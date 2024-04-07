МЮ вмешался в борьбу за победу в АПЛ. Пытались выбить чемпионский кубок из рук Клоппа

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сегодня, 21:03

В центре внимания – невероятные удары.

МЮ – яркие индивидуальности без наставника

Этим ребятам не хватает менеджеров – главного тренера и спортивного директора. Но на базе богатого МЮ можно создать великолепную команду. А пока способны лишь на перестрелки. Зато индивидуальности интересные. Голкипер Онана выходил в финал Лиги чемпионов, игрой в «Интере» заслужил приглашение на «Олд Траффорд». В матче против «Ливерпуля» не вступал в игру постоянно, но пять сейвов собрал. Бруну Фернандеш забил очень дальним ударом – подкараулил ошибку соперника и запустил мяч за уши вратарю «Ливерпуля» Келлехеру. А потом капитан МЮ работал по всему полю. Ради домашней ничьей против «красных» Бруну даже в центре обороны пахал.

Юный Майну нашел конфетное решение, с разворота засадил мяч в дальний угол, словно не опорный полузащитник, а крестник Гиггза с левого фланга атаки. «Манчестер Юнайтед» сохранил моральные и физические силы, чтобы сопротивляться фавориту весь поединок. Поэтому после обидного поражения от «Челси», когда пропустили дважды в концовке поединка – на десятой и одиннадцатой добавленной минутах от Палмера, на «Олд Траффорд» манкунианцы не получили ещё одну «баранку». Пожалуй, по делу, так как игра строгим вторым номером не значит, что отменяются правила футбола. Реализация на первом плане. Раз один из 22 ударов «Ливерпуля» голевой, то ничья.

Гости забили лишь дважды после серии явных моментов. Зато не проиграли, ведь МЮ топит отсутствие крутых тренерских идей. Тен Хаг не первый месяц в клубе, но дома не могут забрать мяч в концовке, защищая победу. Также Эрик наделал трансферов, которые невозможно объяснить. Антони не забил ни одного гола в АПЛ после более чем трех десятков ударов в этом сезоне. Амрабат это неудачный переход, футболист не подходит МЮ . Загадочным остается выбор в пользу Маунта. Слабый менеджмент тащит вниз. Даже в центре обороны не нашли связку защитников высочайшего уровня, а без таких ребят невозможно выигрывать большие трофеи. Вот и нет первого места.

«Ливерпулю» не хватает сил и опытных лидеров

Салах выглядел сегодня уставшим, хотя снова забил МЮ – любит огорчать принципиального соперника. Всего у Мохамеда 14 мячей против давних врагов «Ливерпуля». Но вся команда по своим меркам провела плохой поединок. Выбирали слишком банальные решения. А когда неожиданно для себя выскакивали на ударные позиции, то били выше, как Луис Диас. Активность отдельных футболистов запомнилась, но потери мяча перечеркнули командные старания. Все-таки темп АПЛ убивает качество футбола. Невозможно с такими нагрузками постоянно выступать на одном чемпионском уровне. Сегодня даже великолепный в последнее время МакАллистер смотрелся намного хуже.

Матч на «Олд Траффорд» не рассказал о «Ливерпуле» ничего нового. Но поставил под сомнение мечту. Команда с таким количеством травм за сезон и с уходящим на отдых наставником может не дойти в чемпионской борьбе до последнего тура. С другой стороны, хватало не дарить МЮ моменты – гол Фернандеша начался с ошибки защитника, а Майну не закрыли до удара после разворота, чтобы при аналогичной уставшей игре команда Клоппа увезла домой три очка. «Ливерпуль» точно может включить МЮ в список неудобных соперников. Принципиальность противостояния настроила соперника на борьбу. Подтверждение этого – хотя бы жесткий подкат Каземиро в конце.

«Ливерпуль» страдает из-за дефицита опытных людей. Когда были Мане и Фирмино, то могли действовать медленнее, чем молодые Диас и Нуньес, но выбирали аритмию, которую контролировали. У обновленных «красных» есть недочеты, Джонс и компания слишком молодые, чтобы зацементировать центр поля. Отбирали мяч легко, а фланги одинаково сыграть не сумели. Также в пользу МЮ сыграли основные хавбеки Клоппа. У Эндо и Собослаи не лучший поединок, ушли с поля во втором тайме. «Ливерпуль» молодцы, что отыгрались, знамениты волевыми результатами. Но сегодня футболисты МЮ неплохо сыграли без тренера, помогли недругам своего клуба.

Артета и Гвардиола рады помощи давнего врага

До матча шутили, что два гиганта сезона – «Арсенал» и «Манчестер Сити», ждут помощи исторического соперника против «Ливерпуля». Самому «Манчестер Юнайтед» нужна была победа, чтобы помечтать о борьбе за пятую строчку, ведь это место может отправить в Лигу чемпионов. Ничья Тен Хага не устраивала. Но на победу МЮ точно не наиграл. Слишком мало явных моментов, созданных самой командой, а не при прямой помощи игроков «Ливерпуля».

Артета и Гвардиола сегодня уснут довольными, поскольку теперь «канониры» делят с командой Клоппа первое место, у них по 71 пункту, а «Манчестер Сити» отстает всего на одно очко. Тен Хаг свои задачи не выполняет – в плей-офф Лиги чемпионов не играет, в АПЛ за титул не борется. И даже в Лигу чемпионов без провала «Тоттенхэма» не попадет. Но при этом голландец на прощание, потому что его могут заменить, помог фанатам настоящей трофейной борьбы.