Из Первой лиги в топ-8. Возвращение двукратных чемпионов

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вчера, 09:30

Команда Рашида Рахимова показала пример, как надо входить в элиту.

Вы ещё не забыли, что год назад в Премьер-Лигу, помимо «Балтики», вышел ещё и «Рубин»? Казанцам хватило одного года, чтобы вернуться в элиту. А чтобы в этой самой элите закрепиться оказалось достаточно осенней части чемпионата.

Прошлым летом «Рубин» и «Балтика» находились примерно в равных условиях. Неважно, что один коллектив вернулся через год, а второй спустя четверть века. Повышение в классе требует ремонт команды. Особенно с учётом разницы лимитов на иностранных игроков, действующих в Премьер-Лиге и Первой лиге. А времени на перестройку — в обрез.

Экзамен для Рахимова

В Первой лиге «Рубином» командовали три главных тренера. Начинал сезон Леонид Слуцкий, который в ноябре покинул команду, предварительно получив красную карточку в своём, как оказалось, последнем матче. На вахту заступил Юрий Уткульбаев, вратарь казанцев в 90-х. Под его руководством команда проделала большую часть работы по возвращению. А когда до финиша оставалось рукой подать, команде представили Рашида Рахимова. Нельзя сказать, что в Казани аплодировали этому решению. Ведь последним местом работы Рашида Маматкуловича являлась «Уфа», и этот опыт нельзя назвать положительным. Довести «Рубин» до выхода в Премьер-Лигу труда не составило. Но перед Рахимовым была поставлена другая задача — закрепиться в элите.

Нельзя сказать, что возвращение было лёгким. Первую победу «Рубин» одержал только в пятом туре, имея в пассиве разгромы от «Спартака» и «Ростова». Чудесное спасение в игре с «Динамо», домашние 0:3 от «Зенита», четырнадцатое место. Кресло под Рашидом Маматкуловичем не то, что дрожало, — тряслось. Но руководство клуба не стало менять тренера, наоборот, выписало Рахимову кредит доверия. И это было попадание в яблочко. Очень скоро дела казанцев пошли на лад. После домашнего проигрыша «Краснодару» «Рубин» выдал беспроигрышную серию из шести встреч — пять побед и ничья.

К 16-му туру клуб из Татарстана шёл седьмым, в 13 очках от зоны вылета. Так новичок РПЛ выполнил главную задачу на сезон ещё в осенней части. В весеннем отрезке оставалось лишь не рухнуть. Не рухнули. «Рубин», играя в своё удовольствие, сумел довести дело до конца и финишировал восьмым, — в первой половине таблицы. Даже переходные матчи казанцам не угрожали. Вопрос об отставке Рахимова больше не поднимался. Только под конец сезона возникли слухи о возможном приходе в Казань Владимира Федотова. Но эта информация пока ничем не подтвердилась. Рашид Маматкулович грамотно выполнил свою миссию и заслужил право работать с казанцами дальше.

Ремонт на ходу

Но успех, а восьмое место после возвращения, — это несомненный успех, был невозможен без качественного усиления команды. Как только стало известно, что «Рубин» снова зашёл в Премьер-Лигу, началась работа по усилению состава. Летом состав пополнило около десятка футболистов. Аргентинец Валентин Вада, поляк Мацей Рыбус, армянский нигериец Иву Угочукву и целый балканский десант — Игор Вуячич, Лазар Ранджелович, Мирлинд Даку, Урош Дрезгич, Никола Чумич. Зимой подтянулись Богдан Йочич, Лука Биелович, Дардан Шабанходжай плюс иранец Касра Тахери. Заиграли не все.

Эффективность селекции составила процентов 70. А Даку с десятью голами стал лучшим бомбардиром команды и вырос в цене. Риск был. Новички — не самые известные в мире футбола люди. Да и между сербами, хорватами и албанцами могли возникнуть трения не по спортивным причинам. Но, как было сказано выше, большинство легионеров оправдали своё приглашение. Да и российские игроки провели сезон на высоком уровне. Это касается как опытных футболистов, таких как Дмитрий Кабутов и Алексей Грицаенко, так и молодых — Илья Рожков и Руслан Безруков. Последний стал фигурантом скандала и заплатил приличный штраф.

Сезон имени Дюпина

Но при всём уважении к бомбардирскому дару Даку, юношескому задору Рожкова и Безрукова, второй молодости Кабутова, игроком сезона стоит признать вратаря Юрия Дюпина. Даром, что в начале чемпионата вратарь-ветеран пропускал немало. Но в октябре Юрий запер свои ворота на пудовый замок и не пропускал на протяжении шести встреч. Именно в это период «Рубин» решил свою главную задачу на сезон — окопался в Премьер-Лиге.

После окончания сезона 36-летний голкипер решил покинуть Казань. Дюпин отправляется в «Краснодар». И далеко не факт, что Юрий будет полировать лавочку в новой команде. Станислав Агкацев — вратарь одарённый, но не всегда устойчивый в психологическом плане. Поэтому тут не всё однозначно.

Но это проблема «Краснодара». У «Рубина» другие заботы — найти замену Дюпину. Кто будет его преемником? Илья Помазун, чей роман с «Уралом» подошёл к концу? Александр Селихов, которому пора что-то менять в своей карьере. А может Евгений Латышонок? Для вратаря «Балтики» переход в «Рубин» станет не шагом назад или в сторону, а трамплином в карьере. Подождём.

Хватит ли у руководства «Рубина» мудрости продолжить сотрудничество с Рахимовым? Рашид Маматкулович заслужил. Но нельзя останавливаться. Клубу из Казани мало просто закрепиться в Премьер-Лиге, нужно двигаться вверх. А поэтому необходимо усиливаться. Иначе есть риск привыкнуть к роли середняка.