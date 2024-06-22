ВАР и вратарь спасли. Мамардашвили принёс Грузии историческую ничью

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вчера, 19:27

Команды порадовали обилием голевых моментов.

Нельзя назвать матчи на нынешнем чемпионате Европы в большинстве своем зрелищными. Особенно с участием фаворитов. Те имеют какие-то свои особые планы, хотят пройти групповой этап с экономией сил, чтобы выложиться уже в плей-офф. А вот команды рангом пониже вынуждены устраивать грызню за место под солнцем с первых матчей. И уже второй поединок с участием Грузии получается очень зрелищным и содержательным. Несмотря на ничейный исход в противостоянии с Чехией, обсудить тут есть что.

Цифры

Начнём с некоторых статистических показателей, которые способны сразу обрисовать характер игры. Вот взять, к примеру, количество ударов по воротам. Чехия пробила за матч 27 раз, Грузия – лишь пять. При этом у чехов случилось 12 попаданий в створ, а у грузин – всего одно. Да и контроль мяча оставался за подопечными Ивана Гашека – почти 62 процента времени.

Рисунок таймов различался не слишком. В первой половине Чехия владела мячом чуть меньше, но всё равно чаще соперника – 53 процента времени. А удары распределились по половинам матча примерно равномерно. В первой части у Грузии было две попытки, а у Чехии – 13. Во второй чехи били чуть чаще, а мяч контролировали уже под 70 процентов времени.

Эти параметры вполне говорят о содержательной части. Если до перерыва футбол шёл более открытый и более-менее равный, то во втором тайме Чехия уже больше демонстрировала превосходство в классе отдельных исполнителей, а также смогла организовать существенное давление на ворота сборной Грузии. Правда, до победы не дожала, несмотря на рекордный для Евро-2024 xG на данный момент – 3,1 ожидаемого гола. И у этого есть одна причина, о которой чуть ниже.

Несостоявшийся герой

Когда мы говорим об ожиданиях от выступления сборной Грузии, все взгляды устремлены на игру Хвичи Кварацхелии. Безусловно, это лидер команды, её самый известный и звёздный игрок. Главный тренер грузин Вилли Саньоль не скрывает этого статуса Хвичи и называет его уникальным, не имеющим равных в этом составе. Поэтому Кварацхелия имеет амплуа свободного художника в атаке с весьма условно очерченными обязанностями.

Однако большие возможности равняются большой ответственности. И, вероятно, пока Хвича не может с ней справиться. Да и соперники прекрасно представляют, кого нужно нейтрализовать в первую очередь. Поэтому чехи накрывали Кварацхелию массово и энергично, тем самым не просто ликвидируя его угрозу, но и добавляя фрустрации самому нападающему, который чувствовал, что команда в нем нуждается, пытался брать игру на себя, однако из-за неспособности сотворить чудо ещё больше нервничал, и это портило свежесть игры.

Отдельно стоит отметить и заметный дискомфорт, который на протяжении всего матча испытывал Хвича. Может быть, это общая усталость от сезона. Либо же последствия повреждения, полученного от своего же партнера на разминке перед матчем. Там ещё и Жорж Микаутадзе пострадал. Это вызвало определенные опасения, однако оба футболиста вышли в стартовом составе. Но вряд ли их можно назвать главными героями противостояния.

Герой дня

Безусловно, всё внимание к себе приковал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Пожалуй, это лучшее вратарское исполнение среди всех сыгранных до сих пор матчей на Евро-2024. Только в первом тайме голкипер совершил восемь сэйвов. Начал уже на третьей минуте, когда чехи обрушили шквал атак, а завершил перед самым перерывом, выудив в нижнем углу подобие удара с пенальти.

Если бы не Мамардашвили, ни о какой интриге в этой встрече мы бы не говорили. И очень своевременно такой вдохновенный футбол показал вратарь. Как известно, такие крупные турниры ещё являются и своего рода смотром, на котором топ-клубы оценивают игроков, которые им интересны. Вот Мамардашвили входит в сферу интересов нескольких английских клубов. Кажется, после игры с Чехией шансы Георгия перебраться на повышение резко возросли. Как и его трансферная стоимость.

Впрочем, в некоторых эпизодах могло показаться, что Мамардашвили следовало бы сыграть надёжнее и спокойнее, забирая мяч, а не отбивая его. Но к ошибкам такая манера игры не приводила. Зато давала надежду Грузии на успех, пусть он бы и противоречил каким-то статистическим показателям.

Во втором тайме игра стала менее открытой, но в ней больше позиционных атак проводили чехи. Они били, возможно, не так кучно, однако статистику Мамардашвили поправили. В итоге за всю игру он совершил 11 сэйвов. И это не только достижение на данном Евро. В последний раз на чемпионатах Европы столько спасений было у Шэя Гивена из сборной Ирландии в 2012 году в матче с Испанией. А больше совершил в последний раз только Александр Колинько в игре с Нидерландами в 2004-м. Так что есть большая вероятность, что на нынешнем турнире достижение Мамардашвили никто не превзойдет.

Надо отметить, что Чехия тоже установила своеобразный рекорд, которому вряд ли рада. Она стала первой командой на Евро, которая пробила 12 раз в створ чужих ворот и не победила. Более того, могла проиграть. Ведь на последних секундах встречи Грузия ушла в контратаку три в одного, и Саба Лобжанидзе пробил выше ворот, оказавшись с глазу на глаз с Индржиком Станеком.

Судьбоносный ВАР

К судейской бригаде вряд ли после этого матча будут серьёзные вопросы, хотя жёлтых карточек арбитр Даниэль Зиберт из Германии раздал очень много: девять штук на двоих. До удалений не дошло. А вот ВАР опробовали по полной, даже с новой функцией фиксации касаний мяча на программном уровне.

Первое вмешательство произошло в стартовой половине. Когда Чехия забила весьма курьезный гол. Мяч угодил после удара Адама Гложека в лицо Мамардашвили, а потом от лица того же Гложека отскочил в ворота. Казалось, что всё чисто. Но лишь повторы с отдельных ракурсов показали, что Адам коснулся рукой мяча. А этот самый чип продемонстрировал данное касание совершенно четко.

Он же пригодился в конце первого тайма, когда Грузия заработала пенальти, реализованный потом Микаутадзе, который забил второй гол на турнире. Мяч в суматохе угодил в руку Робину Граначу, что не сразу было замечено. Но ВАР и чип, определяющий динамику мяча, снова определённо указали на касание. Арбитру потребовался взгляд одним глазом, чтобы убедиться в этом. Так что новая технология как минимум ускоряет техническое определение факта касания. А уж оценка обстоятельств остается за главным арбитром.

Почти сенсация

Остаётся лишь добавить, что во втором тайме уже не было такой открытой игры, как до перерыва. И Чехия доминировала в давящем стиле, скорее нагнетая, чем разрывая. Грузии не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Однако и до проигрыша не дошло. Грузины завоевали свое первое очко на крупных международных турнирах. Таким образом, шансы на продолжение борьбы у обеих команд сохраняются. Хотя вряд ли речь пойдет о борьбе за первые два места. Впереди у Чехии игра с Турцией, а у Грузии – с Португалией.