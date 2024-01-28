«Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 30 января 2024 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на данный момент в турнирной таблице АПЛ занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «орлов», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «клинками». Нулевую ничью раскатал «Кристал Пэлас» в 1/32 Кубка Англии с «Эвертоном». В матче-переигровке с минимальным счётом «стекольщики» проиграли в гостях «ирискам» из Ливерпуля.

На прошлых выходных со счётом 0:5 «орлы» на выезде потерпели поражение от «канониров».

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 4:0 уверенную победу одержали «клинки» над командой «Гиллингем» в 1/32 Кубка Англии. На прошлых выходных со счётом 2:2 на своём поле «Юнайтед» раскатал ничью с «молотобойцами» (2:2).

27 января со счётом 2:5 «Шеффилд Юнайтед» проиграл дома «чайкам» из Брайтона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 1.66

Ничья – 3.80

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 5.80

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 гола за игру – 2.75

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Шесть крайних очных встреч команд завершились исходом: обе забьют – нет

Три поражения потерпели «стекольщики» в пяти крайних матчах

За тот же период «клинки» проиграли также в трёх встречах.

Прогноз

После разгромного поражение от «Арсенала» команда из Кройдона обязана реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на предстоящий футбольный поединок с коэффициентом 1.66 на победу команды «Кристал Пэлас».