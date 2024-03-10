«Реал» Мадрид — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид
Мадридский клуб провел сложный поединок Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», но по итогам двухматчевого противостояния прошел дальше. «Реал» является и лидером Ла Лиги, но должен продолжать побеждать, чтобы не подпускать конкурентов достаточно близко, чтобы появились проблемы. В активе «сливочных» 66 баллов, что на четыре пункта больше, чем у «Жироны», при этом имея одну игру в запасе. Поединок будет интересным, ведь чемпион Испании будет не совсем свежим после еврокубков во вторник.
6 марта «Реал» сыграл вничью на своем поле с «РБ Лейпциг» (1:1), а второго числа поделил очки с «Валенсией» (2:2) в чемпионате Испании.
«Сельта»
В этом сезоне «Сельта» выглядит достаточно слабо и сейчас ее участь – это борьба за выживание. Клуб из Виго занимает лишь 17 место и опережает зону вылета на два пункта, поэтому в случае очередной неудачи в любой момент может туда опуститься. Забрать очки у «Реала» в Мадриде будет очень сложно, поэтому и ничейный результат стал бы большим достоянием гостей. Матч обещает быть интересным, несмотря на полное превосходство хозяев в линиях букмекеров.
1 марта «Сельта» на своем поле одолела последнюю команду чемпионата «Альмерию» (1:0), а 25 февраля сыграла вничью с «Кадисом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.3
- Ничья – 5.8
- Победит «Сельта» – 11
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.63
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- Четыре из семи последних матчей «Реала» завершились ничейными результатами
- «Сельта» проиграла лишь два выездных поединка из десяти последних
- «Королевский клуб» выиграл семь последних матчей с «Сельтой»
- Шесть из десяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Реала» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут уже в первом тайме найти ключи к воротам соперника и обретут преимущество, которое смогут развить во второй половине матча.