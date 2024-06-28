Они обошли Бельгию, Украину, Францию и Нидерланды. Главные выскочки Евро-2024

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вчера, 09:15

Их не ждали в плей-офф.

Эпичная концовка группового этапа Евро с Грузией-сенсацией задаёт отличный темп для продолжения турнира. В компании с топ-сборными борьбу за трофей продолжают настоящие откровения чемпионата.

Словения

Вот что значит «тише едешь – дальше будешь». Словенцы не газовали попусту: 3 матча в группе – 3 ничьих. На старте турнира обломали победу Дании (1:1) голом Янзы на 77-й минуте, во втором туре заставили отыгрываться Сербию (1:1). На финише встречались с Англией. Ноги могли затрястись из-за статуса соперника – но важно было сохранить настрой, поскольку такие англичане скорее сами отдадут 1 балл, чтобы не тратить силы. Так и произошло. Безголевая ничья, которая удовлетворила обе стороны.

Помогла Словении и слабость Сербии – «белые орлы» неплохо смотрелись по мере приближения турнира, да и составом обладали боевым. Костяк должен был навязывать борьбу за выход в следующую стадию. Этого не получилось от слова «совсем». Словенцам же лучше. Коллектив опередил венгров по разнице мячей в таблице команд с 3-х мест и вышел на Португалию.

Велик шанс, что подопечные Матьяжа Кека отправятся в отпуск после первой же стадии, слишком велика пропасть в классе. Но кто знает – фактор неожиданности никто не отменял.

Австрия

У успеха австрийцев несколько составляющих: главный тренер и плотное сотрудничество австрийского футбола с немецким. Первое, кстати, является логичным продолжением второго. Ральф Рангник многое дал австрийскому футболу задолго до того, как стал главным тренером сборной. В 2010-х он выстраивал систему в двух крупнейших клубах, которыми владеет компания «Ред Булл», – как раз немецком «Лейпциге» и австрийском «Зальцбурге».

Он сформировал единую философию для клубной вертикали, находил талантов для основной команды – делал ставку на молодых футболистов. Его след настолько велик, что «Зальцбург» и «Лейпциг» продолжают работать на фундаменте, который заложил Рангник. Это повлияло и на развитие австрийских игроков. Марсель Забитцер, Конрад Лаймер и Николас Зайвальд – исполнители, которые попадали в систему «Зальцбурга» и потом переходили на новую ступень – в «Лейпциг». Максимилиан Вебер тоже играл за «Ред Булл», но отправился в «Лидс», а после перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию». В немецких клубах также играют или играли Грегорич, Виммер, Шмид, Пош, Дансо, Линхарт, Мвене, Гриллич, Баумгартнер.

Команда настолько быстро применила этот опыт, что уже сейчас выходит в плей-офф Евро с 1-го места. Из группы с Францией и Нидерландами. Соперник по 1/8 финала тоже не самый сильный – Турция.

Румыния

Если лидерство Австрии – плод кропотливой многолетней работы плюс прыжок выше головы, то феномен Румынии – абсолютная сенсация. Здесь нет предшествующей успеху работы над совершенствованием футбольной вертикали в стране, клубы Румынии в европейском футболе на тех же позициях, что и раньше.

Но в квартете с более сильными Бельгией, Словакией, Украиной румыны взлетели. Импульс придала победа на старте – разгромили украинцев со счётом 3:0, чего вообще никто не ждал. А после поражения от «красных дьяволов» так же неожиданно сыграли вничью со словаками. Это позволило удержать лидерство при равенстве очков с остальными командами. В плей-офф достались Нидерланды – но после такого перформанса и сразу вылететь нестрашно.

Словакия

Наравне с румынами стоит выделять и Словакию. Позиции сборной, конечно, крепче. В составе достаточно добротных исполнителей по меркам европейских топ-чемпионатов – Лоботка остаётся лидером «Наполи», Шкриньяр после яркого сезона за «Интер» играет в ПСЖ , Дубравка защищает ворота «Ньюкасла» в АПЛ и т.д. Плюс главный тренер – системный Франческо Кальцона, который 2 года работает с национальной командой. Плюс прошёл отличную школу – работал ассистентом Сарри и Спаллетти.

Но даже так команда на фоне Бельгии и Украины выглядела слабее. При этом «красные дьяволы» столкнулись с повальной реализацией – и словаки этим воспользовались (1:0). Могли и продолжить начатое – выдали отличный первый тайм с украинцами. Но после перерыва система всё же дала сбой (1:2). Ничья с румынами позволила удержаться на 3-й строчке и не пустить Украину в следующий этап.

Грузия

Победы над Португалией не ждал никто. К последнему туру грузины подходили на последнем месте в группе F. Единственный балл набрали благодаря ничьей с чехами – до этого уступили туркам. Поскольку играть предстояло с фаворитом, все ждали рубки между Турцией и Чехией – кто-то из них должен был забраться на 2-е место, а кто-то – бороться за путёвку с 3-ми командами групп.

Грузины смешали все карты, обыграв «селесао». Итоговые 4 очка позволили забраться на 3-е место, а Турция отсекла Чехию (2:1). В таблице среди 3-х команд каждой группы Грузия оказалась на 2-м месте – выше Словакии, Словении, Венгрии и Хорватии. Дальше только Нидерланды.

С этой позиции в плей-офф вышли на сборную Испании. В преддверии старта 1/8 финала грузинам помогает отсутствие какого-либо давления. Это их первый чемпионат Европы, никто не ждал борьбы, а тем более попадания в плей-офф. Играть с «красной фурией» будут на исключительной эйфории – может, это и поможет.