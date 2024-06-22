У Франции хаос в атаке без Мбаппе. Расписали ничью с Нидерландами и отправили Польшу домой

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вчера, 00:15

Нулевая, но далеко не скучная ничья в Лейпциге.

В Лейпциге встретились лидеры группы D — сборные Нидерландов и Франции. Цена матча была высока — победитель выходил в 1/8 финала. Но такового не оказалось. Матч завершился вничью 0:0.

По сравнению с поединками первого тура в стартовых составах произошли минимальные изменения. У голландцев присел на лавочку Джоуи Веерман, а с первых минут вышел Джереми Фримпонг. У французов, как ожидалось, на поле не оказалось Килиана Мбаппе. Который всё же был заявлен на игру. Среди 11 игроков, начавших игру, оказался Орельен Тчуамени, заменивший Килиана. А Мбаппе перед игрой успел продемонстрировать свою чёрную маску. Капитанскую повязку примерил Антуан Гризманн.

Без разведки боем

Матч начался с острейшей атаки голландской команды. Фримпонг умчался по правому флангу и пробил с острого угла. Мик Меньян кончиками пальцев перевёл мяч на угловой, который «оранжевые» не смогли толково разыграть. Французы ответили стремительным рейдом Адриана Рабьо и прицельным ударом Гризманна. Молодой Барт Вербругген не без труда отбил мяч за линию ворот. Своим первым угловым сборная Франции распорядилась столь же неудачно, как и её оппонент.

Хави Симонс постарался убежать по левому флангу от Нголо Канте, но был настигнут чемпионом мира 2018 года. Затем Симонс разыграл с Мемфисом Депаем комбинацию у ворот вице-чемпионов мира. Мемфис упал, но английский арбитр Энтони Тэйлор приказал голландцу подниматься. Через минуту Мемфис едва не прорвал центр обороны сборной Франции по центру, но упустил мяч.

Сборная Нидерландов не только совершила несколько вылазок к воротам соперника. Она ещё и установила контроль над мячом. В первые 10 минут команда Дидье Дешама крайне редко подходила к чужой штрафной. Но затем французы провели несколько опасных атак, одна из которых едва не привела к голу. Рабьо был один против ворот, но постеснялся ударить сам и сделал пас Гризманну. А тот находился в неудобной позиции и не смог пробить.

Коди Гакпо с какой-то лёгкостью приблизился к владениям Меньяна и пробил с линии штрафной. Французский вратарь не видел момента удара, но всё же отбил мяч на угловой. Который вновь завершился ничем. Французы в свою очередь тоже неудачно разыграли мяч с угла поля.

Где ты, Килиан?

В середине первого тайма скорости несколько упали. Соперники стали больше дорожить мячом. Но потом последовала вспышка «оранжевых». Коди Гакпо ворвался в штрафную, но вместо того, чтобы пробить, стал ждать товарищей и упустил момент. Франция тут же ответила стремительным рейдом Маркюса Тюрама, который пробил с острого угла очень сильно, но и столь же неточно.

Где-то к 33-й минуте сборной у Нидерландов открылось второе дыхание. Быстроногий Фримпонг убежал к чужим воротам, но уткнулся в здоровенного Вильяма Салиба. Симонс перехватил мяч на чужой половине и пробил с линии штрафной. Меньян довольно легко забрал мяч. Французы же несколько раз теряли владение на ровном месте. Нельзя было отделаться от ощущения, что команда Дешама искала на поле Мбаппе. Без Килиана атака сборной Франции потеряла стройность и превратилась в какое-то хаотическое движение. Но голландцы нарушали правила на своей половине, чем давали шанс соперникам. На 40-й минуте, например, метрах в 20 от ворот был сбит Усман Дембеле. Гризманн в обвод стенки зарядил мяч в лоб Стефану де Врею. Снова угловой, ни приведший ни к чему. Первый тайм, насыщенный и несколько сумбурный, завершился с тем же счётом, что и начался.

Преображение французов

После перерыва Мбаппе на поле не появился. Килиан сидел на скамеечке, время от времени почесывая свой больной нос. Его товарищи начали второй тайм несколько активнее, чем голландцы. Дембеле и Кунде организовали атаку правым флангом, но не довели её до логического конца. В новой атаке «les bleus» даже Нголо Канте отважился на удар, оказавшийся неточным. В свою очередь Хави Симонс попытался словно буравчик вклиниться во французскую оборону и был сбит. Голландцы получили право на опасный штрафной, но Мемфис пробил в стенку.

Голландцы стали чаще, чем в первом тайме, грешить неточными передачами. Игровое преимущество, пусть и небольшое, перешло к сборной Франции. Рабьо получил мяч от Гризманна в штрафной и на этот раз не стал стесняться. Пробил что есть силы в небеса. Тюрам, напротив, бил низом. Мяч пролетел рядом со штангой.

Тем временем секундомер отсчитал уже четверть часа во втором тайме. А голов всё не было и не было. Да с заменами тренеры Рональд Куман и Дидье Дешам не спешили. Французы установили контроль над мячом в середине поля и стали дорожить им. Голландцам же пришлось всё чаще оказываться в роли обороняющихся. На 65-й минуте Гризманн после паса Канте бил с острого угла метров с 5 — выручил Вербругген, отбивший мяч ногой. Нголо не заметил, что Дембеле находился в лучшей позиции. Через две минуты Дембеле опасно пробил над перекладиной.

И когда возникло ощущение, что гол в ворота сборной Нидерландов созрел, забили голландцы. Хитроумная комбинация завершилась точным ударом Хави Симонса с линии штрафной. Но возникли сложности с верификацией. Дензел Думфрис слишком далеко забежал во французскую штрафную. Пришлось прибегнуть к помощи VAR . Гол засчитан не был, а Симонс был заменён вместе с Фримпонгом и Йерди Схаутеном. Куман бросил в бой Джоуи Веермана, Джорджиньо Вейналдума и Лутшарела Геертруиду. Дешам ответил двойной заменой — Тюрам и Дембеле отправились отдыхать, а на поле появились Кингсли Коман и Оливье Жиру.

Голландцы тем временем заработали штрафной в 25 метрах по центру ворот. Напрашивался прямой удар, но Мемфис решил разыграть. Всего лишь угловой. И сразу же Депай уступил место на поле великану Вуту Вегхорсту. Игра между тем выровнялась. То ли пропущенный, хоть и не засчитанный, гол повлиял на сборную Франции, то ли сказались замены, проведенные Куманом.

Время постепенно близилось к концу. Голландцы, похоже, согласились на ничью, французы надеялись вырвать победу. Рабьо ворвался в штрафную «оранжевых» и снова решил поделиться мячом. Но Кингсли Коман не понял товарища и не пошёл на передачу. Штурм французской сборной свёлся к навесам на Жиру, но эти передачи становились добычей Вирджила ван Дейка. В итоге нулевая ничья, которая устроила обе стороны.

У сборных Нидерландов и Франции по 4 очка, 3 балла у сборной Австрии. Проигравшая обе встречи команда Польши может приступать к сбору вещей. Даже если поляки выиграют у французов, а австрийцы будут биты голландцами, ничего не спасёт. У сборной Австрии преимущество по личным встречам.