«Крылья» разучились забивать в новом году. 0 голов с «Ростовом» и ЦСКА, дальше – «Зенит»

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сегодня, 19:17

Весна будет тяжёлой.

«Крылья» тяжело вкатываются в весенний отрезок РПЛ – у команды ужасная статистика по итогам двух туров. Сейчас самарцы уступили ЦСКА . В домашних стенах – 0:2.

Были откровением осени наряду с «Краснодаром»

Чтобы закрепиться среди лучших, нужна поступательная работа на дистанции нескольких сезонов – но вместе с тем иногда случаются неожиданности. Годом ранее так в топ-3 ворвался «Ростов», причём за медали южане боролись до последнего. Сейчас команда Валерия Карпина на более привычных позициях – но их дело живёт силами «Крыльев».

Самарцы в первых 5 турах просто раскачивались. Была трудовая гостевая победа над «Ахматом», разгромная над «Ростовом». Были скупые 1:1 с «Локо» в Москве и яркие 3:3 с «Динамо» в Самаре. Но после подопечные Игоря Осинькина плотно засели в первой пятёрке, потом – и в топ-3. Команда цеплялась за очки везде, где только можно – не давала и балла «Балтике», «Факелу», «Сочи», громила «Спартак» и расходилась ничьей с ЦСКА . И неожиданно заработала такую фору, что даже тревожный звоночек в октябре-начале ноября (0 побед в 4 турах) был не так страшен. Даже после поражения от «Спартака» самарцы уходили в отпуск в отличном настроении – 6-го места от них никто не ждал.

Весной стартовали с «сухого» поражения

Зимой для команд такого уровня важнее не потерять лидеров – обошлись малой кровью, отдав Никиту Салтыкова «Локомотиву» («красно-зелёные» ещё и оставили вингера в «Крыльях» до лета). Из минусов – начинать пришлось без системообразующего футболиста команды Бенхамина Гарре. Сейчас это креативный центр самарцев в атаке.

Но изначально было понятно, что отрезок после рестарта чемпионата для «Крыльев» будет тяжелейшим. Выезд в Ростов-на-Дону, затем домашняя игра с ЦСКА . Выезд в Воронеж (перенесли на апрель), после паузы – встреча с «Зенитом».

Важно было ударно начать, с ростовчанами нельзя было оставаться без очков. Только вот в домашних стенах южане вышли сверхмотивированными – и одержали уверенную «сухую» победу.

Проблемы перетекли на матч с ЦСКА

Изменение по сравнению с игрой против «Ростова» было ровно одно – Рассказов пропустил встречу из-за небольшой травмы, в старте вышел Амар Рахманович. При этом на правом фланге играл Роман Ежов, а Никиту Салтыкова переместили из центра к левой бровке.

«Армейцы» испытывали серьёзные проблемы с реализацией – в предыдущем поединке автором единственного гола стал новичок Тамерлан Мусаев. То же самое происходило и в Самаре. Давила и Обляков отлично продвигали мяч – Виктор также часто шёл в обыгрыш, добывая преимущество на чужой половине. Только в завершении это никак не помогало – тот же чилиец исправно доставлял мяч Фёдору Чалову, но в Самаре форвард был сам не свой. На 21-й минуте замешкался, когда получил мяч с фланга. На 59-й Ломаев отбил мяч перед собой – Фёдор не успел пробить. Ещё через несколько минут не выдержал линию офсайда.

Зато в моменты, когда подводит группа атаки, подключаются защитники со стандартами. И первый, и второй таймы начинались с угловых у ворот самарцев. В первом случае сначала опасно бил Игорь Дивеев, а потом не накрыли Виллиана Рошу – и центрбек открыл счёт. Во втором тайме москвичи снова это провернули – Роша оказался первым на мяче и пробил в дальнюю штангу. Ломаеву оставалось провожать его взглядом.

Да и в обороне «армейцы» отрабатывали отлично. В первом тайме перекрывали все подходы к собственным воротам (у самарцев – только 3 удара в створ), при этом сами комфортно распоряжались свободным пространством.

«Крылья» подступились к чужой штрафной лишь во втором тайме, нагнетали – и в концовке даже пенальти пробили. Но Игорь Акинфеев повторил свой чудо-сейв и оставил 0 в графе «пропущенные». С этим и завершили игру.

Борьба за выживание ближе

«Крылья Советов» не в той весовой категории, чтобы бороться за медали, даже за топ-5 – это было ясно изначально. Команда может лететь на свежих ногах, творить чудеса дома, играть на слабостях соперника – но всё это умножается на 0, если нет стабильности и глубокой скамейки. Потому что у самарцев нет плана Б, а спады в реализации с ними периодически случаются. В прошлом году коллектив боролся, чтобы не оказаться в зоне стыков, и чудом выбрался оттуда в последнем туре.

Сейчас системно ничего не поменялось. Команде по-прежнему не хватает забивного нападающего – Владимир Писарский так и не обрёл себя, проиграл конкуренцию. Цыпченко никогда не был страйкером, а Карпицкий и Шитов ещё слишком молоды. Вингер Салтыков тоже, а Гарре в одиночку делать разницу не всегда готов. На кураже это команда с огромным потенциалом, но на одном кураже в пятёрку не заскочишь. Поэтому на дистанции сезона «Крылья» вполне могут оказаться вне топ-10 – просто позиция усредняется.

Летом рискуют остаться без костяка

Очень страшно в связи с этим смотреть в грядущее межсезонье. До этого момента самарцы упорно выходили в 0. Теряли Сергеева – арендовали Глушенкова. Отпускали Зиньковского – подводили к старту Пиняева, для конкуренции брали Чирковича, продавали Сарвели – выкупали того же Глушенкова у «Спартака». Но долго так держаться сложно – лидерам хочется прогресса, а не топтания на месте. Зимой-2023 группа атаки потеряла Сергея и Максима. Тогда же выцепили Гарре, который быстро стал главной звездой клуба. Николая Рассказова вызволили у «Спартака», Владимира Писарского забрали из «Оренбурга». Уже тогда система начала рушиться. Владимир не вписался, Бенхамину сейчас тесно в Самаре – нужен новый вызов, борьба за первую тройку. А Рассказов не всегда даже в старт проходит.

И это еще не упоминая потери Коваленко, Пруцева, Соболева, с трудом удаётся удерживать Солдатенкова, Ежова, Горшкова. И нет уверенности, что селекционеры снова сработают на ура, привезут футболистов уровня «топ за свои деньги».