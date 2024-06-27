Канада — Чили: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

1719511534

вчера, 21:05

Канада

"Кэнакс” на данный момент стоят на 48-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние матчи с их участием, чтобы понять что нас может ожидать в предстоящей встрече. 21-го числа канадцы проиграли сборной Аргентины с разницей в два мяча (2:0).

26-го числа "Красные” выиграли национальную команду Перу со счетом 1:0.

Чили

"Красная команда” занимает в международном футбольном рейтинге ФИФА 40-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с участием чилийцев. 22-го числа сборная сыграла вничью с командой Перу (0:0).

Встреча произошедшая 26-го июня закончилась триумфом Аргентины с разницей в один мяч (1:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа канадцев — 3.82

· Ничья — 3.39

· Победа Чили — 2.11

· Победа Канады с форой -1.5 — 8.20

· ТБ 3.5 — 4.15

· ТМ 3.5 — 1.18

Статистика

· Канада выиграла в двух матчах из последних пяти.

· У Чили такое же количестве побед, ничьих и поражений как и у Канады за тот же период времени.

· У команд еще не было очных встреч.

Прогноз

Национальные команды демонстрируют приблизительно равную по силе игру. Рекомендуем сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.39. в БК Pinnacle.