Украина была в 10 минутах от краха на Евро. Всё-таки сотворила камбэк, но козыри заканчиваются

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21 июня 2024, 19:09

Помогли глубина скамейки и характер.

После провала с Румынией – доверие обороне, ставка на опыт

Старт Евро-2024 в группе Е дал сразу несколько поводов для рассуждений. Во-первых, команды, которые считались фаворитами квартета, проиграли свои первые матчи. И если в поединке Словакии с Бельгией результат был на тоненького («красных дьяволов» подвела чудовищная реализация Ромелу Лукаку), то победа Румынии в игре против Украины была на удивление заслуженной.

Во-вторых, украинцы, таким образом, играли против одного из лидеров группы – и чтобы усреднить позиции, коллектив должен был играть только на победу – в противном случае решение вопроса выхода в плей-офф отложился бы до игры против Бельгии. А с ними бороться куда сложнее, чем с соперниками по первым матчам.

Подопечным Сергея Реброва предстояла огромная работа над ошибками по итогам дебюта. Против Румынии не хватало ни движения, ни осмысленности в продвижении атак. Тот же реактивный Мудрик постоянно смещался с фланга – и, таким образом, только снижал свой КПД в атаке.

На матч против Словакии Ребров решил видоизменить состав. Группе атаки сделал ставку на опыт – вместо Виктора Цыганкова с первых минут вышел 34-летний Андрей Ярмоленко. Сочетание в опорной зоне освежил Владимир Бражко – он вышел вместо Тараса Степаненко. В линии обороны также обошлись минимальными изменениями – Тымчик вместо Конопли.

Крайне слабый первый тайм

Франческо Кальцона сделал Словакию абсолютно тренерской сборной, от и до выполняющей его установки. И интегрировал в команду ту систему, которую перенимал у Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти. Поэтому даже против Бельгии команда не прижималась к своим воротам, стремилась играть в атаку – отдав мяч, нанесла 10 ударов по воротам (16 у бельгийцев), из них – 4 в створ (у Бельгии – 5).

Матч против Украины словаки тоже начали ударно – просто смели соперника в первые 20 минут. На стартовом отрезке подавляющее преимущество по владению было за «словацкими соколами» – они были намного острее в финальной трети и нанесли 5 ударов (соперник нашёл момент лишь для одного). Как следствие, уже на 17-й минуте коллектив повёл в счёте.

Ближе к перерыву игра начала выравниваться – сравнялись по ударам, перевес на мяче был уже не настолько очевидным.

Реабилитация во втором

Сразу стоит сделать оговорку: камбэк Украины – не совсем по игре. Это скорее тактическая ошибка Кальцоны, ослабевшая концентрация его команды и более качественный подбор игроков на скамейке украинцев. Словаки ушли на перерыв при минимальном преимуществе – и итальянский менеджер предпочёл не менять тактику во втором тайме, чтобы увеличить отрыв. Тем более его подход давал результат не только сегодня, но и в первом туре против гораздо более грозной Бельгии.

Поэтому Словакия продолжала держать высокую линию обороны и наседать на соперника. И это должно было дать результат, поскольку соперник не показывал свой лучший футбол – но в игре «словацких соколов» стали проскальзывать обрезы. Один из них в конце концов привёл к резкому выпаду команды Реброва – после отбора пружина разжалась, Александр Зинченко нашёл в чужой штрафной Николая Шапаренко, за которым не уследил опытный Шкриньяр.

Позднее центральный защитник «Пари Сен-Жермен» прозевал ещё одну атаку. В концовке на первый план вышла разница в глубине состава. У Кальцоны не так много игроков с большим опытом игры в европейских чемпионатах. Ребров же мог освежить состав, не потеряв при этом в качестве. После ответного гола Довбика сменил Роман Яремчук (играл за «Гент», «Бенфику» и «Брюгге», теперь – за «Валенсию»), вместо Ярмоленко вышел Александр Зубков (играл за «Ференцварош»). Как раз Яремчук на свежих ногах переиграл центрбека и проткнул мяч в ворота (этот гол в итоге принёс победу). Сохранять темп при контратаках в дальнейшем позволяли Руслан Малиновский (играл в «Аталанте», «Марселе», теперь – футболист «Дженоа»), и Максим Таловеров (футболист ЛАСКа).

При этом даже на последних минутах не было ощущения, что Украина завладела нитью игры – они скорее выстроили насыщенную оборону и надеялись продержаться до финального свистка. Словаки же продолжали гнуть свою линию, чаще владели мячом и проводили опасные выпады. Правда, сравнять не удалось.

Команда слишком нестабильна для рубки в плей-офф

В этот раз не обошлось без везения. Коллектив Сергея Реброва находился в 10 минутах от провала – с нулём очков по итогам двух туров почти невозможно бороться за плей-офф – особенно если бельгийцы обыграют Румынию. В конкуренции со Словакией в пользу украинцев говорила глубина скамейки. Плюс удалось проявить характер, что отмечает и главный тренер:

Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы изменили некоторые позиции при высоком прессинге во время перерыва. Вышедшие на замену футболисты усилили нас. Главное – мы показали наш дух. Мы старались изменить результат и заслужили победу.

Но преимущество в ротации имеет место только на ранних стадиях – поэтому одного этого козыря недостаточно. В плей-офф будут попадаться соперники с таким же крепким (а то и сильнее) составом. Тогда на первый план выйдет общий игровой тонус – и вот с ним-то у Украины проблемы.

Довбик и Цыганков вымотаны эмоционально затратным сезоном за «Жирону» (боролись за серебро, взяли бронзу), Лунин, несмотря на прогресс в раме «Реала», потерял место в старте после грубых ошибок в первом туре. Есть ощущение, что большего на данном этапе выжать не получится.

Но вполне может быть, что никакого плей-офф для Украины и не будет. Судьба команды решится в последнем туре в игре против Бельгии, и высока вероятность, что украинцам нужно будет вымучить в этой встрече хотя бы ничью для того, чтобы пробраться в 1/8. А учитывая то, что очки нужны и самой Бельгии позарез (привет поражению в первом туре), как бы команде Реброва не попасть в последнем туре под раздачу злых «красных дьяволов».