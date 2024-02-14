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Опубликована символическая сборная Кубка африканских наций

вчера, 16:25

Техническая исследовательская группа Кубка африканских наций определила символическую сборную турнира.

Вратарь: Ронвен Уилльямс (ЮАР).

Защитники: Ола Айна (Нигерия), Уильям Троост-Эконг (Нигерия), Шансель Мбемба (ДР Конго), Жислен Конан (Кот-д'Ивуар).

Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Мишель Сери (Кот-д'Ивуар), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар).

Нападающие: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуе (Экваториальная Гвинея).

Опубликована символическая сборная Кубка африканских наций

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром КАФ стал Нсуе (5 забитых мячей).

Напомним, в финале турнира сборная Кот-д'Ивуар обыграла сборную Нигерии.

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Все комментарии
ysm4psyha363
ysm4psyha363
вчера в 17:54
Ну вот все африканцы, не то что сборная Европы
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:20
Интересно что Виктора Осимхена здесь нет.
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