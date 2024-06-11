Громили «Спартак» и «Ростов», шли на втором месте. В РПЛ мог появиться новый гранд

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вчера, 14:29

Самарцы заслуживали большего.

Игорь Витальевич Осинькин уже пятый год тренирует самарские «Крылья Советов». Ему удалось не только вернуть волжан в Премьер-Лигу, но и создать весьма симпатичную команду. Каждый год «Крылья» получают свои заслуженные комплименты, каждый год от них ждут чего-то значительного, а самого Осинькина сватают в большие клубы. И ежегодно самарцы теряют своих лидеров.

Минимум изменений

В прошлом году Игорь Осинькин никуда не ушёл. Да и кадровые потери были весьма щадящими. К таковым можно было отнести уход полузащитника Александра Коваленко. Но, во-первых, внук чемпиона СССР в составе «Арарата» Александра Коваленко-старшего был арендован у «Сочи», а во-вторых, молодого футболиста позвали в «Зенит». Где он пока не заиграл. Справедливости ради, нужно сказать, и с приобретениями было не густо. Был арендован у «Локомотива» один из самых талантливых полузащитников страны Никита Салтыков. У «Спартака» выкупили нападающего Владислава Шитова.

В чемпионате 2022/23 «Крылья» заняли двенадцатое место. И этот результат, согласитесь, нельзя назвать удачным. Но в Самаре не стали делать из этого трагедии. Наоборот кредит доверия Осинькину был продлён. От волжан ожидали прорыва. А от Владимира Писарского — результативной игры Владимира Сычевого. Ведь переход футболиста из «Оренбурга» пока не оправдал себя. И, конечно же, все неравнодушные к «Крыльям Советов» ждали, что «выстрелит» Бенхамин Гарре, прошедший обучение в «Манчестер Сити».

Остановись мгновенье, ты прекрасно

И старт нового сезона выдался хорошим. Даже очень. В первом же туре победа над «Ахматом» в Грозном. Потом результативная ничья с «Динамо» 3:3. Для «Ростова» визит в Самару завершился разгромом 1:5. Через несколько недель подобная участь постигла «Спартак», битый на берегах Волги со счётом 4:0. Обыграть ЦСКА в Москве не получилось, но волжане вели 2:0 и упустили победу во втором тайме. После десяти туров — а это треть чемпионата «Крылья Советов» вторые — выше только «Краснодар». И 25 голов, — больше, чем у кого-либо.

Хорош был Гарре, и забивавший, и раздававший пасы. Левый защитник Юрий Горшков и центральный полузащитник Роман Ежов вовсю стучались в сборную страны. Раскрылся Амар Рахманович. Пришлись ко двору Салтыков и Шитов. Писарский, правда, не впечатлял, но это была не самая большая досада.

Наверное, болельщики «Крыльев» были бы согласны завершить чемпионат после десятого тура. Ибо так здорово их команда давно не выступала. Но с другой стороны, хотелось продолжения банкета.

С небес на землю

Но в четырёх следующих матчах «Крылья» набрали лишь одно очко — ничья в Оренбурге и проигрыши «Нижнему Новгороду», «Зениту», «Краснодару». Команда не рухнула, отошла со второго места на четвёртое. Но появилось ощущение, что с чудом придётся подождать. Появился некий повод для радости. Писарский наконец-то отличился в игре с «Краснодаром». Потом ещё раз — поразил ворота «Урала» в победной игре. И «Локомотиву» гол отгрузил в боевой ничьей 3:3. А потом замолчал, как выяснилось, до конца чемпионата.

Поздней осенью самарцы сумели вырулить. Даром что проиграли «Спартаку» в Москве 0:3 в последнем матче перед антрактом. На зимний перерыв «Крылья Советов» ушли на шестом месте с отставанием в три очка от «Динамо». При этом волжане остались самой результативной командой чемпионата.

Во время зимнего трансферного окна «Крылья Советов» отпустили в Казахстан так и не заигравшего толком хорватского защитника Матео Барача. Трансферов на вход было два — белорусский защитник Кирилл Печенин из «Оренбурга» и ещё один аргентинский полузащитник Пабло Ороско из «Лануса».

Тришкин кафтан

Весенняя часть чемпионата волжанам не удалась. В трёх матчах после возобновления — одно очко и всего один забитый мяч. Конечно, такого провала, как у «Пари НН», самарцы не испытали. Но в 12 матчах «Крылья Советов» набрали всего 12 очков и в итоге оказались девятыми. Лучше, чем год назад, но всё равно удар оказался слабее замаха.

Но прежде критиковать Игоря Осинькина и его команду, давайте вспомним об эпидемии травм, обрушившейся на «Крылья Советов». Повреждения выкосили на продолжительный срок Гарре, Ежова, Шитова, флангового защитника Гленна Бейла, полузащитников Владимира Хубулова, Дениса Якубу и Дмитрия Цыпченко, второго вратаря Богдана Овсянникова, осенью успешно подменявшего талантливого, но нестабильного Ивана Ломаева. Новички старались. Но Ороско всё же не Гарре. Во всяком случае, пока.

Скамейка у волжан не так длинна и вместительна, как хотелось бы Игорю Витальевичу. Подменить выбывших игроков было очень непросто. И пока Осинькин латал этот Тришкин кафтан, потери были неизбежны. И так получилось, что уже весной стало ясно, что «Крылья» не рухнут. Но и не взлетят. Волжане просто доиграли этот сезон, завершив чемпионат в серединке. Поднялись на три ступеньки выше. Из приятных новостей — признание Никиты Салтыкова лучшим молодым игроком сезона.

Понятно, что для рывка вверх, а именно его ждут самарские болельщики, мало тренерского таланта Игоря Витальевича и имеющихся в его распоряжении игроков. Необходимо укрепление состава. Первый шаг, правда, неоднозначный, и он уже сделан. Подписал контракт с «Крыльями Советов» вратарь Сергей Песьяков. Почему неоднозначный? Сергею 35 лет, и в последнем ростовском сезоне он не впечатлил. Кроме того, приглашение Песьякова может доломать нестабильного Ломаева. Вторая новость с трансферного рынка вряд ли порадует самарцев, ибо «Краснодар» ведёт активную работу по Гарре. Бенхамин, хоть и недавно играет в Самаре, уже успел стать важнейшим игроком. И его потеря может существенно ослабить команду. Новость номер три — планы по аренде динамовского нападающего Вячеслава Грулёва. Но в этом случае Самару наверняка покинет Писарский.