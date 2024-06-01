Идеальные тренеры для новичков РПЛ. Умеют давать мгновенный результат, все – на рынке

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вчера, 16:13

Нужно успевать, пока есть возможность.

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» выходят в РПЛ , близки к этому и тульский «Арсенал» (справились с «Пари НН» в гостях) с «Акроном» (неожиданно обыграли «Урал» в Екатеринбурге) — впервые за долгое время в Премьер-лиге смениться могут сразу 4 команды. Кто-то из новичков может решить начать новую главу своей истории с тренером, который уже имеет опыт работы в элитном дивизионе. На этот случай есть несколько кандидатов.

Сергей Юран

У Юрана уже сформировался определённый стиль. Для грандов он, конечно, не подходит – зато идеален для входящих в новую лигу команд. Тренер требует от своих игроков дисциплины и феноменальной самоотдачи, настраивает игру в обороне, а креатив в атаке зависит от индивидуальных качеств лидеров. Может, это и не так зрелищно – зато эффективно. Команды связывают соперника по рукам и ногам, даже топам тяжело создавать моменты.

Последним – и самым ярким – примером был «Пари НН». Да, у команды провальная весна – но прежде нижегородцы шли в топ-3 РПЛ по количеству пропущенных мячей и почти не отдавали очки в домашних матчах. В первой части чемпионата они проиграли лишь один из девяти матчей в Нижнем Новгороде.

Для команды, которая значительно уступает в уровне даже прямым конкурентам, это стало бы ощутимым преимуществом.

Виктор Ганчаренко

Теперь уже экс-наставник «Урала» очевидно поплыл. Весной остро стояла задача избежать зоны вылета – но «шмели» смогли только финишировать в стыках. Были победы над «Динамо», над «Балтикой», ничья с «Факелом» и «Оренбургом». Но ни в одном из матчей в успехе уральцев не было уверенности – не чувствовалось системности, игра давалась всплесками.

Так что попадание в стыки закономерно – как и отставка тренера. В классе Ганчаренко теперь тоже большие сомнения – период в «Урале» показал, что специалист не держит удар. В условиях борьбы за выживание он ничего не смог сделать (в этом плане эталон – «Ахмат» Адиева). Но важно сделать пару оговорок. Прежде всего – тренер впервые столкнулся с необходимостью бороться за выживание. Годом ранее получилось лучше – тогда не так мешали травмы лидеров. Теперь всё сильнее сказывался их возраст, накопилась усталость. Во-вторых – при Ганчаренко«Урал» выдавал удачные отрезки (причём длительные). В оптимальном состоянии это был коллектив с довольно интересной и цельной игрой.

Игорь Шалимов

Ещё один специалист, который работал в «Урале». Вот уже на протяжении двух лет он остаётся без работы – хотя это не отражает его качеств. Любой команде он в состоянии помочь. Период в «Краснодаре» давно прошёл, по нему судить о тренере уже не стоит – но с теми же «шмелями» Шалимов показал свою универсальность.

Весь сезон-21/22 – поиск оптимальных сочетаний и схемы, который привёл к фантастическому финишу. В первых трёх матчах – «4-2-3-1». 2 поражения и ничья. Тогда перешли на 3 центральных защитника и начиная с игры против «Локо», пропустили только 5 мячей в 11 матчах. На этом отрезке были, например, ничья с «Зенитом», победы над «железнодорожниками» и «Ростовом». Весна – опять просадка, 2 ничьи в 7 встречах. Последовало возвращение к «4-2-3-1» — тогда же Олег Шатов раскрылся в роли «десятки», на флангах засверкали Железнов и Подберёзкин.

Шалимов отлично ориентируется на сильные качества имеющегося подбора игроков – это важно для команды любого ранга.

Сергей Ташуев

Ветеран тренерского цеха, работавший в «Крыльях» и «Тереке» ещё в 00-е, стоявший у истоков «Краснодара». Он успел поработать на самых разных уровнях, а окончательно в РПЛ закрепился только в 2022-м.

Отрезки в «Факеле» и «Ахмате» – это отмечает и сам Ташуев – показывают, что он умеет поставить игру с колёс, дать мгновенный импульс. «Ахмат» скверно стартовал в сезоне-22/23 с Талалаевым – Ташуев вывел команду в топ-5, повторив лучший результат в клубной истории в элитном дивизионе. Воронежцы с приходом специалиста тоже заиграли новыми красками и даже забирались в топ-10.

Но тренер не скрывает, что это – краткосрочный эффект. Когда игроки на свежих ногах и впитывают всё, что говорит тренер, легче воспринимают высокие нагрузки. А когда этот эффект уходит, начинается рутина – менеджменту нужно снабжать тренера игроками необходимого уровня, а игрокам – держать темп в тренировочном процессе. Гораздо тяжелее нагрузки даются, когда не видно результата.

Новичкам РПЛ последняя часть не так важна – им как раз необходим мгновенный эффект, чтобы закрепиться на новой высоте. А дальше – вопрос клубной стратегии.

Вадим Евсеев

Спасение «Факела» в их первый сезон в РПЛ подтвердил, что Вадим Евсеев надёжен в патовой ситуации. Тогда после победы над «Динамо» в Москве воронежцы пошли на риск – попрощались с Пятибратовым, назначили Евсеева. Нужно было продолжать набирать очки при том, что до игры с «Динамо» «Факел» одержал одну победу в семи турах.

При Евсееве – победы над «Ростовом», «Пари НН» и «Крыльями», ожидаемые поражения от «Локомотива» и «Зенита». И те – минимальные. К тому же опыт наставника помог в стыках против «Енисея» — две победы с общим счётом 3:0. С другой стороны, начало следующего сезона «Факел» абсолютно провалил – проиграл 4 первых матча (даже дебютанту – «Балтике»), после победы над «Пари НН» — ничья с «Краснодаром» и поражение от «Крыльев». Так что такого специалиста стоит оставить на потом – когда потребуется джокер (так его уже рассматривал «Пари НН» — но выбрали Илича).