Мощный финиш и лучший результат в 21-м веке. Оливер Глазнер удачно дебютировал в АПЛ

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вчера, 09:19

А ещё родной клуб Саутгейта делегировал в сборную Англии четверых футболистов.

В четверг сборная Англии проведёт свой второй матч на чемпионате Европы. Соперниками островитян будут футболисты Дании. В составе англичан сразу четыре представителя «Кристал Пэлас». И это ещё не предел.

Маленький экскурс в историю

«Кристал Пэлас» — один из самых молодых лондонских клубов. Ему всего-то 119 лет. Большинство столичных клубов были созданы в XIX веке, а «Челси» и «Кристал Пэлас» — в ХХ. Правда, некоторые досужие историки футбола уверяют, что клуб этот не просто старший, а старейший в Англии и мире, разумеется. Дескать, в 1860 году была основана, но недолго просуществовала команда с таким же названием. С неё всё и началось. Но пока эти доводы не приняты.

«Хрустальный дворец», некогда достопримечательность Лондона, сгорел ещё до Второй мировой войны. Но названный в честь него клуб существует и относительно неплохо себя чувствует. Правда, «орлы» так и не выиграли ни одного крупного трофея. Был финал Кубка Англии в 1990-м и третье место три года спустя. Не Бог весть какие достижения. Ну и упомянутый дворец хрустальным не был — строение из листового стекла и деревянных покрытий.

В нынешнем столетии «орлы» сумели обосноваться в Премьер-Лиге и вот уже двенадцать сезонов выступают в элите. Однако выше десятого места лондонцы не забирались, как было в сезоне 2014/15 и недавно завершившемся. Но по количеству набранных очков — 49 против 48, последний сезон оказался лучшим.

Нечаянная радость

Прошлым летом ушёл на пенсию многолетний наставник «орлов» Рой Ходжсон. Отставка 76-летнего старейшины английского тренерского корпуса была воспринята болельщиками «Пэлас» с тревогой. Оливер Глазнер, конечно, специалист авторитетный, успешно работал в Бундеслиге с «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». Привёл франкфуртцев к победе в Лиге Европы. Но у Премьер-Лиги своя специфика. Чемпион мира и Европы Патрик Виейра уж на что хорошо знал английский футбол, а не смог управлять скромным лондонским клубом. Пришлось Ходжсона с пенсии вызывать. Вот и относительно Глазнера были сомнения.

Из обоих Кубков «орлы» вылетели на ранних стадиях. В чемпионате же «Пэлас» изрядно лихорадило. В зону вылета команда не опускалась, но большую часть сезона шла в середине второй десятки. Однако финиш получился на загляденье. В семи заключительных турах шесть побед и ничья. Позвольте просто перечислить ради полноты картины — «Ливерпуль» на «Энфилде» обыгран 1:0. Потом домашние победы над «Вест Хэмом» 5:2 и «Ньюкаслом» 2:0. Ничья с «Фулхэмом» 1:1. Образцово показательный разгром «Манчестер Юнайтед» на «Селхерст Парк» 4:0, потом был повержен в гостях «Вулверхэмптон» 3:1. И напоследок пять безответных мячей в ворота «Астон Виллы». Болельщики были огорчены, что сезон закончился. Такой мощный «Кристал Пэлас» мог добиться большего, чем десятое место. И, конечно же, Глазнер выдержал испытание Англией. Несмотря на то, что команда поднялась лишь на одну ступеньку выше, чем по итогам сезона 2022/23, год был прожит не зря.

Четыре пишем, шесть в уме

Естественно, не самые многочисленные, но преданные болельщики «Кристал Пэлас» были рады, увидев окончательную заявку сборной Англии для участия в чемпионате Европы. В ней оказались сразу четыре «орла». И дело не только в том, что Гарет Саутгейт благоволит родному клубу. Заслужили.

Уроженец Кот-д'Ивуара Марк Гуэхи не сомневался, что окажется в списке избранных Гаретом Саутгейтом. Бывший капитан английской молодёжки стал основным центральным защитником первой сборной после того, как не попал в заявку Харри Магуайр. Тандем Марк Гуэхи — Джон Стоунз стал одним из самых надёжных в Европе. И в первом матче с командой Сербии Гуэхи выглядел более чем прилично.

Вполне закономерен вызов в сборную атакующего полузащитника Эберечи Эзе. 25-летний полузащитник провёл очень сильный сезон. Одиннадцать голов — второй результат в команде, четыре результативные передачи. Эзе отклонил приглашение с исторической родины — Нигерии. Угадал. Тем более, что Джек Грилиш остался вне заявки. С сербами Эберечи не выходил, но впереди у англичан ещё несколько матчей. Увидим Эзе. А может, и его голы.

После перерыва вернулся в сборную вратарь Дин Хендерсон. Год назад он перебрался в Лондон из «Манчестер Юнайтед». На новом месте сначала проиграл борьбу Сэму Джонстону, третьему голкиперу английской сборной. Но по ходу сезона Джонстон получил травму. Хендерсон получил шанс и воспользовался им. Блестящая концовка перевесила предыдущие ляпы и промахи. Вот и дождался звонка от Саутгейта. Вряд ли Дин появится в основе, но к роли запасного вратаря ему не привыкать.

А вот приглашение полузащитника Адама Уортона стало сюрпризом. За плечами у 20-летнего хавбека всего половина сезона в АПЛ и одна встреча в сборной. Но, видимо, молодой футболист так убедил тренерский штаб, что попал в окончательную заявку. Толковый, техничный, хорошо видящий поле игрок, к тому же левша. Наверное, Уортона взяли на вырост, чтобы он мог дать пороху больших турниров. Вряд ли Адам появится на поле в Германии, но перспективы у парня отличные.

Саутгейт привлекал в команду левого защитника Тайрика Митчелла, но в последний раз это было год назад. Поэтому не стоит удивляться отсутствию футболиста даже в предварительном списке.

Особняком стоит один из самых ярких игроков «Пэлас» в прошлом сезоне Майкл Олисе. Ещё один левша, играющий обычно на противоположном фланге. Очень быстрый, отменно работающий с мячом, да ещё и забивной крайний нападающий. Получил прекрасное футбольное образование — в академиях «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити», но с переходом во взрослый футбол возникли сложности. В двух предыдущих сезонах Майкл не впечатлил, но Глазнер подобрал к нему ключи. В 19 матчах Майкл забил 10 мячей и 6 раз помог партнёрам. Сейчас обладателем длинных волос активно интересуется «Челси». И высока вероятность, что Олисе скоро сменит сине-красную футболу на синюю. Почему же Олисе не поехал на Евро? Лишним бы он не был.

Дело в том, что родившийся в Англии Майкл считает себя французом. И даже провёл несколько матчей за французскую молодёжку. Но на уровне первых сборных он не заигран, и поэтому ещё может выбирать между Францией, Англией и даже исторической родиной Нигерией. Дидье Дешам пока Олисе не замечает. Посмотрим, что будет после Евро.