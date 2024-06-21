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Канада не закрыла главного плеймейкера Аргентины и проиграла. Месси идёт за новым трофеем

21 июня 2024, 08:41
Месси в матче Аргентина - Канада

Надо пополнять коллекцию.

В пылу Евро-2024 кто-то мог забыть, что футбол сборных начался и на других континентах. Кубок Америки стартовал матчем между сборными Аргентины и Канады. Чемпионы мира добыли дежурную уверенную победу и готовятся к очередному финалу.

Главной звезде нужен ещё один трофей

У Месси очень долго не клеилось с трофеями за сборную, пока «Барса» разрывала европейские турниры. В 2014-м «бело-голубые» остановились в шаге от победы на чемпионате мира – тогда их остановила Германия. Спустя год – потрясение от Чили на Кубке Америки и ещё одно поражение от чилийцев в финале в 2016-м. Расцвет пришёлся на момент, когда Лео осталось совсем немного в качестве игрока: победа на Копа Америка в 2021-м и долгожданный триумф на мундиале в Катаре (2022 год).

Форварду уже 36 лет – и только сейчас Аргентину возглавил тренер, который нашёл способ выжать максимум из команды с ярко выраженным лидером. Лионель Скалони объединил команду вокруг Лионеля, все процессы в ней подчинены тому, чтобы доставить мяч до Лео в финальной трети.

И раз уж сборная начала-таки брать трофеи, не стоит останавливаться. Месси нужно нагнать упущенное перед завершением карьеры. На начавшемся Кубке Америки аргентинцы снова фавориты, будут бороться за защиту титула.

Решили отойти от привычной схемы

Скалони вообще сделал команду максимально вариативной. Аргентинцы задействовали схемы «4-3-3», «4-2-3-1», прибегали к «4-4-2». Особенно часто использовали первую – но тренер при этом регулярно менял сочетания. Мартовские матчи команда была вынуждена проводить без своего лидера, встал вопрос, как без Месси выстроится игра «бело-голубых». Наставник решил сохранить базовую схему. На игру с Сальвадором (3:0) выпустил Лаутаро Мартинеса на острие, на флангах играли Ди Мария и Ло Чельсо. В центре поля – связка Фернандес-Де Пауль-Паредес.

Против Коста-Рики вместо Лаутаро вышел Хулиан Альварес, место Ло Чельсо на левом фланге занял Гарначо, а сам Джовани ушёл вглубь, заменив Де Пауля. Энцо сместился в опорную зону вместо Паредеса, в старте вышел МакАллистер. Того же Хулиана тренер задействовал и как вингера, так что в сборной подобрался качественный состав с универсальными исполнителями. Скалони хватает гибкости, чтобы придумывать новые решения. И это позволяет давать лидерам отдых, когда нет необходимости рисковать их здоровьем.

По «4-4-2» не играли с 2022 года – на ЧМ так выходили против Мексики и Хорватии. И вернулись к такой расстановке в матче с Канадой. Лео в паре нападающих требуется напарник, который освободит его от черновой работы и будет опускаться за мячами, – в связку с ним поставили Альвареса. МакАллистер с Ди Марией, как и на мундиале, заняли позиции на флангах, Паредес и Де Пауль вышли в опорной зоне. В линии обороны – всё те же Акунья, Лисандро Мартинес, Ромеро и Молина

Месси поучаствовал в обоих голах, сам не забил дважды

В первом тайме команды присматривались друг к другу. Аргентинцы искали подходы к чужим воротам, а канадцы старались задать уровень единоборств, чтобы сдерживать чемпиона мира. «Кленовые листья» могли даже вырваться вперёд в концовке первого тайма. Но все голы пришлись на второй.

Ещё одно важное примечание. Скалони выстроил команду под Месси, чтобы форвард не распылялся по полю в поисках мяча и мог сконцентрироваться на более узком функционале, но это не значит, что Лео перестал опускаться в подыгрыш. Навыки плеймейкера у игрока по-прежнему прокачаны на максимум, поэтому часто он руководит атакой из глубины. Наставник сборной Канады Джесси Марш перед игрой отмечал движение форварда как главный его козырь:

Проблема с Месси заключается не только в его качествах, но и в его способности перемещаться по ходу игры. Он не находится все время в одних и тех же местах, он очень умен, иногда появляясь из глубины или сдвигаясь к задней линии.

Итак, есть четкие моменты, которые нам нужно обсудить насчет него, но главное – знать, где он находится, и не оставлять его на открытом пространстве. Нам нужно закрыть пространство и усложнить ему жизнь.

Закрыть его не удалось, оба гола случились при непосредственном участии Лионеля. В моменте с первым Месси отдал в штрафную на ход под забегание МакАллистера – Алексис перед столкновением с вратарём успел проткнуть мяч на Альвареса, тот остался без опекуна. Второй мяч – Лионель притормозил, чтобы получить передачу с фланга, Лаутаро побежал в штрафную под пас. Коридор расчерчен, Мартинес забил без сопротивления.

При этом форвард «Интер Майами» мог минимум дважды забивать и сам. Убойный момент возник в контратаке на 65-й минуте, но Корнелиус и Крепо самоотверженно отработали в своей штрафной. Спустя 10 минут – очередной выпад, Лео перебросил голкипера, но мяч проскользнул в миллиметрах от штанги.

Топ-соперник попадётся только в финале

На Кубке Америки не слишком-то высокая конкуренция, поэтому достойный соперник Аргентине редко попадается на групповом этапе. А в зависимости от жеребьёвки его придётся ждать ещё дольше. В этот раз аргентинцев развели и с бразильцами, и с уругвайцами. Чили, Канаду и Перу в группе должны проходить на классе. В четвертьфинале подопечным Лионеля Скалони предстоит встретиться с кем-то из группы B – там за выход в плей-офф будут бороться Мексика, Эквадор и Венесуэла. Любой из этих соперников в матче с «бело-голубыми» будет аутсайдером.

«Пентакампеоны» тем временем с молодым страйкером на острие зарубятся с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой в квартете D, а Уругвай встретится с командами Панамы, Боливии и США в группе С. Эти сборные двинутся по противоположной части сетки, поэтому топ-противостояния Аргентине придётся ждать вплоть до финала. С другой стороны, надо ещё самим пройти эту дистанцию – в одном конкретном матче есть место сенсации.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:26
Это прям очень далеко от истины.
Игра Австрии тому подтверждение.
Франция никакущая, не мудрено, что фифа тащили за уши под аргентину
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:00
Я уже говорил, что настоящее Евро закончилось в 2012. Сейчас пассажиров больше, чем топовых команд. А ведь еще хотят расширить Евро до 32 команд. Так вообще, скоро Холанн с нулевой Норвегией на Евро будет играть.

Сейчас Евро уже не турнир для великих. Вон Патрик Шик много забивает, даже на капельку великим не стал. Очень жаль, что ради денег слили такой турнир.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июня в 17:15
в 2026 г чемпионат мира в США. Мексике и Канаде.
посмотрим, как сб.Сербия раскатает аргентинскую команду.
или как датчане громят канадцев))
если пофантазировать на примере квалификации на ЧМ-2022,
состав турнира быть таким (46 команд без учета стыков):
Африка: Камерун, Марокко, Сенегал, Гана, Тунис, ДР Конго, Египет, Мали, Нигерия (могли отобраться при увеличенных квотах).
Азия: Австралия, Иран, Япония, Катар, Сауд.Аравия, Юж.Корея + Ирак, ОАЭ.
возможно, и Узбекистан вклинится.
Северная Америка и страны Карибского бассейна: Канада, Коста-Рика, Мексика, США + Ямайка, Панама.
Европа: Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Испания, Швейцария, Польша, Португалия, Турция, Албания, Норвегия с Холандом вдруг, Швеция, Украина с инотренером.
Океания: Новая Зеландия.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Перу, Чили.
возможно, и Колумбия вмешается.
Если вам показались скучными матчи Копа Америки 2024, то ничего страшного, просто дождитесь чм-2026.
так что, у тебя пока есть шанс до 2026 г, что сербы раскатают аргентинцев.
есть такой тренер Марсело Бьелса.
он настолько честен перед собой, игроками и футболом, что иногда говорит буквально следующее: Ты мне не нравишься, но я обязан дать тебе шанс в сборной.
Представляете?!
так что, у тебя есть время.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 14:41
Посмотри какие команды выигрывали Евро, там сплошь и рядом великие игроки и команды. А сколько великих не смогли выиграть Евро? а помнишь как Россия выбила чудовищно сильные Нидерланды?
Евро очень сложно выиграть случайно, греков вспоминать не хочу.
На ЧМ куча проходных команд, на евро этого нет
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июня в 12:34
Не сказать, что благодаря именно ему, но да, победа на Евро есть. Это турнир для второсортных легенд футбола. Полностью заслужил. И не смеши меня, что Евро не меньше, чем ЧМ. Покажи мне игрока, который бы отказался от ЧМ ради Евро. А ради ЧМ от Евро откажутся все, если придется выбирать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 12:09
Если бы..
С Роналду взяли Европу, а это не меньше чем ЧМ.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июня в 11:39
Грубейшая ошибка - это было выпускать Роналду, человека который в плей-офф полный ноль. 8 матчей в плей-офф ЧМ и 0+0. Нужно было гнуть свою линию, а он прогнулся и выпустил его на целый тайм. И теперь у фанатов Роналду Сантуш виноват. Просто погляди на выступление Португалии на предыдущих ЧМ с Роналду в составе.

ЧМ 2018 - 1/8 финала
ЧМ 2014 - не вышли из группы.
ЧМ 2010 - 1/8 финала.

А без него дошли до 1/4 финала. И может прошли бы дальше, если бы не выпустил Роналду.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 11:32
Да, ошибка Сантуша, что не выпустил сразу Роналду, грубейшая ошибка
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июня в 10:59
Еле-еле не считается. И Австралия не в Европе. Вот Португалия вылетела от Марокко это факт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 10:51
Еле еле ноги унесли от Австралии, особенно по игре
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июня в 10:39
Ну да. Аргентина раскатала чемпионов ЮА Бразилию, чемпионов Европы Италию, чемпионов мира Францию, но на Дании споткнулась бы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 10:33
Уверен, Дания раскатала бы Аргентину в два счета, и Сербия и Словения, Австрия и Швейцария, даже Албания и Турция
Автор лишь не прав в том, что считает Аргентину фаворитом, это ошибка, это команда настроения, если им европеский тотальный футбол навяхать и судейку ихнего поменять, то будет как на чм 2010 с немцами
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 10:21
Аминь))...
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
21 июня в 10:17
А как назвать сборную, которая не пробилась на 2 ЧМ, а между ними выиграла Евро???? И снова, причем тут прошлые успехи к современности?

Последнее настоящее Евро было в 2012 году. Тогда не было откровенных пассажиров. Даже отбор на Евро было сложно пройти, ведь только 2 команды из группы попадали на Евро. А потом увеличили число участников с 16 до 24, отбор сделали легким, где уже 3 команды из группы начали выходить на Евро. Но даже, если через отбор не получилось, то можно через Лигу Наций пройти. Отсюда вывод. Португалия не выиграла ни одного матча в группе, но вышла в плей-офф с 3-го места и на пути в финал были пассажиры, благодаря новому формату отбора. Италия выигрывает Евро, но не может попасть на ЧМ. Это самые слабые чемпионы. А сейчас хотят увеличить число команд на Евро до 32, где пассажиров будет еще больше. Можно сказать, что Евро ниже КА.
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 10:09
Италия 4-х кратный чемпион Мира и 2-х кратный чемпион Европы...нашёл пассажира))...
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
21 июня в 10:05
Италия тоже давно была?
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 10:03
Ну тогда о чем спитч?)...если Евро выиграет Дания тогда и поговорим)...
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
21 июня в 10:02
Давай еще вспомни начало 20 века. Причем тут результат 60-летней давности к современности? По твоей логике, Уругвай 2-кратный чемпион мира должен быть на одном уровне с нынешней Францией.
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 09:59
1963 год выигрывала Боливия...в 1997 - вице-чемпион)...
Мат часть☝️)...
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
21 июня в 09:56
Во-первых, таких пассажиров в ЮА в разы меньше, чем в Европе. Да, кроме этих трех, больше никого. Во-вторых, я говорил не о пассажирах-участниках, а о пассажирах-победителях. Вот когда Копу выиграет Боливия, тогда поговорим.
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
21 июня в 09:54
Перу, Парагвай и Боливия вполне себе пассажиры по европейским меркам)...
Elliada_
Elliada_
21 июня в 09:03
Ладно, когда местные не разбирающиеся в футболе или хейтеры Месси принижают КА, но когда это делает "профессионал", выглядит нелепо. О каких легких соперниках в групповом раунде у сборной Аргентины говорит автор, когда на прошлой КА у Аргентины в группе были Уругвай и Чили? На этой КА участников больше, поэтому фаворитов не засунули в одну группу. На Евро тоже самое. Никто не хочет видеть одну группу с фаворитами и все остальные с середняками.

И еще раздражает мнение, что в ЮА есть только 2 нормальные команды Бразилия и Аргентина. Если всё так легко, то почему Аргентина не выигрывала КА с 1993 по 2021 года? Бразилия не побеждала с 2007 по 2019.

КА сложный турнир. Да, по именам не такой сильный как на Евро, но КА ни разу не выигрывали пассажиры вроде Дании, Греции, Португалии 2016, Италии 2021.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
21 июня в 08:52
Лучший плеймейкер мира в порядке.. Но ему нужно быть аккуратным.. С ним играют очень жёстко.. Главные "костоломы" впереди.. ☝️
Гость
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