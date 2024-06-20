Сербы угрожают сняться с Евро-2024. После камбэка на 95-й минуте лучше так не делать

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вчера, 18:57

Разочаровали, но остались небольшие шансы на плей-офф.

Сербам показалось, что у них два подряд матча против Англии. Иначе не объяснить, почему вжимались в ворота голкипера Райковича и допустили восемь ударов словенцев в первом тайме. А в перерыве словно перешли на другой полюс – недооценки соперника, слишком очевидно раскрылись без опасных ударов по чужим воротам. И пропустили контратаку с голом правого защитника, которого не сумел догнать хавбек Милинкович-Савич. Сколько можно наступать на старые грабли? Гол Йовича на 95-й минуте, когда в штрафной площади соперника был даже голкипер Сербии, это везение, которое команда Райковича вряд ли заслужила. Нарывались на второе подряд поражение.

А ведь у сербов древняя футбольная история. В Париже в финале первого Евро-1960 сыграли советские и югославские футболисты. Позже у сербов был Джаич, левый крайний нападающий, который шесть раз номинировался на «Золотой мяч». Но многие знаменитости, вроде Слободана Сантрача, не переросли статус локальных легенд. Перед каждым крупным турниром сербы надеются, что именно теперь случится большой успех. И каждый раз разочарование. Пора разобраться, что именно нужно сделать в будущем, чтобы вместо набора исполнителей получить выдающуюся команду. Словенцы держались «4-4-2», а сербы едва не приплыли ко второму поражению на Евро.

Грамотно использовать габариты

Милинкович-Савич пробежал в первом туре Евро больше всех. А лучше бы оставил свежие силы на матч со Словенией. У сербов несколько футболистов выделились пробегом с Англией. А в первом тайме против Словении сербы включились далеко не сразу. Лишь после перерыва поняли, что можно навешивать мяч в штрафную площадь, ведь Влахович и Митрович не жалуются на рост. Стандарты, борьба один в один, давление на соперников в среднем прессинге – всё это нужно Сербии, если хотят выступить на новых турнирах в плей-офф. Но обычно слишком долго думают, прежде чем переходят к стандартному режиму верховой борьбы. Сербия всегда хотела играть как большая сборная. А им для успеха надо распределять силы и пользоваться самыми очевидными козырями. Если бы команда Стойковича умела использовать плюсы в виде физики, то могли намного удачнее играть на крупных турнирах, куда попадают. Словенцы сегодня грамотнее пользовались природными данными аж до последних секунд матча, когда сербы словно прочитали этот абзац и поставили на навес и удар головой.

Воспитать великого голкипера

У сборной Югославии был Владимир Беара. Яшин якобы называл его лучшим голкипером Европы, хотя это похоже на байку. Этнический серб был воспитан в хорватском футболе, где попадались классные голкиперы в новом веке. А вот у Сербии нет вратаря, который раскроет в себе Шиву на большом турнире и четырьмя божественными руками отразит все опасные удары. Сейчас в заявке есть Петрович из «Челси», но молодой голкипер уступил место в основе Райковичу. За последние годы Предраг иногда попадал в списки героев в составе «Мальорки». Но этот клуб завершил сезон на 15-м месте в Ла Лиге. Райкович в чемпионате Испании вытащил 71.7 % ударов. Нормально, но это не голкипер экстракласса. На результаты Сербии на дистанции влияет отсутствие местного Патрисиу или Доннаруммы. Два чемпиона Европы существенно повлияли на ход плей-офф для Португалии и Италии на прошлых турнирах. Райкович старается, но у него нет харизмы, чтобы на нем держалась целая линия обороны.

Работать с холодной головой

Злые, но не по-спортивному, а с поступками, которые никого в футболе не красят. Много вредных эмоций. Сербы южане по природе. Будут реагировать, как греки и турки, а не норвежцы и финны. Колоритно смотрится, когда вспоминаем великих хулиганов, вроде Синиши Михайловича. Но это плохое поведение для достижения результата. У сербов часто бывали скандалы внутри сборной. То два футболиста на одну женщину, то не говорят друг с другом. Тадич после матча с Англией прямо сказал, что тренер ошибся, оставив его на скамейке. Дисциплины сербам часто не хватает. Касается даже фанатов, ведь у них много грехов за плечами. А соперники знают, что сербов легко спровоцировать. Албанец Даку из «Рубина» и хорватские фанаты использовали жесткие заряды о соседях, а в ответ услышали угрозу сняться с Евро-2024. Без побед Сербию отправят домой по итогам футбольных матчей. Зато, как только научатся сначала думать, а потом делать, на Евро и ЧМ станет намного удобнее добиваться успехов. А пока Сербия была в секундах от досрочного вылета. Но Данию тоже будет сложно переиграть.

Найти иностранного тренера

У Адвоката не получилось, его быстро уволили. Но ставка на старенького голландца была мыслью в правильном направлении. Нужен крутой тренер. Если в Сербии нет наставника подходящего класса, то важно отыскать иностранца. Видно, что сербы дисциплинированная команда, которая выполнит приказы. И «5-4-1» сыграют, и в контратаку побегут с пасом Тадича. Базовые установки у них правильные. У Стойковича были разовые успехи, но прогресс слишком медленный. Сербы ждут, пока соперник допустит ошибку, но Англия и Словения не спешили дарить сопернику легкие моменты. Отказ от наставников, которые намного сильнее, чем Стойкович, прямо влияет на судьбу сербского футбола. Нет проблем с приличными игроками – например, целый ряд футболистов из РПЛ они просто игнорируют.

Бабич из «Спартака» не играет в основе, Эракович из «Зенита» вне заявки. Но несмелый и банальный футбол не дарит победы. А без них невозможно выйти из группы. Теоретически возможна победа Сербии над Данией в последнем туре, тогда будут в плей-офф. Но чтобы случился прорыв, необходимо реже допускать такие отрезки, как на старте матча со Словенией. Сербия проснулась где-то к тридцатой минуте. Слишком поздно, треть поединка выбросили в мусорное ведро. В результате команда, которая обычно классно играет с соседями по Балканам, едва не допустила второе поражение от Словении в истории. Датчане вряд ли будут такими щедрыми, если Сербия не изменит подход в последнем туре.