Опубликована символическая сборная Кубка африканских наций

Техническая исследовательская группа Кубка африканских наций определила символическую сборную турнира.
Вратарь: Ронвен Уилльямс (ЮАР).
Защитники: Ола Айна (Нигерия), Уильям Троост-Эконг (Нигерия), Шансель Мбемба (ДР Конго), Жислен Конан (Кот-д'Ивуар).
Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Мишель Сери (Кот-д'Ивуар), Франк Кессье (Кот-д'Ивуар).
Нападающие: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуе (Экваториальная Гвинея).
Стоит отметить, что лучшим бомбардиром КАФ стал Нсуе (5 забитых мячей).
Напомним, в финале турнира сборная Кот-д'Ивуар обыграла сборную Нигерии.