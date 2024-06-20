Невнятный фаворит. Англия напрашивается на матч с Германией в 1/8 финала Евро-2024

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вчера, 21:42

Команда двух Юльманнов — тренера и игрока провела отличный матч

Во Франкфурте-на-Майне играли представители группы С: сборные Англии и Дании. Победа досрочно приносила бы англичанам первое место в квартете. Это и досрочный выход, и возможность не попасть на победителя группы А — а им будет Германия в первой стадии плей-офф, которая уже оформила выход в следующую стадию.

Кейн ошибок не прощает

Стартовая десятиминутка осталась за датчанами. Уже на первой минуте Пьер-Эмиль Хейбьерг проверил бдительность английского вратаря Джордана Пикфорда. Датская команда глубоко прессинговала, и англичане оказались не готовы к такому поведению соперника. Футболисты сборной Англии нередко теряли мяч в простых ситуация. У тысяч английских болельщиков ёкнули сердца, когда рухнули на газон, сначала Кайл Уокер, потом Джуд Беллингем, но всё обошлось.

Где-то на минуте 13-й или 14-й Фил Фоден приложился издалека по воротам датчан. Мяч просвистел над девяткой. Этот удар стал своего рода сигналом — англичане вернулись в игру. И вскоре состоялся гол. Уокер прорвался по правому флангу и прострелил. Андреас Кристенсен прервал эту передачу, но вместо выноса получился голевой пас Харри Кейну. Капитан англичан спокойно отправил мяч по месту назначения — 0:1.

Пропустив мяч, завелись датчане. И в роли моторчика выступил Кристиан Эриксен. У его команды получалось почти всё, но до штрафной. А там уже хозяйничали английские защитники. Один раз было ошибся на перехвате Пикфорд, но подстраховали защитники. Даже углового не заработали. Но прошло пару минут, как мяч от ноги Марка Гуэхи всё же ушёл за линию ворот сборной Англии. Датчане долго собирались подавать, но нарушили правила в атаке.

Дальний выстрел Юльманна

И всё же ответный гол состоялся. Однофамилец главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна Мортен Юльманн получил мяч в метрах 30 от ворот, и вместо того, чтоб сделать передачу, пробил низом. Мяч рикошетом от штанги воткнулся в угол ворот. Очередной гол, забитый дальним ударом на Евро-2024. Для восстановления равновесия сборной Дании понадобилось 16 минут.

Одного гола ютландцам показалось мало. Защитник Йоаким Андерсен опасно бил головой. Мяч перелетел через перекладину. В ответ Фоден накрутил пару соперников и пробил. Но не столь сильно и точно, как Юльманн, поэтому мяч стал добычей Каспера Шмейхеля. Хёйберг пробил из-за штрафной. Пикфорд не без труда овладел мячом.

Англичане продолжали терять мяч в довольно простых ситуациях. Растворился на поле Беллингем, Букайо Сака был малоэффективен. Похвалы заслужил Фоден, но его активности оказалось мало. Первый тайм завершился вничью (1:1), но датчане могут занести его себе в актив.

Крепкая Дания и невнятная Англия

Второй тайм начался с довольно опасной атаки датской команды. Мяч заметался в английской штрафной, но до удара дело не дошло. Англичане пытались несколько раз приблизиться к воротам Шмейхеля, однако всякий раз теряли мяч в простых ситуациях. Деклан Райс попытался повторить то, что сделал Юльманн, и лишь разогрел вратаря сборной Дании.

Затем англичане едва не забили. Дальний заброс Трента Александер-Арнольда на Сака. Кристенсен даже не изобразил борьбы. Букайо бил головой, но мяч миновал ворота выбежавшего вперёд Шмейхеля. После этой передачи, не ставшей голевой, Трент уступил место на поле Конору Галлахеру.

Англичане тем временем овладели преимуществом. Снова Фил Фоден пробил издалека. Штанга. Каспер Юльманн произвел две замены, в том числе убрал с поля от греха подальше Кристенсена. Сака пробил. Неточно, но довольно неприятно для соперника. Мяч перестал держаться у датчан. Преимущество сборной Англии стало заметным. И на 67-й минуте островитяне заигрались и привезли себе угловой. Подача завершилась дальним ударом Миккела Дамсгорда, но Пикфорд всё видел.

Саутгейт убрал обоих фланговых нападающих — Фодена и Сака, на поле отправили Олли Уоткинса и Эберечи Эзе. С появлением свежих игроков сразу возросли скорости. Первым же касанием Уоткинс мог выводить сборную Англии вперёд, но Шмейхель парировал мяч на угловой. Сборная Дании ответила ударом Хейбьерга, Пикфорду пришлось потрудиться.

После этого обмена любезностями на поле стадиона во Франкфурте установилось некое затишье. Соперники словно забыли о существовании ворот. И если датчане были морально готовы к ничьей, то англичанам очень хотелось досрочно выиграть турнир в группе С. Но излишняя спешка у чужой штрафной мешала команде Саутгейта.

За 10 минут до конца Райс отбросил мяч назад ничего не подозревавшему Гуэхи. Перехват Александера Баха, и пришлось Гуэхи догонять и выручать. Затем Хейбьерг в очередной раз пробил из-за штрафной. На этот раз мимо. Англичане погасили эту минутную вспышку оппонентов и пошли вперёд за победой. Но до ударов дело не доходило. А выносливые датчане не собирались проигрывать. Более того, они даже на 90-й минуте прессинговали вратаря и оборону сборной Англии.

Встреча завершилась вничью (1:1). Сборная Англии набрала 4 очка. По два балла у датчан и словенцев. Одно у сербов. Как видим, шансы на продолжение борьбы не утратила даже сборная Сербии, сыгравшая вничью со Словенией. Англичане же не гарантировали себе даже второго места, ибо команды Словении и Дании могут набрать по пять очков, а англичане остаться с четырьмя.

Сборная Дании предстала крепкой цельной командой, англичане снова не впечатлили. Пока команда Саутгейта совершенно не похожа на фаворита.