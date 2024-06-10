«Локомотив» нашёл замену Дзюбе. Москвичи променяли ветеранов на молодёжь

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вчера, 21:31

Подписали напарника для Глушенкова.

«Железнодорожники» выбрали Воробьева

Целый год в Москву пытался попасть Лукас Вера, атакующий полузащитник «Оренбурга» с крутым последним пасом. Трансфер сорвался, но контакты между клубами сохранились. Поэтому воспитанник «Краснодара» Воробьев, которого приглашали в «Динамо» знакомого тренера Лички, перешел именно в «Локомотив». Речь о 26-летнем коренастом парне. Играл за вторую команду «Краснодара», но в основу тогда не пускали сильные легионеры.

Воробьев даже оказался в Чехии, где жил на стадионе в спартанских условиях. Говорит, в клубе второй лиги «Градец-Кралове» ему не платили, а на еду деньги присылал отец. Зато прокачал самостоятельность и согласился вернуться домой в состав «Нижнего Новгорода». В Воробьева не особо верили, молодому форварду снова пришлось отправиться в аренду. Даже карьера в «Оренбурге» не обошлась без отлучения в состав «Сочи», где не заиграл.

Зато точно боец, хотя и фиксируем также перепады голевой формы. В «Оренбурге» форварду повезло с уходом Писарского в «Крылья Советов». Воробьев – один из лучших мастеров игры на втором этаже в чемпионате. Дмитрий работает в стиле 30-летнего нападающего, когда говорим о грамотности движений в оттяжке. Если получилось с аргентинцами в «Оренбурге», то должно получиться с россиянами в «Локомотиве» у тренера Галактионова.

Дзюба, Жемалетдинов и Миранчук – три ветерана, ушли из московского клуба в межсезонье. Им на смену пригласили Воробьева из «Оренбурга», Салтыкова из «Крыльев Советов», а Глушенков уже был в заявке и является лидером. Можно было подумать о трансфере иностранца, но тренерский штаб решил – лучше довериться парню, который забивает с игры в РПЛ , адаптирован и может дополнить в атаке лидера «Локомотива» Глушенкова.

Успешность «Локомотива» определит прессинг

Минус Дзюбы в основе в последнем сезоне – играл стоя. Артём не был бегунком в молодости, а с возрастом начал ставить на выбор позиции. Такой футбол не подходил для «Локомотива». Команда финишировала в РПЛ на пятом месте по интенсивности высокого прессинга. Для построения легкой атаки, надо кусать соперников в первой линии обороны – атаке, на уровне хотя бы «Факела». Но даже их давление не является образцовым.

«Локомотиву» в прошлом сезоне пришлось часто реагировать на собственные грубые ошибки. В основном ляпы касались работы без мяча. Но даже когда команда много давила на соперников, то умудрялась не реализовать классные моменты. Но суммарно атака была средней, по качеству шансов ниже «Ростова». Выручила реализация в концовках поединков.Только у ЦСКА было больше голов «из ничего». Но такой футбол не принёс титулы.

Логично, что после прощания с ветеранами Галактионов запросил форварда. У Воробьева есть обстоятельность, которая в окружении высококлассных футболистов поможет увеличить результативность. Не подписали чемпиона Европы, но иногда от португальца Эдера можно добиться в РПЛ меньшего, чем от молодого местного форварда. Дмитрия нельзя сравнивать со Смоловым и Павлюченко, но мотивации ему не занимать.

«Локомотив» будет неприятным соперником для всех, кому нужны паузы. Как показал прошлый сезон, в подобном списке даже «Зенит», проигравший Галактионову дважды. Но нахрап — метод для удачных матчей. На дистанции москвичи не сумели распределить силы, чтобы не вылететь от «Урала» в Кубке России. Четвертую строчку в РПЛ не назвать ужасной, набрали на три пункта меньше, чем «Динамо». Но это не успех, а лишь заявка.

Главная трансферная цель – сохранить Глушенкова

«Локомотиву» повезло с плавающей позицией Максима, она останавливает покупателей. Не в каждой команде найдут место человеку между линиями. Даже Карпин побаивается Глушенкова и пока не нашёл ему места в основе сборной России. Травма футболиста отложила дилемму до лучших времен. А в «Локомотиве» Глушенкову будут рады на позициях правого инсайда и второго нападающего. Но и зарубежные клубы за ним следят.

Как только найдется смелый тренер, то «Локомотив» и футболист получат приглашение. Тогда сложно устоять, ведь надо ковать железо, пока не остыли воспоминания о голах и пасах в прошлом сезоне. Глушенков с Тюкавиным в дуэте самых интересных футболистов прошлого сезона. Юному Файзуллаеву из ЦСКА надо пройти проверку вторым сезоном. А вот Максима и Константина видели в деле раньше, доказали стабильность.

Стабильность на дистанции, а на коротких отрезках даже у лучших футболистов мира случаются спады. Важно окружить Глушенкова заботой, чтобы всегда был адресат для передачи. Выбор на данный момент широкий. В заявке есть Тикнизян, Сулейманов, Воробьев, Салтыков, Сарвели и Пиняев. Понятно, что некоторые футболисты покинут команду. Самошников может искать себе новый клуб, ведь ему не всегда найдется место в основе.

Тикнизян думал о Бундеслиге. Пиняева знают, но невзрачный второй круг отбросил разговоры об отъезде Сергея. «Локомотив» набрал талантливых россиян, и с Галактионова другой спрос в будущем сезоне. Весной простили отсутствие чемпионской борьбы и финала Кубка. Дальше осечки не дадут списать на юность состава, хотя молодость по-прежнему отличает «железнодорожников». Ветераны ушли, наступило время молодых.

И вот здесь опасность. Могут сказаться потери Баринова на поле – присматривается приглашениям из топ-5, и Дзюбы в раздевалке. Руководители «Локомотива» правы, что отпустили Жемалетдинова и Миранчука. Но пора разбавить заявку крутыми иностранцами, а мест для них осталось немного. Разве что середина поля без Баринова и центр обороны без Ньямси. Но сложно найти титанов, чтобы молодые встали на их мощней плечи.