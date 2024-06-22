Португалия повторила за Испанией. Помогли рекордный ассист Роналду и нелепый автогол

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вчера, 22:11

Досрочный выход португальцев в плей-офф.

Не случилось интриги в поединке, где встречались главные фавориты группы F, выигравшие свои матчи в первом туре. Португалия, конечно, котировалась выше, однако можно было предполагать, что именно Турция способна будет оказать ей достойное сопротивление. Но борьбы не получилось. Точнее, она сложилась лишь в самом начале поединка.

Кусочек равенства

Португальцы с первых минут обозначили свою активность, Роналду приступил к пристрелке уже на третьей минуте. Однако турки неплохо отвечали и казалось, что у них есть свой план. К исходу двадцатиминутки моменты уже имели и те, и другие, пусть статистическое превосходство оказывалось на стороне подопечных Роберто Мартинеса. С ним вообще португальцы обрели очень важное и ценное качество, которого не было при других наставниках: очень высокий и интенсивный прессинг. Команда Мартинеса на каждом участке поля его устраивала и не позволяла Турции поднять голову. Видеть традиционно вальяжных и местами ленивых, пусть и очень талантливых и техничных португальцев в таком режиме было даже несколько странно.

К середине тайма команды подошли уже с пятью ударами Португалии против всего двух у Турции. И с 65-процентным владением мячом командой Мартинеса, душившей противника уже у его штрафной. Позднее это принесет свои плоды, причем весьма неожиданные.

Результат давления

Турция оказалась не готовой к такому интенсивному футболу, который предложила Португалия. Постоянная необходимость вертеться под давлением привела неизбежно к потере концентрации и ошибкам. Именно они стали причиной того, что Турция пропустила дважды за семь минут в середине первого тайма и фактически лишила себя шансов на полноценную борьбу.

В эпизоде с первым голом недоработали с волновой атакой. Нуну Мендеш и Рафаэл Леау слева разыграли классическую комбинацию, которую защитник продолжил не менее классическим прострелом. На каждой из этих стадий можно было прервать розыгрыш туркам, но они не успевали или не допускали, что может созреть нечто опасное. Когда последовал прострел, центральный защитник сработал в классическом стиле, подправив мяч, но отреагировал на изменение траектории быстрее не его партнер, а Бернарду Силва, который подарком воспользовался и расстрелял ворота. Державший его Ферди Кадиоглу так и продолжил движение к краю вратарской, не заметив, что опекаемый «отклеился». Разная скорость принятия решений.

Апогеем же стал второй пропущенный мяч. У Португалии снова зарождалась классическая быстрая вертикальная комбинация, но уже по центру. Пас Жоау Канселу в расчете на рывок Роналду оказался слишком оптимистичным, и Криштиану не побежал между двумя защитниками, понимая, что не успеет за мячом. Роналду и Канселу уже обменивались какими-то репликами, всплескивая разочарованно руками, но турецкому защитнику не пришло в голову повертеть той самой головой. И он, двигаясь лицом к воротам, поспешно отпасовал своему вратарю.

Отдававший передачу Самет Акайдын не учел не только отсутствия давления сзади, но и позицию голкипера, который зачем-то двинулся навстречу и оказался в полупозиции, был пойман на противоходе. Так мяч, к удивлению самих португальцев, вкатился за линию ворот. Красноречивыми были последовавшие разборки между Саметом и вратарем Алтаем Байиндиром, которого зачем-то поставили в стартовый состав вместо Мерта Гюнока, с которым была обыграна Грузия. Самет показывал, что голкиперу следовало словами проговаривать, что он рядом и выходит, а Алтай утверждал, что защитнику следовало разуть глаза и трезво оценить обстановку. Все это – не только результат несыгранности, которая периодически у сборных возникает по сравнению с клубным футболом, но и синдром перманентного страха, который вселял прессинг португальцев.

Дело техники

Почему-то уже после этих двух голов было понятно, что у Турции не получится спастись. Хотя впереди было еще больше часа игрового времени. Не выглядела команда Винченцо Монтеллы способной переломить ход игры. Пусть мы и знаем турецких футболистов как ребят с крепким характером и волей к победе. Тут они выглядели скорее раздосадованными и нервными из-за всего случившегося.

Кажется, что к перерыву оба тренера это понимали. Мартинес не постеснялся провести двойную замену, хотя все его команду более чем устраивало, а Монтелла выпустил Юсуфа Языджи вместо Оркуна Кекчю в качестве некоего жеста отчаяния. На рисунке игры эти перестановки особо не сказались. Португалия продолжала лучше контролировать ситуацию и даже не позволяла сопернику перехватывать контроль над мячом, что делали другие топовые команды даже с минимальным преимуществом в счете и против более слабых оппонентов.

Нет, Португалия все так же увереннее держала мяч, не позволяя ничего организовать туркам. Держала себя в тонусе до последнего, скажем так. Дзена достиг даже Роналду. Криштиану и до этого, грамотно действуя, динамично перемещаясь, не перетягивал одеяло на себя, а тут вовсе показал себя джентльменом, для которого личные заслуги – ничто по сравнению с достижениями команды. На исходе часа игры после проникающей передачи провалилась снова защита Турции, и Роналду вышел один на один фактически. В любое другое время Криштиану просто пробил бы. Но тут он выкатил передачу левее на свободного Бруну Фернандеша, который поразил пустые ворота. Это был седьмой ассист КриРо на чемпионатах Европы. По этому показателю он стал рекордсменом.

После третьего гола обе команды уже просто ждали финального свистка. Португальцы при этом имели все шансы забить и четвертый. Причем получилась очень красивая комбинация. В ней снова Роналду выступал в роли техничного ассистента, но Фернандеш запорол эпизод ударом в защитника. В целом же Португалия на классе словно слишком бойко разобралась с Турцией. И уже в плей-офф с шестью очками. Дальше у нее игра с Грузией. Португальцы вторыми после Испании досрочно вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места.