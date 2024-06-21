Вынос без разгрома. Испания убедительно обыграла Италию

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сегодня, 00:33

Даже при минимальном счете и благодаря автоголу.

Неравный класс

Пожалуй, это был первый матч на Евро-2024 с по-настоящему топовой вывеской, с участием команд, каждая из которых входит в число фаворитов всего турнира. И можно было ожидать примерно равной борьбы, причем с вероятным ничейным исходом. Потому что именно в выход Италии и Испании в плей-офф верят все. Но идти на расписывание ничьей по обоюдному молчаливому согласию стороны не стали.

В первую очередь благодаря Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте не стали осторожничать и сразу принялись демонстрировать свой боевой настрой. Уже на второй минуте Педри открыл счет спасениям Джанлуиджи Доннаруммы, когда пробил под перекладину после навеса Нико Уильямса. Пройдет еще несколько минут, и уже сам Нико будет на том же месте замыкать подачу Альваро Мораты. И немного не попадет в створ.

К этому моменту стало понятно, в каком ключе будет продолжаться «разговор». Испания владеет мячом и давит, Италия пытается выжить. Но вряд ли такого футбола от своей команды ожидал Лучано Спаллетти. А приходилось подстраиваться под соперника. Причем в самом невнятном выражении. Итальянцев хватало только на забросы в сторону Джанлуки Скамакки и попытки Федерико Кьезы убегать в одиночку. Все эти приемы легко перекусывались испанской обороной. Кажется, что с Хорватией Испания испытала больше проблем.

В середине первого тайма счетчик «прощений» Италии перевалил отметку в три-четыре. Фабиан Руис снова заставил Доннарумму тащить мяч из-под перекладины. А Мората напомнил, что он форвард, у которого иногда проглядывает дриблинг, но сам удивился этому своему свойству и бил уже с острого угла, облегчив задачу вратарю.

Тем не менее по итогам тайма следовало констатировать, что Испания тотально превзошла Италию и должна была вести с разницей в гол-два, но уж точно не оставлять табло с нулями. Контроль мяча на уровне более 60 процентов оставался у Испании, она нанесла девять ударов против всего одного у итальянцев. Да и тот Кьеза нанес кое-как, неточно, перед самым перерывом, чтобы избежать совсем уж позорной статистики.

Время перемен

Кто-то мог бы предположить, что Спаллетти такой футбол устраивал, и он на него рассчитывал. Чтобы выцепить ничью с Испанией перед решающей битвой с Хорватией. Но маловероятно, что Лучано так низко ценит своих ребят, что затачивает их на боязливое отступление под натиском Уильямса, а впереди уповает на рывки Скамакки с Кьезой под забросы.

Свидетельством того, что тренер «Скаудры Адзурры» совсем не того хотел, является его двойная замена в перерыве. Поскольку центр поля у Италии совсем не связывал линии, именно там и прошла перестановка. Давиде Фраттези и Жоржиньо уступили место Андреа Камбьязо и Бриану Кристанте. Но последний сразу же схлопотал желтую карточку и тем самым обозначил уровень грядущей полезности.

Действительно, на характере игры такая перестановка не сказалась. Испанцы продолжали доминировать, а игра Италии в конструктивном плане никак не усилилась. Кажется, что даже Кьеза со Скамаккой поняли тщетность своих рывков с разбегу в стену и перестали дергаться. А вот чего не переставали делать подопечные де ла Фуэнте, так это прощать соперника. Педри теперь выступил в роли великодушного соперника, упустив два хороших шанса.

Следуя этикету, итальянцы на такое количество любезностей от Испании должны были чем-то достойным ответить. Отвечать взялся Риккардо Калафьори. Он спокойно придерживал кого-то у своей вратарской, пока Уильямс утюжил в очередной раз фланг. Подачу неудержимого Нико подправил головой Мората. Доннарумма же эту скидку в броске тоже скорректировал. И вроде бы все свое дело сделали. Но мяч от руки вратаря прилетел в колено Калафьори, который двигался к своим воротам и просто не успел ничего сделать – стал тем самым препятствием, от которого мяч шмыгнул в сетку. Классического рода автогол получился.

Скисла сборная Италии, и тут бы ее добить. Шансы на это у Испании все имелись. Но снова из-под перекладины выудил мяч Доннарумма после удара Мораты. Потом Робин Ле Норман замыкал опасно навес с углового. Напомнил о себе и рекордсмен Ламин Ямаль, который с угла штрафной немного не попал в створ. Этот критический отрезок Италия провела без дополнительных пропущенных мячей, что давало ей возможность спастись в финальной части.

На статистику лучше было не смотреть. Первые 20 минут второго тайма Испания владела мячом свыше 78 процентов времени и нанесла шесть ударов, не получив ни одного по своим воротам. Унаи Симон забыл, как выглядит мяч. Впрочем, ему все же скоро напомнили.

Тоненький лед

Третья фаза матча началась после очередной двойной замены Спаллетти. Он выпустил Маттиа Дзакканьи и Матео Ретеги вместо набегавшихся бесполезно Кьезы и Скамакки. Вряд ли сами по себе эти перестановки как-то помогли. Тут скорее совпало с тем, что испанцы решили сбавить обороты, а итальянцы выдохнули и засучили рукава.

Так или иначе, но мяч уже чаще оказывался у команды Спаллетти. Это нельзя было назвать давлением. Однако некоторые поползновения у штрафной Симона начались. К слову, от 65-й минуты до финального свистка уже 62 процента времени мячом владела Италия – очевиден переход в рисунке игры. Но не в остроте.

На той же дистанции Испания нанесла еще пять ударов, а Италия при этом владении – только два. Лишь один из них пришелся в створ. И он стал вообще единственным попаданием итальянцев в игре. При том, что Испания еще добавила в копилку эффектности удар Уильямса в крестовину с угла штрафной. То есть и в более контратакующем режиме испанцы оказывались эффективнее. Им бы еще реализацию подкрутить.

Особенно это стало заметно после замен уже у де ла Фуэнте, который тянул до 70-й минуты, пока не стал очевиден перехват контроля мяча итальянцами. Вышедший вместо замучившего всю Италию Уильямса Айосе Перес и за эти считанные минуты, отведенные ему на поле, умудрился умотать оппонентов не меньше, нанеся три удара по воротам за 20 минут. А все итальянцы за весь матч пробили четырежды.

Словом, тут можно вертеть как угодно версии, тактики, замыслы и идеи. Но матч получился одним из самых однозначных на этом Евро. Одна команда превзошла другую по всем статьям, была сильнее на голову, интереснее, ярче, действовала осмысленнее и логичнее. Она и победила. Пусть и благодаря автоголу.