких очков в семнадцати турах.

В оставшихся 13 матчах набрали 32 пункта, хотя быстро потеряли турнирную мотивацию, гарантировав место в РПЛ . В таблице «Локомотив» с Дзюбой сильно не подскочил, финишировали восьмыми. Но лишь на три пункта отстали от «Краснодара», который теперь первый в РПЛ . Прогресс от сезона к сезону это норма, команда Галактионова сейчас на один пункт выше «Спартака».

Сейчас в РПЛ даже у Семака достаточно проблем, чтобы клубы вроде «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» поверили в себя. Вот только есть ли традиция невероятных скачков результатов после середины пути? Если взять чемпионаты, которые проводили по системе с двумя кругами, то набирается тридцать сезонов. И двадцать три раза чемпионом был клуб, который вел после 18 туров.

Но трижды сам «Спартак» отыгрывал смешной отрыв в один или два пункта. Впрочем, речь о команде Романцева, явном фаворите. По разу «Локомотив» и «Зенит» праздновали «золото», отыгрывая минимальный гандикап после восемнадцати туров. И лишь два раза за 30 сезонов чемпионом стала команда, которая после восемнадцати туров значительно уступала лидеру в таблице.

Оба раза это был ЦСКА . В 2005-м «армейцы» стали чемпионами, хотя уступали «Локомотиву» на 8 пунктов. А через девять лет Слуцкий отстал не только от «Локомотива», но также от «Зенита» и «Спартака», но в итоге забрал «золото». Отыграли пять очков, а не восемь, как нужно Абаскалю. Так что нужный камбэк всего один – ЦСКА Газзаева, победители Кубка УЕФА .

Добиться идеальной реализации

Гвардиола неплохо объяснил разницу между «Манчестер Сити» с двумя сильными атакующими игроками на поле – Де Брюйне и Холандом, и без них. Футбол «горожан» без Кевина и Эрлинга системно не меняется. Хосеп много лет работает в Манчестере, обучил всех, даже молодых резервистов, как правильно располагаться и открываться. Все смотрят матчи первой команды, знают уловки, копируют умные ходы.

Но даже если двадцать лет смотрите на игру снукериста Ронни О’Салливана, то у вас не получится собрать максимальный брейк у бильярдного стола. Знания и практика это разные вещи. В финальной трети поля, как правильно сказал Гвардиола после спасительного выхода Де Брюйне на замену против «Ньюкасла», важнее всего индивидуальное мастерство. Поэтому именно у Промеса более 100 голов за «Спартак».

А вот нападающих Николсона и Бальде нет в заявке клуба. У них намного ниже класс, не обеспечивали разницу в счете. Чемпионским клубам нужны индивидуальные лидеры. Левандовски год назад играл с максимальной концентрацией и сделал свой новый клуб – «Барселону», первым в Испании. А Винисиус сыграл на максимуме и забил три мяча в ворота «блаугранас» в Суперкубке, обеспечил трофей.

Уже не важно, как смотрелся Беллингем, если его работу выполнили коллеги. Все вместе праздновали первый трофей Джуда в «Реале». «Спартаку», если появится чемпионская задача – а расходы намекают на желание бороться за первое место, необходима идеальная реализация моментов. Пригодится крутая голевая серия Соболева. Александру пора забыть о дерзости и вспомнить, что у него три гола в РПЛ .

Столько мячей у крайнего защитника Хлусевича. Промес тоже может забивать чаще, шесть голов слишком мало. «Спартак» лишь седьмой по мячам, хотя второй по ударам и третий по выстрелам в створ. По xG без учета пенальти команда Абаскаля третья в РПЛ , а год назад были первыми. Могли набрать на 4 очка больше, забив три мяча в трех разных матчах. Три гола по цене шанса стать чемпионами.

Увидеть взросление наставника

Не все чемпионы РПЛ зрелые тренеры, но «ребячество» не окупается. Карпин запомнился Питером Пэном. Нашел свою фею, но не обрел статус чемпионского тренера в «Спартаке», где уже много лет не работает. Абаскалю надо сломать традиции сложного клуба, как удалось Каррере. Массимо провел образцовый чемпионский сезон. Уже после этого были ошибки итальянца, но там ошибались также менеджеры и футболисты «Спартака».

А сейчас ситуация иная. Новые боссы дали много денег, Абаскаль помогал директору Эшуорту выбирать новичков. Гильермо получил команду, которую понимает, ведь в лучших матчах «красно-белые» смотрятся неплохо. Вот только в новом сезоне таких игр слишком мало. Лишь если тренер Абаскаль весной удивит солидностью, а не будет зарабатывать дисквалификации, толкая провокаторов, вроде Бериши, то у «Спартака» появится шанс на рывок.

О чемпионстве заикаться не позволяют знания о команде и статистика – лишь раз в истории отыграли восемь пунктов, причем ещё при схеме «весна-осень». В сезонах с длительным зимним перерывом никто не догонял лидера, который оторвался настолько далеко, как «Краснодар». У второго в таблице «Зенита» высокие шансы на чемпионство, а вот Абаскаль лишится своей работы, если весной не повторит рывок прошлогоднего «Локомотива».

«Спартаку» нужна серия побед, причем первый матч весны уже многое определит. Третьего марта сыграют против «Зенита» в гостях. В Санкт-Петербурге в чемпионате не выигрывали почти 12 лет. После встречи с Семаком надо переиграть упрямый «Факел», затем ЦСКА и «Урал». К концу марта будет понятно, изменился ли «Спартак» за зиму вместе с главным тренером, а на старте апреля сложное дерби против «Динамо» в гостях.

Календарь настолько тяжелый, что скорее стоит ждать вылета от «Оренбурга» – остался ответный матч Кубка, а в первом проиграли, и отставки Абаскаля после одного из московских дерби в случае звонкой неудачи, чем сенсационного титула. Но если в «Спартаке» боятся побед, то лучше пусть не выходят на поле. Впервые за много лет «Зенит» не выигрывает с большим запасом. Глупо не пользоваться историческим шансом на прогресс «Спартака».