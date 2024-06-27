Обошёл Роналду, Кейна и Мбаппе. Форвард сборной Грузии – лучший снайпер Евро

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вчера, 12:04

Заставил грузин гулять до утра.

Жорж Микаутадзе забивал во всех трёх турах

Целая группа знаменитых игроков, включающая Платини, Ширера и Бэйла, отличалась в каждом из матчей на групповых этапах Евро. Серию начал Мишель, который впечатлял результативностью в 1984 году. Теперь ещё один уроженец Франции – Микаутадзе появился на свет в пригороде Лиона, повторил подвиг Платини. Последним до грузина во всех играх в группе отличался Роналду на прошлом Евро-2020.

Сейчас у Криштиану нет голов после трех поединков даже с пенальти. Его команда уступила Грузии 0:2. Первый гол Кварацхелия забил в дебюте встречи после паса Микаутадзе. А позже Жорж реализовал пенальти, установив окончательный счет. До начала Евро-2024 предлагали присмотреться к форварду «Меца», ведь в Лиге 1 у грузина 13 голов и 4 ассиста. Отличный показатель для форварда вылетевшей команды.

Мячи Микаутадзе не спасли «Мец», зато Жорж нашел общий язык с ещё одним французом в сборной Грузии – тренером Саньолем. Вилли взялся осуществить мечту крошечной страны, население Грузии меньше 4 миллионов человек. Наставник поверил в таланты молодых ребят вроде Кварацхелии, Мамардашвили, Микаутадзе и Цитаишвили. Их объединяет ставка на красивый футбол, даже голкипер играет зрелищно.

Группа футболистов, которым сейчас по 23 года, создала сенсацию. Пробрались в плей-офф из непростой группы, где любой из соперников мог навязать борьбу. Грузины получили награду за смелость, так как в поединке против Турции – дебютном для них на Евро, на последних секундах вратарь пошел на стандарт. Не боялись пропустить, поскольку в грузинской футбольной природе размашистость и смелость до конца.

Турция забила в пустые ворота свой третий гол, но разница мячей не помешала Грузии выйти в плей-офф с третьего места. И хотя соперник достался сложный – Испания одна из лучших команд Евро-2024 по игре, в матчах на вылет случаются чудеса. Особенно когда в атаке у твоей команды дриблер Кварацхелия с шикарным дальним ударом, а также умный и подвижный форвард Микаутадзе, которого выделяет скорость мыслей.

Грузин опережает звёзд из Бельгии, Англии и Франции

У бельгийца Лукаку были моменты и отмененные голы – забирался в офсайды. Мбаппе не повезло с разбитым носом, на Евро у Килиана непростые испытания. Отличился с пенальти, но пока продолжит борьбу в сложной сетке плей-офф с одним забитым мячом в активе. У немцев нет великого снайпера, чтобы набрал голов, как раньше Клозе на чемпионатах мира. В Англии проблемы у Харри Кейна, не пошла игра.

Хотя немецкие поля ему теперь знакомые, а все восторгались результативностью Фодена, Сака и Беллингема в клубах, вместе с Харри у них сложный путь на Евро. Также непросто Криштиану Роналду. Заметно, что великий футболист потерял в резкости. Он просит о пенальти, готов выйти на ударные позиции, как раньше, но реализацией пока не баловал. У Криштиану есть лишь одна голевая передача.

За Микаутадзе, у которого 4 голевых действия – 3 мяча и 1 ассист, расположилась группа футболистов с двумя голами. Немец Мусиала там самый молодой. Опытный румын Марин и тяжелый немецкий форвард Фюллькруг тоже отличились по два раза. Аналогичное количество мячей у голландца Гакпо и словака Шранца. Все эти игроки прошли дальше, так что борьба за «Золотую бутсу» Евро продолжается.

У Микаутадзе невысокие шансы опередить всех в итоге, но надо пробовать отличиться во встрече со сборной Испании. Оборона заставляла голкипера Симона вступать в игру, так что пусть не смущает непробиваемость «Красной фурии» на данный момент. Первый гол в их ворота обязательно случится. Если Кварацхелия и Микаутадзе постараются, то именно в первом поединке плей-офф, где есть Давид и Голиаф.

Микаутадзе последует за своей мечтой на клубном уровне

Речь о воспитаннике школы «Лиона». Но в академии великого французского клуба Жоржа посчитали слишком слабым игроком без особых навыков, отчислили. «Мец» тоже не сразу принял парня, была серия аренд. Микаутадзе демонстрировал потенциал, поэтому его заметили скауты «Аякса». Но в Амстердаме у форварда не получилось. В результате голландцы отдали игрока обратно в аренду «Мецу».

В знакомой команде у Жоржа был сильный отрезок, упомянутый выше. У французов осталась опция выкупа, которой они воспользовались – с 1 июля Микаутадзе снова станет футболистом «Меца» за 13 млн евро. Понятно, что звезда Евро не будет играть в Лиге 2. Французы уже ведут переговоры с известными клубами. Сам Жорж опровергал контракт с «Монако», но ещё может стать напарником Головина.

Если грузинский француз хочет остаться в Лиге 1, то выберет один из знакомых ему клубов. Но, учитывая возраст и таланты, хочется увидеть Микаутадзе в более сложной и сильной лиге. Такой парень подходит Серии А и Ла Лиге. Жорж – невысокий форвард, который может сыграть на разных позициях. В оттяжке и на левом фланге, в паре нападающих. Игрок со свежим и тонким мышлением.

Микаутадзе отличает умение забить решающий, победный мяч, чем выделялся в составе «Меца». Причем лидерские качества Жорж показал после сложнейшего неудачного отрезка в «Аяксе». Осенью великий клуб демонстрировал худший футбол за добрых полвека. В голландском отеле Жоржу было грустно, а дома во Франции стало лучше. Но Микаутадзе по происхождению грузин.

Жорж с детства не терял связь с родиной предков. Любит жить в Тбилиси в отпуске, общается со своими двоюродными братьями. Как признавался, хачапури и хинкали есть в его меню. Умеет говорить и писать на грузинском языке. Почти у всех сборных Европы появятся дети тех, кто уехал в другие страны. И важно, чтобы могли интегрироваться в команду через язык и культуру. У Жоржа получилось.

Грузин по крови и по духу. При этом легко увидеть классовые побочные эффекты стилей подвижных Кварацхелии и Микаутадзе. Тренер Саньоль объяснял своим форвардам, когда не играют как элита с отточенной школой футбола. Но душа – то, что выделяет сборную Грузии. Тамошний футбол построен на страсти. И на единстве, ведь грузины – семейные люди. Вчера целая страна гуляла вместе.