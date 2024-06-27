Канада — Чили: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Канада
"Кэнакс” на данный момент стоят на 48-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние матчи с их участием, чтобы понять что нас может ожидать в предстоящей встрече. 21-го числа канадцы проиграли сборной Аргентины с разницей в два мяча (2:0).
26-го числа "Красные” выиграли национальную команду Перу со счетом 1:0.
Чили
"Красная команда” занимает в международном футбольном рейтинге ФИФА 40-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с участием чилийцев. 22-го числа сборная сыграла вничью с командой Перу (0:0).
Встреча произошедшая 26-го июня закончилась триумфом Аргентины с разницей в один мяч (1:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победа канадцев — 3.82
· Ничья — 3.39
· Победа Чили — 2.11
· Победа Канады с форой -1.5 — 8.20
· ТБ 3.5 — 4.15
· ТМ 3.5 — 1.18
Статистика
· Канада выиграла в двух матчах из последних пяти.
· У Чили такое же количестве побед, ничьих и поражений как и у Канады за тот же период времени.
· У команд еще не было очных встреч.
Прогноз
Национальные команды демонстрируют приблизительно равную по силе игру. Рекомендуем сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.39. в БК Pinnacle.