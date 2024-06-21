Канада не закрыла главного плеймейкера Аргентины и проиграла. Месси идёт за новым трофеем

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21 июня 2024, 08:41

Надо пополнять коллекцию.

В пылу Евро-2024 кто-то мог забыть, что футбол сборных начался и на других континентах. Кубок Америки стартовал матчем между сборными Аргентины и Канады. Чемпионы мира добыли дежурную уверенную победу и готовятся к очередному финалу.

Главной звезде нужен ещё один трофей

У Месси очень долго не клеилось с трофеями за сборную, пока «Барса» разрывала европейские турниры. В 2014-м «бело-голубые» остановились в шаге от победы на чемпионате мира – тогда их остановила Германия. Спустя год – потрясение от Чили на Кубке Америки и ещё одно поражение от чилийцев в финале в 2016-м. Расцвет пришёлся на момент, когда Лео осталось совсем немного в качестве игрока: победа на Копа Америка в 2021-м и долгожданный триумф на мундиале в Катаре (2022 год).

Форварду уже 36 лет – и только сейчас Аргентину возглавил тренер, который нашёл способ выжать максимум из команды с ярко выраженным лидером. Лионель Скалони объединил команду вокруг Лионеля, все процессы в ней подчинены тому, чтобы доставить мяч до Лео в финальной трети.

И раз уж сборная начала-таки брать трофеи, не стоит останавливаться. Месси нужно нагнать упущенное перед завершением карьеры. На начавшемся Кубке Америки аргентинцы снова фавориты, будут бороться за защиту титула.

Решили отойти от привычной схемы

Скалони вообще сделал команду максимально вариативной. Аргентинцы задействовали схемы «4-3-3», «4-2-3-1», прибегали к «4-4-2». Особенно часто использовали первую – но тренер при этом регулярно менял сочетания. Мартовские матчи команда была вынуждена проводить без своего лидера, встал вопрос, как без Месси выстроится игра «бело-голубых». Наставник решил сохранить базовую схему. На игру с Сальвадором (3:0) выпустил Лаутаро Мартинеса на острие, на флангах играли Ди Мария и Ло Чельсо. В центре поля – связка Фернандес-Де Пауль-Паредес.

Против Коста-Рики вместо Лаутаро вышел Хулиан Альварес, место Ло Чельсо на левом фланге занял Гарначо, а сам Джовани ушёл вглубь, заменив Де Пауля. Энцо сместился в опорную зону вместо Паредеса, в старте вышел МакАллистер. Того же Хулиана тренер задействовал и как вингера, так что в сборной подобрался качественный состав с универсальными исполнителями. Скалони хватает гибкости, чтобы придумывать новые решения. И это позволяет давать лидерам отдых, когда нет необходимости рисковать их здоровьем.

По «4-4-2» не играли с 2022 года – на ЧМ так выходили против Мексики и Хорватии. И вернулись к такой расстановке в матче с Канадой. Лео в паре нападающих требуется напарник, который освободит его от черновой работы и будет опускаться за мячами, – в связку с ним поставили Альвареса. МакАллистер с Ди Марией, как и на мундиале, заняли позиции на флангах, Паредес и Де Пауль вышли в опорной зоне. В линии обороны – всё те же Акунья, Лисандро Мартинес, Ромеро и Молина

Месси поучаствовал в обоих голах, сам не забил дважды

В первом тайме команды присматривались друг к другу. Аргентинцы искали подходы к чужим воротам, а канадцы старались задать уровень единоборств, чтобы сдерживать чемпиона мира. «Кленовые листья» могли даже вырваться вперёд в концовке первого тайма. Но все голы пришлись на второй.

Ещё одно важное примечание. Скалони выстроил команду под Месси, чтобы форвард не распылялся по полю в поисках мяча и мог сконцентрироваться на более узком функционале, но это не значит, что Лео перестал опускаться в подыгрыш. Навыки плеймейкера у игрока по-прежнему прокачаны на максимум, поэтому часто он руководит атакой из глубины. Наставник сборной Канады Джесси Марш перед игрой отмечал движение форварда как главный его козырь:

Проблема с Месси заключается не только в его качествах, но и в его способности перемещаться по ходу игры. Он не находится все время в одних и тех же местах, он очень умен, иногда появляясь из глубины или сдвигаясь к задней линии. Итак, есть четкие моменты, которые нам нужно обсудить насчет него, но главное – знать, где он находится, и не оставлять его на открытом пространстве. Нам нужно закрыть пространство и усложнить ему жизнь.

Закрыть его не удалось, оба гола случились при непосредственном участии Лионеля. В моменте с первым Месси отдал в штрафную на ход под забегание МакАллистера – Алексис перед столкновением с вратарём успел проткнуть мяч на Альвареса, тот остался без опекуна. Второй мяч – Лионель притормозил, чтобы получить передачу с фланга, Лаутаро побежал в штрафную под пас. Коридор расчерчен, Мартинес забил без сопротивления.

При этом форвард «Интер Майами» мог минимум дважды забивать и сам. Убойный момент возник в контратаке на 65-й минуте, но Корнелиус и Крепо самоотверженно отработали в своей штрафной. Спустя 10 минут – очередной выпад, Лео перебросил голкипера, но мяч проскользнул в миллиметрах от штанги.

Топ-соперник попадётся только в финале

На Кубке Америки не слишком-то высокая конкуренция, поэтому достойный соперник Аргентине редко попадается на групповом этапе. А в зависимости от жеребьёвки его придётся ждать ещё дольше. В этот раз аргентинцев развели и с бразильцами, и с уругвайцами. Чили, Канаду и Перу в группе должны проходить на классе. В четвертьфинале подопечным Лионеля Скалони предстоит встретиться с кем-то из группы B – там за выход в плей-офф будут бороться Мексика, Эквадор и Венесуэла. Любой из этих соперников в матче с «бело-голубыми» будет аутсайдером.