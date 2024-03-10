«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:21

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб провел сложный поединок Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», но по итогам двухматчевого противостояния прошел дальше. «Реал» является и лидером Ла Лиги, но должен продолжать побеждать, чтобы не подпускать конкурентов достаточно близко, чтобы появились проблемы. В активе «сливочных» 66 баллов, что на четыре пункта больше, чем у «Жироны», при этом имея одну игру в запасе. Поединок будет интересным, ведь чемпион Испании будет не совсем свежим после еврокубков во вторник.

6 марта «Реал» сыграл вничью на своем поле с «РБ Лейпциг» (1:1), а второго числа поделил очки с «Валенсией» (2:2) в чемпионате Испании.

«Сельта»

В этом сезоне «Сельта» выглядит достаточно слабо и сейчас ее участь – это борьба за выживание. Клуб из Виго занимает лишь 17 место и опережает зону вылета на два пункта, поэтому в случае очередной неудачи в любой момент может туда опуститься. Забрать очки у «Реала» в Мадриде будет очень сложно, поэтому и ничейный результат стал бы большим достоянием гостей. Матч обещает быть интересным, несмотря на полное превосходство хозяев в линиях букмекеров.

1 марта «Сельта» на своем поле одолела последнюю команду чемпионата «Альмерию» (1:0), а 25 февраля сыграла вничью с «Кадисом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.3

Ничья – 5.8

Победит «Сельта» – 11

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

Четыре из семи последних матчей «Реала» завершились ничейными результатами

«Сельта» проиграла лишь два выездных поединка из десяти последних

«Королевский клуб» выиграл семь последних матчей с «Сельтой»

Шесть из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут уже в первом тайме найти ключи к воротам соперника и обретут преимущество, которое смогут развить во второй половине матча.