Исторические достижения, шикарный первый тур и дальние удары. Очарования группового этапа Евро-2024

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вчера, 09:08

Приятные итоги сражений в квартетах.

Прорывы Грузии и Словении

Исторические достижения для этих сборных – впервые в плей-офф Евро. Команды не победили в своих квартетах, как Румыния и Австрия, зато прошли дальше. Сборная Кварацхелии воспользовалась свежей победой над Португалией. У Словении путь не такой увлекательный и зрелищный, сыграли в скучной группе Англии. Но Дркушич и Бийол – защитники с опытом в РПЛ , подарили голкиперу и ветерану Яну Облаку первый в истории плей-офф Евро. Маленькие страны, но с локальными футбольными традициями. Грузия и Словения играли в разный футбол, но добились одного успеха. Кварацхелия сравнит силы с обороной Испании, а Дркушич сыграет против Португалии. Попали в сложную часть сетки, но по одной попытке точно имеют.

Невероятный старт турнира

Первый тур оказался лучшим из трёх. Команды не думали о выходе дальше. Не считали варианты, как в последнем туре. Не знали наверняка, кто им достанется в плей-офф. Искренний футбол сборных влюбил миллионы фанатов по всему миру. Запомнился разгром в матче Германии и Шотландии со счетом 5:1. Случился самый быстрый гол в истории Евро, Италия пропустила на 23-й секунде от Албании. Также Испания неожиданно разнесла Хорватию 3:0, отказавшись от мяча. Словаки обыграли Бельгию 1:0, а на десерт была группа «F». Там Португалия и Турция одержали яркие и непростые победы. Чехия и Грузия сыграли достойно, но в первом туре уступили.

Красивые дальние выстрелы

Оружие, которым команды пользовались в первых матчах на постоянной основе. Если в прошлом сезоне АПЛ ударами из-за штрафной забили всего 11.5 % голов, то на Евро-2024 стартовали с десятка мячей с дальней дистанции. За весь Евро-2020 лишь 19 из 142 мячей (13.4 %) были забиты выстрелами из-за штрафной площади. На новом турнире показатель должны были превзойти, ведь в деле не только новый мяч – летит коварно для голкиперов, но также тактика сборных. Допускают дальние удары, в опорных зонах не все сыграли строго. Всего 14 из 81 гола на Евро-2024 забиты дальними ударами. Тренеры подстроились под этот метод – мячей стало меньше, но 17 % голов дальними ударами – это много. Надеемся, в плей-офф команды не забудут об этом тренде Евро-2024.

Впечатляющая игра молодых

Молодой 23-летний голкипер Мамардшавили в ответе за выход Грузии в плей-офф. Без его 21 сейва против Турции, Чехии и Португалии не было бы успеха всей команды. Гиорги предотвратил 3.6 гола, лучший результат группового этапа в новом веке на Евро. Джамал Мусиала из сборной Германии забил два мяча, а ему всего двадцать один год. У Ламина Ямаля в 16 лет есть голевая передача в составе сборной Испании. У 23-летнего грузинского форварда Микаутадзе первое место в рейтинге снайперов – забил три мяча и сделал голевую передачу на Кварацхелию. Хвиче тоже всего 23 года. Турецкий атакующий хавбек Гюлер, испанец Уильямс, итальянец Калафьори и ещё один испанец Педри сделали всё, чтобы у их сборных были успехи в финальной части чемпионата Европы. Будущее футбола – много молодых героев.

Крутые европейские фанаты

Хватало драк и конфликтов. Были мерзкие эпизоды за пределами поля с участием фанатов. Но фиксируем внимание в этом списке на положительных моментах. Их тоже хватало. Крутой немецкий саксофонист зажигал вместе с толпой болельщиков. Андре Шнуру уволили из музыкальной школы, где он преподавал. Начал играть прямо на улице. И теперь Андре настолько популярный, что его могут пригласить выступить на финале Евро-2024. Фанаты без музыкальных инструментов тоже выделяются. Круто зажигают голландцы, заполняя целые улицы. Пляшут из стороны в сторону. А ещё одной знаменитостью стал британец, который пьяным уснул на стадионе после матча Англии и проснулся на пустой арене в четыре утра на другой день. В Германии праздник футбольной жизни, болельщики видят огромную разницу с ЧМ -2022, где массовка играла роли фанатов разных сборных.

Победы Румынии и Австрии

Таких лидеров квартетов точно не ждали. В группе Бельгии не видели Румынию на первой строчке. В группе Франции и Нидерландов точно не думали, что Австрия окажется на вершине. Но Евро-2024 дарит сюрпризы, пускай большинство записных фаворитов и прошли дальше. Зато Румыния благодаря разгромной победе над Украиной 3:0 и ничьей со словаками после спорного пенальти – сын Хаджи симулировал, оказалась первой в удивительной группе. Все команды набрали по четыре очка, три прошли дальше. Австрия обыграла Нидерланды 3:2, а также Польшу со счетом 3:1. Уступили только французам, но благодаря случайному автоголу. Тренер Ральф Рангник награждён победой в сложной группе и попал в часть сетки, где определят самого неожиданного из полуфиналистов. Румыния сыграет с голландцами, Австрия – с Турцией.

Достойный футбол ветеранов

Похвалили молодых, но зрелые мастера тоже провели невероятно успешный групповой этап. Классно сыграли взрослые испанцы, хавбек Руис и голкипер Симон. Латераль Кукурелья тоже понравился на фланге. Де Брюйне с переменным успехом, но стягивал игру Бельгии на себя. У Роналду есть голевой пас, хотя впервые за много лет Криштиану без голов после группового этапа крупного турнира. Плеймейкеры Бернарду и Бруну ещё раз напомнили о собственном классе. Отдельно хочется отметить немца Крооса, поскольку у него последние матчи в карьере – вернулся в сборную Германии на прощание. В 34 года Тони ставит рекорды по количеству точных передач. Киммих тоже хорош, как и ещё два ветерана. Эриксен забил на Евро за Данию, помог выйти из группы, а Канте выручал Францию, невзирая на слабую игру.

Невероятная сетка плей-офф

Главный итог группового этапа – сетка плей-офф. И она получилась не такой, какой изначально планировали. Бельгия хотела попасть на место Румынии, но не победили сборную Украины. Теперь среди четырех команд – Румыния, Нидерланды, Австрия и Турция, спрятался один из полуфиналистов. Соперником этого коллектива станет Италия или Англия, если пройдут по пути Швейцарию и Словакию соответственно, а потом Спаллетти и Саутгейт сыграют между собой. А вот вторая часть сетки собрала пять элитных сборных – Испания и Германия могут встретиться через раунд, а Португалия сыграет с победителем пары Франции против Бельгии.