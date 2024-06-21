Польша провалила Евро-2024. И Левандовски не помог

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21 июня 2024, 21:40

В последнем туре придется побеждать Францию.

В Берлине встретились команды группы D — сборные Австрии и Польши. Австрийцы одержали победу 3:1. Поляки остаются единственной командой, проигравшей обе встречи.

В составе сборной Австрии произошли изменения. В стартовом составе вышел капитан команды Марко Арнаутович. Ральф Рангник заменил пару центральных защитников. Забивший мяч в свои ворота Максимилиан Вебер и нечаянно нанёсший травму Килиану Мбаппе Кевин Дансо остались в резерве. С первых минут вышли Гернот Траунер и Филипп Линдхарт. Полякам снова пришлось играть без Роберта Левандовского.

Быстрый гол австрийского защитника

Встреча началась атаками австрийцев. Правый защитник Штефан Пош дальним, но несильным ударом, подарил мяч Войцеху Щесному. Австрийцы продолжили активно наступать, но до угроз польским воротам дело не доходило. Однако на девятой минуте сборная Австрии добилась успеха. Филипп Мвене навесил с левого фланга точно в лысину Траунера, от которой мяч залетел в польские ворота.

Забив довольно быстрый мяч, сборная Австрии продолжила доминировать на поле. Поляки редко пересекали центральную линию, не говоря уже об угрозах воротам Патрика Понца. Первый серьёзный момент у австрийских ворот возник на 17-й минуте. После удара Петра Зелиньского мяч попал в руку Мвене. Но судьи не сочли этот эпизод достойным внимания. Затем опасный удар нанёс Никола Залевски. Позже Арнаутович пробил во вратаря. Но офсайд был более чем очевиден.

Пёнтек забивает по пятницам

Австрийцы лучше контролировали мяч, но их атакам не хватало остроты. Игроки сборной Польши совершали какое-то запредельное количество ошибок. Но всё же капитан «бяло-червоних» Пётр Зелиньски мог огорчить соперников, не окажись на пути мяча Линдхарт. А потом он же прервал опасный прострел Пшемыслава Франковского и выбил мяч на угловой. Но поляки всё же отыгрались после розыгрыша углового. Удар Яна Беднарека принял на себя Траунер, но первым к мячу успел Кшиштоф Пёнтек, не промахнувшийся с 10 метров. Кстати фамилия Пёнтек переводится с польского как пятница.

Какое-то время австрийские футболисты переваривали эту неудачу. А на 38-й минуте провели быструю атаку 3 на 2. Марсель Забитцер бил наверняка, но на помощь Щесному пришёл Беднарек, принявший удар на себя. Затем снова Забитцер зарядил — на этот раз из-за штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой.

В конце первого тайма Бартош Слиш заработал штрафной в метрах 25 прямо напротив австрийских ворот. Мощнейший удар Зелиньского потащил Пентц, выбивший мяч на угловой. Подача которого ничего не принесла. На перерыв соперники ушли при счёте 1:1.

Второй тайм начался с атак поляков. «Бяло-червони» активно прессинговали, дорожили мячом, чего не наблюдалось в первом тайме. Австрийцы в свою очередь ответили прессингом на прессинг, и преимущество сборной Польши сошло на нет. Сборная Австрии восстановила контроль над мячом. Затяжная атака завершилась дальним ударом Поша, который принял на себя Якуб Модер. Но вскоре после заброса Забитцера не разобрались вратарь и защитник польской команды. Угловой завершился бесхитростным навесом в руки Щесного. Поляки ответили дальним и очень неточным ударом Пёнтека. В течении одной минуты Забитцер крайне неудачно пробил со штрафного, а затем он же наносил убойный удар при входе в штрафную. На пути мяча стал Беднарек.

Бесполезный Левандовски

На 57-й минуте на поле появился Роберт Левандовски. Да не один, а с Каролем Свидерским. С поля ушли Адам Букса и Кшиштоф Пёнтек. Австрийцам пришлось убрать с поля получившего повреждение Траунера, которого заменил Дансо.

Выход капитана добавил сборной Польши настроения. Последовали угловой и опасный удар Павела Давидовича головой. Постепенно поляки вышли вперёд по ударам 10:9, но счёт не менялся. Но тут же сборная Австрии опасно разыграла угловой, однако до удара дело не дошло. Левандовски же забить не успел, зато получил жёлтую карточку за удар соперника локтем.

А на 67-й минуте сборная Австрии снова вышла вперёд. Только что вышедший на замену Александер Прасс диагональным пасом нашёл Кристофа Баумгартнера, который положил мяч в дальний угол. Польская защита в это время смотрела футбол. Остроумно сыграл Марко Арнаутович, пропустивший мяч товарищу.

Полякам ничего не оставалось иного, как идти в атаку. Пентц потащил сильный удар Левандовского из-за пределов штрафной. Никто из польской команды не караулил отскок, и австрийцы отбились. Тренер сборной Польши усилил атаку, бросив в бой ветерана Камиля Гросицкого. Тем временем австрийцы едва не забили третий мяч. Патрик Виммер не смог переиграть Щесного.

Хитрец Забитцер перехватил мяч и выскочил к воротам сборной Польши, где был сбит Щесным. Турецкий арбитр Халил Мелер не стал удалять вратаря, ограничился жёлтой карточкой. Но на точку указал. Арнаутович очень хладнокровно исполнил пенальти — 3:1.

Чтобы избежать катастрофы, полякам надо было забивать два мяча. Но игра в атаке не получалась. Во многом из-за замен. Было видно, что Левандовски ещё не восстановился и мало похож на грозного бомбардира. Свидерски же просто растворился на поле. Игра в обороне тоже развалилась. И только мастерство Щесного спасло сборную Польши от четвёртого гола после кручёного удара Поща в дальний угол. Затем Конрад Лаймер переиграл польского вратаря, но не попал в ворота.

Победу сборной Австрии над командой Польши можно назвать тренерской. Ральф Рангник переиграл своего коллегу Михала Пробежа, который выпустил на поле недолечившегося после травмы Левандовского и сломал наметившуюся игру в атаке.

Австрийцы всё делали лучше соперников и по праву победили. Теперь у сборной Австрии три очка и неплохие шансы на продолжение борьбы за плей-офф. Поляки же проиграли обе встречи. С разницей мячей 2:5 у них оставались лишь иллюзорные шансы на выход из группы. Однако и они были перечеркнуты спустя пару часов ничьей в игре Франции и Нидерландов, которая означает, что подняться выше 4-го места Польша не сможет. Команда Левандовского стала первой, кто лишился шансов на плей-офф Евро. Однозначный провал крепкой по именам сборной.