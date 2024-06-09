Англичане уже ставят Фодена выше Бекхэма. Но у Фила всего 4 гола за сборную Англии

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вчера, 20:50

Британцы загоняют футболистов в опасные ловушки.

Не только англичане переоценивают своих талантов

Бекхэм пострадал из-за обожания толпой. Сами фанаты сборной Англии смешали его с грязью после удаления на ЧМ -98 против сборной Аргентины. Дэвид стал культовой личностью в поп-культуре, но как футболист легендарный капитан и мастер исполнения штрафных может в итоге уступить Фодену. Фил опережает Дэвида по средней результативности, но пока уступает по ассистам за матч. Бекхэм создавал 0.49 голов за поединок, а у Фодена сейчас 0.50 мяча.

Но ведь статистика молодых игроков часто связана с денежной пирамидой. Беллингем и Винисиус в «Реале», где забивать проще, чем за середняков, стиль команды отточен Анчелотти до мелочей. А Фоден играет за «Манчестер Сити», где всё продумано у Гвардиолы. Фил знает «Манчестер Сити», его успех в прошлом сезоне – 19 голов и 8 ассистов в АПЛ , не стоит переоценивать. Фодену большой респект, что не сдался, когда рос в команде с большой конкуренцией.

Когда пишут, что 18 трофеев Фила значат, что он выше Бекхэма в истории английского футбола – у Дэвида 19 кубков, то включают традиционный для Англии вентилятор футбольного обожания. Сначала дует холодный воздух, а потом на лопасти попадает грязь. Например, фанаты МЮ на днях набросились на эксперта, который назвал слабой игру Майну против Исландии. Но это ведь факт, Англия проиграла тот матч, Майну и Райс пока не спелись в дуэте.

И Беллингема тоже лучше не перехваливать. Весной Джуд сбавил. Так что Фодена рано ставить выше Бекхэма. Дэвид не реализовал весь потенциал на поле, хотя выиграл требл с МЮ и финишировал вторым в опросе на «Золотой мяч» после Ривалдо. Фоден так высоко не летает, даже победа Англии на Евро вряд ли поможет обойти Кейна и Беллингема. Фил – классный футболист, но так ли хороши юные игроки, или гранды научились их лучше готовить?

Акселератам сложно в решающих поединках турниров

Помните, как юные Рэшфорд, Санчо и Сака пробили пенальти в финале Евро? Три промаха. Важно учитывать опыт игроков. Ямаль побил пачку рекордов для юниоров в Испании. Полезен в рядовых матчах, но юным футболистам сложно спасти в решающий момент. Целый молодой состав ПСЖ оступился в Лиге чемпионов под предводительством не старого Мбаппе. Фоден не разнес «Реал», хотя сыграл против «сливочных» достойно.

Многие юные звезды резко зажигаются – как Ансу Фати, воспитанник «Барселоны», а потом быстро уходят в тень. И причина не всегда в травмах. Раньше 16-летние подростки из клубных академий были похожи на детей. А сейчас есть огромные шкафы, которые с детства выделяются габаритами и физической подготовкой. Футболистов начали кормить и тренировать ради массы и силы. Напоминает китайскую систему подготовки.

Все знают, что у них много «золота» на Олимпиадах. А теперь назовите одного действующего великого китайского спортсмена. Всего одного. Возможно, зря футболисты так оголтело увлеклись физикой? Пол Скоулз говорит, что нельзя сравнивать его в юности с нынешним Майну. Кобби круче, ведь атлетически как 23-летний футболист. И эта физика потом вредит. Хави и Иньеста настоялись, прежде чем стали основным в «Барселоне».

Их наследники Педри и Гави с юности брошены в топку футбольных битв. В ответ получают травмы. Пабло Гавира пропустит Евро, порвал «кресты». Педри в основе сборной Испании, но за плечами у 21-летнего полузащитника четыре непростых травмы и несколько мелких повреждений. Да и не спасает Педри по примеру Иньесты на крупных турнирах для сборных и в плей-офф Лиги чемпионов. В футболе важен сплав опыта и таланта.

Активным в юности футболистам нужно право на ошибки

Футбол превращается в гонку вооружений. Нахватать футболистов втридорога, не думая о сочетаемости с командой. Подавать в суд на футбольную ассоциацию, чтобы разрешили обманывать в рекламных контрактах. Подходить к футболистам, как к лошадям. Хорошо, хоть хлыстом не бьют. Впрочем, бьют – в Саудовской Аравии был инцидент, когда фанат и нападающий «Аль-Итихада» поспорили, и напарник Бензема получил ремнем.

Куда катится мир футбола? В «Тик-ток», где мгновенные реакции и порции дофамина меняют поведение, ухудшая концентрацию. Клиповое мышление у всех давно, но важно не заиграться. Майну вчера был ребенком. Ямаль делал домашние задания. Важно учесть, что ранний рывок опасен для организма. Единицы, вроде Роналду и Месси, не повторяют ошибки Кркича и десятков других нереализованных в большой игре огромных талантов.

Так что не стоит навешивать на Фодена больше, чем ему стоит нести по статусу и возрасту в Англии. У Фила будут плохие матчи. Человек, который привык к структуре «Манчестер Сити», не получит в сборной столько позиций для голевых дальних ударов. Англия пока не команда Гвардиолы, где напарники уводят защитников, чтобы все смотрели на Холанда и Альвареса, а Фоден спокойно пробил с линии штрафной площади в «девятку».

Нужно больше человечности в оценках молодых звезд. А от них хочется искренности. Фоден не должен «поплыть», получив дикий контракт с «Манчестер Сити» на 375 тысяч фунтов в неделю. Но сделать это сложно, ведь его поколение росло в мире чужого богатства. Фальшивый вылизанный мир Барби и Кена портит футбол. Пусть лучше игрок допускает ошибки, нежели в 24 года после 34 игр за сборную и 4 голов его ставят выше Бекхэма.

Конвейер рождает, а потом развращает звёздочек. Даже Мбаппе надо доказать класс в составе «Реала», прежде чем признаем правоту Зидана, который ждет от Килиана побитых рекордов. Пора дать молодым игрокам право на ошибки. Ведь если они врут всем, что идеальные, то заканчивают как Рэшфорд. В 26 лет Маркус не прошел в заявку сборной Англии и загулял. Даже Холанда надо критиковать с отсылкой, что ему всего 23 года.

Порой тоже грешим скороспелостью реакции, но важно себя одергивать. Англичане написали на табло «Уэмбли»: «Следующая остановка – Евро-2024». После поражений от Исландии фраза со словом «stop» приобрела ироничность. Чтобы команда Саутгейта не нажала на стоп-кран, важно не бросаться из крайности в крайность. Перехвалят команду и лидеров – ничего не выиграют, а Фоден не проведет 850 матчей за карьеру, как Бекхэм.