Варианты ЦСКА на пост тренера – клубная легенда и тренер-чемпион. Федотов стал заложником слабой селекции

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вчера, 13:08

Отставка – жертва ради импульса.

Первые инсайды появились в мае – связывали Федотова с «Рубином», ждали Игнашевича в ЦСКА

Видимо, «армейцы» до последнего ждали весенней магии от Федотова – это принесло медали даже «Сочи», а ЦСКА так заработал Кубок России и серебро чемпионата-22/23. И до последнего были шансы повторить перформанс – команда дождалась просадки «Динамо» и «Краснодара». Сами «красно-синие» в 8 матчах после паузы не проиграли ни разу. Но дальше запаса прочности не хватило – с одной победой в семи матчах москвичи вылетели из Кубка от «Зенита» и покинули топ-5 РПЛ .

В этот момент и заговорили о потенциальной отставке. Тогда предполагалось, что на фоне неудовлетворительных результатов Федотова уволят – и он отправится в «Рубин» (тогда же сообщалось о сомнениях казанцев, стоит ли продлевать Рахимова). В качестве сменщика ожидали увидеть Сергея Игнашевича.

Прогноз не сбылся – Рахимов получил новый контракт в «Рубине». А ЦСКА спокойно доиграл сезон с Федотовым, хотя тренерский вопрос так и не был снят.

Направили предложение Николичу

Подводить итоги сезона боссы «красно-синих» собираются на встрече с Федотовым. Она должна пройти в ближайшие дни – тогда и решится, останется ли 57-летний наставник в клубе.

При этом «армейцы» уже прорабатывают альтернативные варианты, наиболее предметный – назначение Марко Николича. Имя серба постоянно всплывает в медиа, когда речь заходит о поиске тренера для топ-клубов. Он уже работал в «Локомотиве» — справился с хейтом на фоне ужасного прощания боссов «железнодорожников» с Юрием Сёминым, дал быстрый результат.

Так что Николича сватали и в ЦСКА как альтернативу Березуцкому (декабрь 2021-го), и в «Краснодар» в январе 2022-го (после отставки Ганчаренко). «Армейцы» наряду с «Динамо» регулярно обращались к этой кандидатуре. «Бело-голубые» рассматривали его после ухода Сандро Шварца и неудачного сезона со Славишей Йокановичем – не подошёл по философии. ЦСКА выбирал между ним и Федотовым. Теперь вернулся к проверенному варианту. На этот раз сообщается, что «армейцы» успели сделать конкретное предложение по контракту – дальнейшие действия зависят от итогов встречи руководства с Федотовым.

Альтернативой называют Осинькина и Ивича

Это ещё два топ-специалиста, знакомых российскому рынку, которым пора поработать с топ-клубом. Осинькин открывал ещё таланты Дзагоева, а недавно дал дорогу в «Локомотив» Максиму Глушенкову (теперь это звезда лиги). Настоящий старожил, который умеет работать с молодыми игроками в условиях дефицита – в «Крыльях Советов» тоже небольшие возможности для трансферов, но клуб умудряется держаться в топ-10 и бороться за пятёрку.

Ивича открыл «Краснодар» — но их потенциально чемпионская история оборвалась неоправданно быстро. Эти два тренера, вероятно, рассматриваются на случай, если с Федотовым всё же попрощаются, а с Николичем не получится договориться.

Корень проблем не в тренере

Прежде чем выбирать между претендентами, важно понять, с чем они должны быть готовы работать.

Текущее положение ЦСКА – лишь отчасти вина Федотова. В гораздо большей мере это вина экономической ситуации, в которой оказались владельцы. Оформлять трансферы «армейцам» крайне тяжело – что летом 2022 года, что минувшим летом за новичков боролись до последнего, привозили уже походу сезона. Их было мало, они пропускали сборы. И то, что в итоге большинство из них вписывалось в игровые построения – скорее аномалия.

Динамики в такой ситуации не видно – скорее всего предстоящее межсезонье не будет отличаться от предыдущих. В то же время результаты ЦСКА не радуют, есть риск застоя – и нужны хоть какие-то меры, чтобы придать команде импульс. В такой постановке вопроса Федотов – заложник ситуации. А его потенциальное увольнение – обидная и незаслуженная жертва, которая может оказаться необходимой.

Если пойдут на жертвы, нужен матёрый тренер

Тогда нужен специалист определённого профиля. Кризис-менеджер – достаточно опытный, готовый к давлению руководства и медиа, уже работавший в условиях дефицита, умеющий доставать максимум из игроков. Желательно такой, который раскрывает молодёжь – чтобы эффективно задействовать все ресурсы клуба.

Игнашевич хорошо себя проявил в «Балтике», приведя клуб к уровню РПЛ . И сейчас он, вероятнее всего, выйдет на рынок. Только ему катастрофически не хватает опыта. Это показывает и весенний отрезок. «Балтийцам» надо было грамотно расставить приоритеты – предстояла борьба за выживание, также играли в Кубке. Но тренер решил выкладываться на максимум в каждом из турниров. В Кубке получилось – калининградцы в финале. Но это стоило им места в РПЛ – скамейки и свежести не хватило на действительно стоящие игры.

Ивич и Осинькин – отличные кандидаты. Последний – можно сказать, идеальный. В ЦСКА подошло новое поколение молодых игроков, которых надо грамотно интегрировать в обойму. У наставника «Крыльев Советов» огромный опыт в этой сфере. Ивич сконцентрируется на проверенных исполнителях, но тоже не уронит марку качества. Правда, в их отношении нет предметных инсайдов.